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«Люди не умеют летать»: жители липецкого анклава требуют обеспечить проход к остановкам через железнодорожные пути
Общество
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сегодня, 15:32
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Мусор в логу у парка Победы жгли с разрешения МЧС
«Вот так у нас избавляются от мусора в парке Победы. Вместо того, чтобы вывезти за деньги, мусор сжигают вместе с покрышками. А мы этим дышим», — написала автор снимка.
Оказалось, что мусор жгли не в парке Победы, а в логу рядом с ним.
«Там контролируемое сжигание по заявке, согласованное», — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
В региональном управлении МЧС добавили, что с начала марта инспекторы Госпожнадзора составили уже 73 протокола по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».
Эта статья предусматривает следующие меры ответственности: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 000 до 15 000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 000 до 60 000 рублей; на юридических лиц — от 300 000 до 400 000 рублей.
Напомним, с 26 марта на территории Липецкой области объявлен пожароопасный сезон.
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