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Для снижения заторов на площади Победы «Липецкгорсвет» изменит режимы работы светофоров

14 835
#площадь Победы #пробки
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Для снижения заторов на площади Победы «Липецкгорсвет» изменит режимы работы светофоров

Перенастроить светофоры должны к концу недели.

10 апреля с замены бордюров начался ремонт площади Победы: подрядной организации пришлось перекрыть полосу проезжей части, что привело к образованию заторов на кольце и прилегающих к площади магистралях.

Для снижения нагрузки сотрудники «Липецкгорсвета» приняли решение перенастроить светофорные объекты, примыкающие к кольцевой развязке площади Победы.

- Часть светофоров здесь работает в локальном режиме, коррективы приходится вносить вручную. Однако уже скоро мы закончим работу, после чего проведем замеры траффика и выберем наиболее оптимальный режим, - пояснили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

Ожидается, что перенастроят светофоры уже к концу этой недели и проезд площади Победы станет более комфортным для всех участников дорожного движения.

Кроме того, с подрядной организацией достигнута договоренность по сокращению сроков ремонта. Завершить монтаж бордюров ООО «Инфинити Групп» планирует в конце следующей недели.

- Мы приносим липчанам извинения за доставленные неудобства и просим всех отнестись с пониманием к неудобствам, связанным с проведением работ на площади Победы, - отмечают в департаменте.


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#площадь Победы #пробки
2

Комментарии (15)

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Артурчик

2 минуты назад
Чем больше борбюров уложат, тем счастливей будут Липчане.
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Алебастер

6 минут назад
Липчане с непониманием относятся к самой идее, что нет более важных дел для департамента в городе? Поглядите на ул Фрунзе! Дороги нет, ямы по колено. Какие бордюры!
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Лавочница

9 минут назад
Skrip, Даже не обсуждается насколько никчемен. Памятнику не место на проезюей части, да ещё в центре города. Пусть построят аллею за городом, для всех памятников сразу. Некий музей под открытым небом. И сами увидите - насколько он дорог сердцам горожан города.
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Skrip

19 минут назад
Лавочница, И на сколько он по твоему НИКЧЁМЕН?
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жидкость для снятия

21 минуту назад
Почему надпись на дороге "Коля любит Галю" видна второй год, а разметка нанесенная специалистами-дорожниками стерлась за 3 месяца.?
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Наталья

21 минуту назад
Естественно,к состоянию, это для нас просто бордюр,а кому то миллионы.а нам минимальную корзину обсчитывают!!!
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Лавочница

22 минуты назад
Никчемный памятник отодвинуть в сторону и сделать многоуровневую транспортную развязку.
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Мажор Прокурор

23 минуты назад
Убрать все светофоры, а прохождение пешеходов, сделать над земным способом. Именно из за светофоров пробки, в Японии это уже давно доказано и реализовано. Очень жалко, что кругозор многих, не позволяет это понять. А были в этой стране будущего, вообще единицы.
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Skrip

32 минуты назад
Наталья, каждый бардюр ступенька к миллионному состоянию.
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Опять чинуши врут

57 минут назад
Макс, уже было кольцо главным. Было хуже намного. Стояло всё. Вот знаки направления движения по полосам на кольце кольце было бы не лишними. И поменять бы управление дорог в городе. Ни одного профессионала. Задумать ремонт в тот момент, когда не надо - это надо додуматься.
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