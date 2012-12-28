В Липецке браконьеры поймали сетью пять щук и четыре красноперки

Лодка, сеть и пойманная рыба конфискованы.

В окрестностях Липецка на реке Воронеж инспекторы Верхнедонского отдела рыбоохраны задержали браконьеров, которые с лодки ловили рыбу сетью. В незаконном улове весом 11,6 килограмма оказалось пять щук и четыре красноперки. А сумма причиненного водным биоресурсам ущерба составила 5 025 рублей.Лодка, сеть и пойманная рыба были конфискованы.«В действиях нарушителей усматриваются признаки преступления по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Рассматривается возможность передачи материалов дела в прокуратуру Липецкой области для дальнейшего принятия решения», — сообщает Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.