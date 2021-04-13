Общество

сегодня, 10:04

В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим

3 810
#МЧС #пожар
2
В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим

Сухая трава горит не только в сельской местности, но и в городах.

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 12 апреля с сегодняшнего дня по 31 августа на территории региона введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Этому решению предшествовало множество возгораний сухой травы. Количество выездов пожарных на тушение пала переваливает за сотню. Об обстановке можно судить по тем пожарам, которые происходят даже в городе.

WhatsApp Image 2021-04-12 at 18.15.45 (1).jpeg+2021-04-13-10.07.02.jpg

Так, 12 апреля на улице Московской со стороны урочища Сосновый бор горела трава на площади около одного гектара. Возгорание тушило одно отделение пожарных. А вечером горело у села Хрущевка Липецкого района. 

- Площадь возгорания у села Хрущевка составила 0,05 гектара, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.


Ранее сообщалось, что трава горела в районе Нижнего и Молодежного парков Липецка.
3 810
#МЧС #пожар
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

NN

2 минуты назад
Звонили в ЕДС по поводу костров в частном секторе... там популярно объяснили, что сделать ничего не могут и звонить в 01 чревато штрафом за ЛОЖНЫЙ ДОНОС!!! так что как горело так и гореть будет!!!
ответить

Имя

40 минут назад
А поджигают траву потому что клещи надоели! Даже город не могут обработать!
ответить

Смех

сегодня, 10:22
А кто траву поджигает? Никогда не горела трава, а тут сразу загорелась в гектарах.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области ищут пропавшую пенсионерку
#без вести пропавшие
В Липецкой области ищут пропавшую пенсионерку

9 минут назад

Общество
«Цвет настроения синий»
#соцсети #весна #первоцветы
1
«Цвет настроения синий»

сегодня, 10:13

Общество
В Липецке хотят построить многоэтажку и реконструировать торговый центр
#общественные обсуждения #проект
5
В Липецке хотят построить многоэтажку и реконструировать торговый центр

сегодня, 09:50

Общество
В Ельце проведут проверки байкеров
#нарушение ПДД
1
В Ельце проведут проверки байкеров

сегодня, 09:43

Общество
Праздник весны и труда отметят автопробегом
#1 мая #День весны и труда
7
Праздник весны и труда отметят автопробегом

сегодня, 09:25

Общество
«Кинувший» Елец подрядчик попал в стоп-лист
#торги #аукцион
3
«Кинувший» Елец подрядчик попал в стоп-лист

сегодня, 08:25

Общество