В Липецке на равной двум Красным площадям территории скопилось 20 тысяч кубометров мусора

В мэрии не определились, сколько надо потратить на его уборку: то ли 25 миллионов рублей, то ли 50 миллионов.

Сегодня члены постоянной комиссия по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета провели выездное заседание по обращению депутата Игоря Подзорова, озаботившегося существованием на окраине поселка ЛТЗ мусорки, на которую со всего Липецка свозят строительные и промышленные отходы.Еще несколько лет назад на этом месте был гаражный кооператив и лесополоса. Сейчас это - фактически мусорный полигон, на котором периодически горят старые автопокрышки и древесина. Оказывается, тут промышляют охотники за цветметом: пережигая найденные тут провода и куски кабеля, которые сюда привозят вместе со строительным мусором, старатели не тушат огонь.Разгораясь, места пожарищ выбрасывают в воздух клубы ядовитого дыма, а пламя начинает угрожать находящейся на этой территории опорам ЛЭП, по которым на территорию ПАО «НЛМК» поступает электроэнергия, что угрожает безопасности градообразующего предприятия. В июле прошлого года после таких пожаров силами новолипчан из-под ЛЭП было вывезено более 20 тонн мусора.По данным мэрии Липецка, территория свалки превышает 40 тысяч квадратных метров, что сопоставило с двумя Красными площадями в Москве. Экологи считают, что тут скопилось порядка 20 тысяч кубометров мусора. По словам начальника отдела охраны окружающей среды городской администрации Татьяны Протасовой, вывоз накопившихся строительных и промышленных отходов с пересечения улиц Флерова, Герцена и 30-летия ВЛКСМ обойдется то ли в 25 миллионов рублей, то ли в два раза большую сумму. А потом нужно будет потратить деньги на рекультивацию территории и на ее охрану, ведь такое место, вдали от людских глаз, не останется пустым.- Вывезти отсюда мусор можно только на Стебаевский полигон. Больше некуда. Но с этой задачей одной администрации Липецка не справиться, - сказала депутатам Татьяна Протасова.Депутаты решили, что нужно бить челом перед областной администрацией. Но вывезти мусор - одно дело. Другое - предотвратить последующее захламление этой не разграниченной территории, за которую отвечает муниципалитет.Но тут же выяснилось, что никто не собирается ни за что отвечать. Так, молоденький представитель управления Октябрьским округом признался, что после увольнения его начальника Алексея Погорелова сюда некого было послать, кроме него. А он знает лишь то, что в управлении есть некий график рейдов на эту мусорку, но за те четыре года, которые он работает, сюда на поиски правонарушителей он не ходил ни разу. А сюда ходить без сопровождения полиции страшно. Об этом сказала Татьяна Протасова и тут же попросила у представителя УМВД РФ по Липецку Валерия Гуменникова мужчин в погонах для сопровождения ее девочек, когда приходит их очередь вылавливать грузовики, которые свозят сюда мусор.- Сюда для охраны можно привлечь ДНД. А для контроля за обстановкой необходимо установить вэб-камеры, - предложил вице-спикер горсовета Борис Понаморев. - Знаю, что у Ростелекома есть техническая возможность для этого. Нужно поставить столбы…- Ничего не получится, - прервал депутата тот же паренек из управления округом. - Максимум неделю камеры провисят, а потом их сломают.- А вы проверяли? - спросил вице-спикер.- Нет, не проверяли. Это и так понятно.Оказалось также, что без личного присутствия контролеров выписать административный протокол за вывоз сюда мусора невозможно. А те протоколы, которые все же выписаны за самозахват территории, за вывоз сюда мусора попадают в шестой отдел полиции, но ответить на вопрос, что потом, представитель УМВД РФ по Липецку Валерия Гуменникова не смог. Ну, не подготовился офицер к участию в депутатской вылазке!Такая всеобщая расслабленность вывела из себя председателя депутатской комиссии Дмитрия Погорелова. Ведущий детский онколог региона, хорошо понимающий, что причинами рака является и экологический фактор, потребовал сообщить ему о том, составлен ли за двадцать лет существования этой свалки хотя бы один штраф на юрлиц, организующих вывоз сюда мусора? На этот вопрос тоже не было ответа.А что же природоохранная прокуратура? Ее представитель сообщил, что тут - непорядок, и что он видит одно юрлицо, которое за все ответит: мэрию Липецка, допустившую захламление территории.- Ну вот, нам опять оштрафуют на крупную сумму! Лучше было бы эти деньги потратить на ликвидацию этой свалки или соседней, на улице Никитина, - отреагировала на слова прокурора Татьяна Протасова.В итоге депутаты приняли решение рекомендовать мэрии Липецка изыскать средства на вывоз с этой территории мусора, на ее последующую рекультивацию и озеленение. Также депутат рекомендовали чиновникам продолжить сюда рейды для выявления правонарушений, оборудовать свалку видеокамерами.