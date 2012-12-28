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сегодня, 12:20
16

«Вы любите розы? А я на них клал!»

УК «Вариант» завалило порубочными остатками палисадник у дома на Неделина, уничтожив цветник 75-летней пенсионерки.

«Ура. Статья работает! Управляшка начала сегодня спил деревьев, фото которых есть в статье!» Такое сообщение получил GOROD48 уже на следующий день после выхода публикации «Мы спасем нашу легенду!», в которой говорилось о желании жителей 16-го микрорайона отстоять железную горку-легенду, которой без малого — 50 лет.

Действительно, во вторник у дома №23 спилили одно старое, нависающее над дорогой дерево, а сегодня утром — еще две сухие березы. Но почему УК «Вариант», которая заказала опиловку, свалила обрезки стволов и веток просто в палисадник у подъезда, где уже много лет 75-летняя Инна Тархова ухаживает за цветником?

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— Это какое-то варварство! Приехали три мужика на машине-раздолбайке. Спилили березы в явной спешке. Работали как типичные шарашники! Бревна специально кидали в палисадник, где растут розы из питомника. Угробили всю красоту. Сказали, что приедет погрузчик в конце месяца и все заберет. А нашей Инне Леонидовне, которая живет с тремя внуками и вынуждена в свои годы работать, что теперь делать? Она часть своей зарплаты откладывает на весну, чтобы подкупить саженцы роз. А их все погубили шарашники! — пожаловалась в редакцию одна из жительниц 23-го дома.

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Мы дозвонились до хозяйки палисадника. Инна Тархова сказала, что все утро у нее душа не на месте:

— Дровами завалили весь мой труд! Поломанные розы, наверное, придется отрезать под корень. А что делать с фарзацией? Этот китайский кустарник вот-вот должен был зацвести желтыми цветками — они появляются раньше листьев. Фарзация наверняка погибнет. А еще у меня там росли гортензия, пионы, жасмин, деция… Не знаю, что будет!

Удивительно, но у руководителя находящейся в состоянии банкротства УК «Вариант» Любови Алленых нет ни тени сожаления о случившемся:

—Переживут эти жасмины-розы, ничего с ними не случится. Нам было нужно быстро опилить деревья, потому что на нас в городской департамент ЖКХ пришла длинная жалоба от жильцов этого дома. И мы все делали бегом-бегом, чтобы на нас уже не жаловались. Эти порубочные остатки мы уберем, как только найдем трактор с тележкой. Уберем уже завтра.

В связи с этим вспоминается известное школьное четверостишие, написанное под Маяковского:

«Вы любите розы?
А я на них ….!
Стране нужны паровозы,
Стране нужен металл!».
ЖКХ
опиловка
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Жителям дома Неделина 23
3 минуты назад
" Она часть своей зарплаты откладывает на весну, чтобы подкупить саженцы роз". А почему вам ей не помочь деньгами, ведь полисадник общий.?
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А что,
13 минут назад
чем быстрее пилишь, тем быстрее жалоба испаряется? При чем здесь наличие жалобы и спешка в выполнении работ? Что, если на 20 минут дольше делать (этого вполне достаточно, чтобы перенести бревна на тот кусок земли рядом с горкой, куда уже накидали ветки), то жалоба продолжит расти? Ну теперь получите еще одну жалобу.
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Пенсионеры
16 минут назад
А вот теперь администрация должна заставить УК восстановить все порушенное, чтобы не повадно другим было. Если это случиться будем аплодировать стоя.
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Захарова
17 минут назад
А жалоба пришла потому-что ук не реагировала. У предписания есть срок исполнения и его не надо исполнять в последний день. Сначала сами на жильцов плюете, а потом когда выше жалуются начинаете искать трактора с тележкой. В штате трактор надо иметь, чтобы зимой дороги внутри домов чистить и тележку, чтобы крупногабаритный мусор вывозить! И обязанность содержать палисадник это дело рук укашки
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Гость
20 минут назад
Что творят.
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Кузя
23 минуты назад
Грустно всё это, для женщины этот палисадник это она сама, эти цветы это её душа и сердце.. Пришли добрые люди и загадили всё это... Ну ж молодцы....., умеете душевно....((((((
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Александр Н.
25 минут назад
Бездушные чинуши,ни стыда ,ни совести.
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Не понятно
28 минут назад
Всегда задавался вопросом, это как и кучи листьев лежат после уборки и ждут чего то.Ветер чтобы разнес. Как вообще делают нормальные люди? Если собрался спиливать? Соответственно надо сразу же и увозить. Сгрёб листья в кучи,соответственно сразу и увезти.В чем проблемы то? А куски этой берёзы хороши...И дорого стоят...Я бы и сам забрал
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!!!
35 минут назад
Зафиксировать и подать на неё заявление (претензию на возмещение убытков)!
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Житель дома Неделина 23
45 минут назад
Везде бесхозяйственность, спалили берёзу, кое как завалили полисадник пнями, а бабушка 75лет переживает,что пропали её труды и деньги потраченные на розы и цветы,а ведь она не миллионера.Теперь переживает, кто уберёт пни и восстановит цветник
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