Общество
10 минут назад
Главный вход в парк Победы снова разваливается
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Входную группу обещают отремонтировать по гарантии.
Липчане, гуляющие по парку Победы, возмущаются тем, что от яркой входной группы снова отслаиваются доски. GOROD48 уже рассказывал о подобных повреждениях в конце зимы. Тогда в мэрии объяснили повреждения погодными качелями. Из-за перепада температур доски набрали воду и их крепление выдавило из профиля. Дефект в недавно благоустроенном парке устранили. Но, как выяснилось, ненадолго.
— В некоторых местах примыкания обшивки к каркасу входных групп ослабли крепления — их в ближайшее время отремонтируют в рамках гарантийного обслуживания. В город уже приехала бригада специалистов, которая займется устранением недостатков. На данный момент произведен визуальный осмотр состояния обшивки колонн и крыши входных групп, закупаются необходимые для ремонта материалы. Кроме того, специалисты проведут дополнительную оценку состояния конструкций и, в случае необходимости, выполнят работы по их укреплению, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Кстати, постамент памятника, который стоит у входа в парк, тоже требует косметического ремонта.
— В некоторых местах примыкания обшивки к каркасу входных групп ослабли крепления — их в ближайшее время отремонтируют в рамках гарантийного обслуживания. В город уже приехала бригада специалистов, которая займется устранением недостатков. На данный момент произведен визуальный осмотр состояния обшивки колонн и крыши входных групп, закупаются необходимые для ремонта материалы. Кроме того, специалисты проведут дополнительную оценку состояния конструкций и, в случае необходимости, выполнят работы по их укреплению, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Кстати, постамент памятника, который стоит у входа в парк, тоже требует косметического ремонта.
1 257
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