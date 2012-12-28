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сегодня, 15:32
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Мусор в логу у парка Победы жгли с разрешения МЧС

По социальным сетям сегодня разошелся снимок костра, разведенного у парка Победы.

«Вот так у нас избавляются от мусора в парке Победы. Вместо того, чтобы вывезти за деньги, мусор сжигают вместе с покрышками. А мы этим дышим», — написала автор снимка.

Оказалось, что мусор жгли не в парке Победы, а в логу рядом с ним.

«Там контролируемое сжигание по заявке, согласованное», — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.

В региональном управлении МЧС добавили, что с начала марта инспекторы Госпожнадзора составили уже 73 протокола по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Эта статья предусматривает следующие меры ответственности: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 000 до 15 000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 000 до 60 000 рублей; на юридических лиц — от 300 000 до 400 000 рублей.

Напомним, с 26 марта на территории Липецкой области объявлен пожароопасный сезон.
мусор
огонь
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
почему
34 минуты назад
мчс может жеч мусор,а я гражданин нет.им травить гарью можно,они хозяйва жизни.закон для всех один.одни жить должны по закону,другие баренья.
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Гость
сегодня, 15:39
А это охранная зона. Заповедник
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