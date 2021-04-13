Общество
сегодня, 10:04
В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим
Сухая трава горит не только в сельской местности, но и в городах.
В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 12 апреля с сегодняшнего дня по 31 августа на территории региона введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Этому решению предшествовало множество возгораний сухой травы. Количество выездов пожарных на тушение пала переваливает за сотню. Об обстановке можно судить по тем пожарам, которые происходят даже в городе.
Так, 12 апреля на улице Московской со стороны урочища Сосновый бор горела трава на площади около одного гектара. Возгорание тушило одно отделение пожарных. А вечером горело у села Хрущевка Липецкого района.
- Площадь возгорания у села Хрущевка составила 0,05 гектара, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что трава горела в районе Нижнего и Молодежного парков Липецка.
Этому решению предшествовало множество возгораний сухой травы. Количество выездов пожарных на тушение пала переваливает за сотню. Об обстановке можно судить по тем пожарам, которые происходят даже в городе.
Так, 12 апреля на улице Московской со стороны урочища Сосновый бор горела трава на площади около одного гектара. Возгорание тушило одно отделение пожарных. А вечером горело у села Хрущевка Липецкого района.
- Площадь возгорания у села Хрущевка составила 0,05 гектара, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что трава горела в районе Нижнего и Молодежного парков Липецка.
NN
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