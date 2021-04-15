Общество
сегодня, 17:16
Для снижения заторов на площади Победы «Липецкгорсвет» изменит режимы работы светофоров
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Перенастроить светофоры должны к концу недели.
10 апреля с замены бордюров начался ремонт площади Победы: подрядной организации пришлось перекрыть полосу проезжей части, что привело к образованию заторов на кольце и прилегающих к площади магистралях.
Для снижения нагрузки сотрудники «Липецкгорсвета» приняли решение перенастроить светофорные объекты, примыкающие к кольцевой развязке площади Победы.
- Часть светофоров здесь работает в локальном режиме, коррективы приходится вносить вручную. Однако уже скоро мы закончим работу, после чего проведем замеры траффика и выберем наиболее оптимальный режим, - пояснили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.
Ожидается, что перенастроят светофоры уже к концу этой недели и проезд площади Победы станет более комфортным для всех участников дорожного движения.
Кроме того, с подрядной организацией достигнута договоренность по сокращению сроков ремонта. Завершить монтаж бордюров ООО «Инфинити Групп» планирует в конце следующей недели.
- Мы приносим липчанам извинения за доставленные неудобства и просим всех отнестись с пониманием к неудобствам, связанным с проведением работ на площади Победы, - отмечают в департаменте.
Для снижения нагрузки сотрудники «Липецкгорсвета» приняли решение перенастроить светофорные объекты, примыкающие к кольцевой развязке площади Победы.
- Часть светофоров здесь работает в локальном режиме, коррективы приходится вносить вручную. Однако уже скоро мы закончим работу, после чего проведем замеры траффика и выберем наиболее оптимальный режим, - пояснили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.
Ожидается, что перенастроят светофоры уже к концу этой недели и проезд площади Победы станет более комфортным для всех участников дорожного движения.
Кроме того, с подрядной организацией достигнута договоренность по сокращению сроков ремонта. Завершить монтаж бордюров ООО «Инфинити Групп» планирует в конце следующей недели.
- Мы приносим липчанам извинения за доставленные неудобства и просим всех отнестись с пониманием к неудобствам, связанным с проведением работ на площади Победы, - отмечают в департаменте.
14 835
Комментарии (15)
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Артурчик
Алебастер
Лавочница
Skrip
жидкость для снятия
Наталья
Лавочница
Мажор Прокурор
Skrip
Опять чинуши врут