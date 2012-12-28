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«Лучший контролер — совесть»: управление главного смотрителя Липецка призывает бережно относиться к укрытиям
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Общество
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22 минуты назад
«Лучший контролер — совесть»: управление главного смотрителя Липецка призывает бережно относиться к укрытиям
За ними, конечно, следят, но видеокамеру над каждым не поставишь. Хотя этот вопрос сейчас находится в проработке у Министерства цифрового развития и искусственного интеллекта.
Но вот беда: некоторые их укрытий уже стали подвергаться актам вандализма со стороны маргиналов.
– Это никуда не годится! Мы живем в пограничном с местами проведения СВО регионе. Наш город уже десятки раз атаковали дроны. От обломков одного из них недавно пострадала 48-летняя липчанка, получившая тяжелые травмы. Укрытия, которые мы ставим в разных частях города, могут спасти чью-то жизнь! Неужели этого кто-то не понимает? — возмущается главный смотритель Липецка Виталий Лесных.
Каждое укрытие представляет собой бетонную коробку, площадью 8,5 метра. Модули изготавливают в Липецке по белгородскому образцу. Они выдерживают близкий разрыв снаряда, хорошо защищают от осколков. Но что защитит сами укрытия от тех, кто решил в них нагадить?
Укрытия стоят на балансе УГС. Их состояние ежедневно проверяют сотрудники городских управ, а чистоту в них наводят работники городского управления благоустройства.
– За укрытиями мы следим, ежедневно сотрудники департамента развития территорий проводят мониторинг. Но, может, стоит вспомнить поговорку о том, что чисто там, где не сорят? Или что лучший контролер — совесть? Мы призываем липчан не использовать убежища под какие-то иные цели, кроме одной предусмотренной — защиты во время воздушной тревоги, – сказал Виталий Лесных.
Мы живем в век интернета, когда каждый человек может стать «героем» Сети. И если убежища МБУ «Управление благоустройства» почистит, то кто-то свою репутацию – уже никогда. Если вы станете свидетелями такого вандализма, присылайте нам в редакцию видео – город должен знать своих «героев».
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