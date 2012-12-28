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Происшествия
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сегодня, 11:07
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В Липецке браконьеры поймали сетью пять щук и четыре красноперки
Лодка, сеть и пойманная рыба конфискованы.
Лодка, сеть и пойманная рыба были конфискованы.
«В действиях нарушителей усматриваются признаки преступления по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Рассматривается возможность передачи материалов дела в прокуратуру Липецкой области для дальнейшего принятия решения», — сообщает Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
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