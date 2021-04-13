Общество

10 минут назад

Главный вход в парк Победы снова разваливается

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#парк Победы
Главный вход в парк Победы снова разваливается

Входную группу обещают отремонтировать по гарантии.

Липчане, гуляющие по парку Победы, возмущаются тем, что от яркой входной группы снова отслаиваются доски. GOROD48 уже рассказывал о  подобных повреждениях в конце зимы. Тогда в мэрии объяснили повреждения погодными качелями. Из-за перепада температур доски набрали воду и их крепление выдавило из профиля. Дефект в недавно благоустроенном парке устранили. Но, как выяснилось, ненадолго.

— В некоторых местах примыкания обшивки к каркасу входных групп ослабли крепления — их в ближайшее время отремонтируют в рамках гарантийного обслуживания. В город уже приехала бригада специалистов, которая займется устранением недостатков. На данный момент произведен визуальный осмотр состояния обшивки колонн и крыши входных групп, закупаются необходимые для ремонта материалы. Кроме того, специалисты проведут дополнительную оценку состояния конструкций и, в случае необходимости, выполнят работы по их укреплению, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Кстати, постамент памятника, который стоит у входа в парк, тоже требует косметического ремонта.

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#парк Победы

Комментарии (1)

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Гость

4 минуты назад
Как в книге про капитана Врунгеля, Парк Беды)))
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