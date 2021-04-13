Бывший главный архитектор Липецка решил построить дом в особо охраняемой природной территории

Между тем земельный участок Михаил Бушин приобрел для ведения личного подсобного хозяйства.

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В Добровской районной администрации - переполох. В минувшую пятницу полиция изъяла компьютерную технику и документацию из отдела имущественных и земельных отношений. Начальник отдела Елена Голованова не понимает, в чем провинилась, но точно знает, что причиной действий силовиков в данном случае является история получения главным архитектором Липецка Михаилом Бушиным в аренду земельного участка площадью 3 000 кв.м. на территории государственного природного заказника регионального значения «Добровско-Филатовская реки Воронеж», являющейся особо охраняемой природной территорией.Из рассказа Елены Головановой следует, что в августе прошлого года Михаил Бушин обратился в Добровскую районную администрацию с просьбой дать ему всю исчерпывающую информацию по давно сформированному земельному участку, находящемуся на территории государственного природного заказника регионального значения «Добровско-Филатовская реки Воронеж». Этот участок стоит на кадастровом учете еще с 2013 года, в аренду его пытались взять многие, но от своих намерений, разобравшись в местоположении земли, отказывались, ведь об ее использовании под индивидуальное жилое строительство не могло быть и речи.- В своем заявлении Михаил Бушин указал, что собирается взять этот участок на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства. Так как участок находится на особо охраняемой природной территории, мы дважды через электронную систему «Дело» обращались в областное управление экологии и природных ресурсов, ведь государственный природный заказник «Добровско-Филатовская реки Воронеж» имеет статус регионального, и все полномочия по надзору за ним находятся в ведении субъекта РФ. Но из полученного ответа следовало лишь то, что в этом месте нет никаких полезных ископаемых, и все. То есть налицо очевидный пробел в областном законодательстве! - говорит Елена Голованова.По словам начальника отдела имущественных и земельных отношений Добровской районной администрации, заявитель, главный архитектор Липецка, сказал, что не собирается строить никакого капитального объекта на этом участке. Но в начале апреля выяснилось, что экс-чиновник (в январе Михаил Бушин уволился из мэрии Липецка) пригнал на улицу Речную экскаватор и стал копать котлован под фундамент жилого дома.- Так, конечно, не делается! Он должен был уведомить нас о начале капитального строительства. Он же архитектор, он должен знать о таком порядке! - удивляется Елена Голованова.А вот что говорит Ульяна Афанасова, жительница улицы Речной на так называемом Богородицком бугре, где началась стройка:- Меня смутило то, что в начале апреля я увидела на склоне оврага строительную технику. Спросила у рабочих, что происходит. Они сказали, что копают котлован под фундамент. По выписке из официального реестра мы с соседями узнали, что этот земельный участок взял в аренду Михаил Бушин. Мы этим возмутились, ведь строиться за автомобильной дорогой на берегу Богородицкого озера нельзя, ведь это - государственный природный заказник. Мы написали коллективную жалобу в природоохранную прокуратуру. Остаются и вопросы к главе района. Как он допустил строительство на этой особо охраняемой природной территории?В администрации Добровского района GOROD48 сообщили, что этот земельный участок отдан на 20 лет в аренду Михаилу Бушину 26 января. В ходе конкурса цена аренды выросла до 692 481 рубля 44 копеек. Участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства.Почему же Михаил Бушин решил построить дом, если по районному градостроительному регламенту там могли появиться разве что нестационарные торговые павильоны, беседки и лавочки?- Этот участок я нашел на публичной кадастровой карте. Он был свободен. Потом обратился в Добровскую районную администрацию с просьбой дать мне понять, что можно делать на нем, а чего нельзя. Оттуда были направлены соответствующие запросы в областную администрацию. Из ответа следовало, что никаких обременений на этом участке нет. Осенью прошлого года в районной газете было опубликовано извещение о торгах. Потом, на аукционе, я его приобрел. И я очень удивился тому, как активничал другой участник торгов. Он постоянно повышал цену. В итоге я купил землю за почти за 700 тысяч при стартовой цене в 50 тысяч рублей.Став в феврале арендатором 30 соток земли на крутом склоне Богородицкого бугра, Михаил Бушин, по его словам, решит построить там небольшой, 4 на 10 метров, одноэтажный домик. Причем углубить его в землю настолько, насколько возможно. По мнению архитектора, в таком случае он был не высоким и не загораживал открыточный вид на окрестности и озеро.- Как только я пригнал технику, чтобы вырыть котлован под фундамент, на меня тут же набросились с обвинением, что я строюсь! Но я ведь ничего не нарушил! От береговой линии озера до моего участка - 70 метров, а строить нельзя в пределах 50-метровой зоны. А вчера я получил сообщение на, что Добровская районная администрация собирается разорвать со мной договорные отношения! Как в таком случае можно кому-то верить? И кто возместит мне причиненные расходы? - возмущается Михаил Бушин.Добавим, что в первом пункте договора на аренду обозначено условие его досрочного расторжения - использование земли не по целевому назначению. А назначение этого участка - ведение личного подсобного хозяйства. То есть выращивать там кроликов можно, а дом построить нельзя.