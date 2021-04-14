Происшествия
36 минут назад
Под Липецком при тушении травы сгорела пожарная машина
Огонь полностью уничтожил новый «КамАЗ».
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Вчера под Липецком в районе особой экономической зоны при тушении возгорания сухой травы сгорела пожарная машина, принадлежащая областному специализированному автономному учреждению «Лесопожарный центр».
Сумму ущерба ещё не установили. Известно, что автомобиль новый. На месте работают дознаватели.
Как сообщила GOROD48 пресс-секретарь управления лесного хозяйства Липецкой области Оксана Епифанцева, автомобиль «КамАЗ» приехал на подмогу пожарным МЧС, но из-за сильного ветра пламя с горящей травы перекинулось на пожарную машину. Два сотрудника успели выбраться из автомобиля.
Сумму ущерба ещё не установили. Известно, что автомобиль новый. На месте работают дознаватели.
Комментарии (21)
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Николай
Юрий
Швондер
002
Почему
Ч,П,
А что же тогда
Марчук
я
Пока тушили окурок, сгорел линкор