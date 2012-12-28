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Общество
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сегодня, 12:20
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«Вы любите розы? А я на них клал!»
УК «Вариант» завалило порубочными остатками палисадник у дома на Неделина, уничтожив цветник 75-летней пенсионерки.
Действительно, во вторник у дома №23 спилили одно старое, нависающее над дорогой дерево, а сегодня утром — еще две сухие березы. Но почему УК «Вариант», которая заказала опиловку, свалила обрезки стволов и веток просто в палисадник у подъезда, где уже много лет 75-летняя Инна Тархова ухаживает за цветником?
— Это какое-то варварство! Приехали три мужика на машине-раздолбайке. Спилили березы в явной спешке. Работали как типичные шарашники! Бревна специально кидали в палисадник, где растут розы из питомника. Угробили всю красоту. Сказали, что приедет погрузчик в конце месяца и все заберет. А нашей Инне Леонидовне, которая живет с тремя внуками и вынуждена в свои годы работать, что теперь делать? Она часть своей зарплаты откладывает на весну, чтобы подкупить саженцы роз. А их все погубили шарашники! — пожаловалась в редакцию одна из жительниц 23-го дома.
Мы дозвонились до хозяйки палисадника. Инна Тархова сказала, что все утро у нее душа не на месте:
— Дровами завалили весь мой труд! Поломанные розы, наверное, придется отрезать под корень. А что делать с фарзацией? Этот китайский кустарник вот-вот должен был зацвести желтыми цветками — они появляются раньше листьев. Фарзация наверняка погибнет. А еще у меня там росли гортензия, пионы, жасмин, деция… Не знаю, что будет!
Удивительно, но у руководителя находящейся в состоянии банкротства УК «Вариант» Любови Алленых нет ни тени сожаления о случившемся:
—Переживут эти жасмины-розы, ничего с ними не случится. Нам было нужно быстро опилить деревья, потому что на нас в городской департамент ЖКХ пришла длинная жалоба от жильцов этого дома. И мы все делали бегом-бегом, чтобы на нас уже не жаловались. Эти порубочные остатки мы уберем, как только найдем трактор с тележкой. Уберем уже завтра.
В связи с этим вспоминается известное школьное четверостишие, написанное под Маяковского:
«Вы любите розы?
А я на них ….!
Стране нужны паровозы,
Стране нужен металл!».
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