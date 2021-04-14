Под Липецком при тушении травы сгорела пожарная машина

Огонь полностью уничтожил новый «КамАЗ».

Как сообщила GOROD48 пресс-секретарь управления лесного хозяйства Липецкой области Оксана Епифанцева, автомобиль «КамАЗ» приехал на подмогу пожарным МЧС, но из-за сильного ветра пламя с горящей травы перекинулось на пожарную машину. Два сотрудника успели выбраться из автомобиля.

Вчера под Липецком в районе особой экономической зоны при тушении возгорания сухой травы сгорела пожарная машина, принадлежащая областному специализированному автономному учреждению «Лесопожарный центр».Сумму ущерба ещё не установили. Известно, что автомобиль новый. На месте работают дознаватели.