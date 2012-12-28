«Лучший контролер — совесть»: управление главного смотрителя Липецка призывает бережно относиться к укрытиям

За ними, конечно, следят, но видеокамеру над каждым не поставишь. Хотя этот вопрос сейчас находится в проработке у Министерства цифрового развития и искусственного интеллекта.

В Липецке завершается установка бетонных укрытий на остановках общественного транспорта. Из 28 модулей, на приобретение которых было потрачено 10 миллионов рублей, на улицах появилось уже 22: на остановках «ЛТЗ», «Площадь Клименкова», «Памятник Танкистам», «Автовокзал», «Станция защиты растений», «ЛОКБ», «Улица Политехническая», «ЛГТУ», «ТЦ Елецкий», «Микрорайон Елецкий», «Площадь Героев», «Железнодорожный вокзал», «Автовокзал», «Сырский рудник», «Почта», «23 школа», «Улица Шуминского», «30-й микрорайон», «Улица Баумана», «Парк Победы», «ТРК «Европа», у дома №103а на улице Гагарина.Но вот беда: некоторые их укрытий уже стали подвергаться актам вандализма со стороны маргиналов.– Это никуда не годится! Мы живем в пограничном с местами проведения СВО регионе. Наш город уже десятки раз атаковали дроны. От обломков одного из них недавно пострадала 48-летняя липчанка, получившая тяжелые травмы. Укрытия, которые мы ставим в разных частях города, могут спасти чью-то жизнь! Неужели этого кто-то не понимает? — возмущается главный смотритель Липецка Виталий Лесных.Каждое укрытие представляет собой бетонную коробку, площадью 8,5 метра. Модули изготавливают в Липецке по белгородскому образцу. Они выдерживают близкий разрыв снаряда, хорошо защищают от осколков. Но что защитит сами укрытия от тех, кто решил в них нагадить?Укрытия стоят на балансе УГС. Их состояние ежедневно проверяют сотрудники городских управ, а чистоту в них наводят работники городского управления благоустройства.– За укрытиями мы следим, ежедневно сотрудники департамента развития территорий проводят мониторинг. Но, может, стоит вспомнить поговорку о том, что чисто там, где не сорят? Или что лучший контролер — совесть? Мы призываем липчан не использовать убежища под какие-то иные цели, кроме одной предусмотренной — защиты во время воздушной тревоги, – сказал Виталий Лесных.Мы живем в век интернета, когда каждый человек может стать «героем» Сети. И если убежища МБУ «Управление благоустройства» почистит, то кто-то свою репутацию – уже никогда. Если вы станете свидетелями такого вандализма, присылайте нам в редакцию видео – город должен знать своих «героев».