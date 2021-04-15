Для снижения заторов на площади Победы «Липецкгорсвет» изменит режимы работы светофоров

Перенастроить светофоры должны к концу недели.

10 апреля с замены бордюров начался ремонт площади Победы: подрядной организации пришлось перекрыть полосу проезжей части, что привело к образованию заторов на кольце и прилегающих к площади магистралях.



Для снижения нагрузки сотрудники «Липецкгорсвета» приняли решение перенастроить светофорные объекты, примыкающие к кольцевой развязке площади Победы.



- Часть светофоров здесь работает в локальном режиме, коррективы приходится вносить вручную. Однако уже скоро мы закончим работу, после чего проведем замеры траффика и выберем наиболее оптимальный режим, - пояснили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.



Ожидается, что перенастроят светофоры уже к концу этой недели и проезд площади Победы станет более комфортным для всех участников дорожного движения.



Кроме того, с подрядной организацией достигнута договоренность по сокращению сроков ремонта. Завершить монтаж бордюров ООО «Инфинити Групп» планирует в конце следующей недели.



- Мы приносим липчанам извинения за доставленные неудобства и просим всех отнестись с пониманием к неудобствам, связанным с проведением работ на площади Победы, - отмечают в департаменте.





