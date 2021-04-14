Происшествия

36 минут назад

Под Липецком при тушении травы сгорела пожарная машина

21 1690
#пожар
2

Огонь полностью уничтожил новый «КамАЗ».

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Вчера под Липецком в районе особой экономической зоны при тушении возгорания сухой травы сгорела пожарная машина, принадлежащая областному специализированному автономному учреждению «Лесопожарный центр».

Как сообщила GOROD48 пресс-секретарь управления лесного хозяйства Липецкой области Оксана Епифанцева, автомобиль «КамАЗ» приехал на подмогу пожарным МЧС, но из-за сильного ветра пламя с горящей травы перекинулось на пожарную машину. Два сотрудника успели выбраться из автомобиля.

Сумму ущерба ещё не установили. Известно, что автомобиль новый. На месте работают дознаватели.
21 1690
#пожар
2

Комментарии (21)

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Николай

5 минут назад
Премию этим работникам выписать не забудьте. А нам лапшу на уши вешают про прорывы во всех отраслях, а пожарные машины ждут и без мигрантов Москва грязью заросла.
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Юрий

6 минут назад
От проверки нас спасет что? Правильно! Пожар.
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Швондер

6 минут назад
Это просто позор какой-то!
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002

7 минут назад
Это видео в интернете гуляет.Они в плотную подъехали к горящей траве.Не пожарные,а пожарники....
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Почему

7 минут назад
Молчит сонный пожарник?
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Ч,П,

7 минут назад
Их хоть чему нибудь учат,пожарников? Хотя бы ,например,напрвление и скорость ветра определить!И что,себя потушить не смогли?
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А что же тогда

7 минут назад
спрашивать с обычных обывателей....
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Марчук

8 минут назад
Как тигр под Курском
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я

9 минут назад
Пожарники - лесопожарники!
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Пока тушили окурок, сгорел линкор

10 минут назад
Надо эту сгоревшую машину поставить на постамент напротив Управления МЧС, как символ их профессиональных навыков.
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