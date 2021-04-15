Происшествия
34 минуты назад
На заводе «Силан» горела бочка с растворителем
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Пожар в Данкове локализован
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Сегодня в Данкове на заводе «Силан» произошел пожар. Огромные клубы дыма поднялись над городом, напугав его жителей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, горела бочка с растворителем. Пожар уже локализован, опасности для жизни и здоровья людей возгорание не предоставляет.
Как напсиал в Инстаграм глава Данковскойго района Валерйи Фалеев, горели десять пластиковых емкостей с остатками смолистых веществ. Пожар произошел из-за возгорания сухой растительности. Валерий Фалеев призвал горожан не жечь костров и быть предельно соторожными в пожароопасный сезон.
Глава района также сообщил, что накануне сильный пожар из-за поджога сухой травы произошел в селе Малинки
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, горела бочка с растворителем. Пожар уже локализован, опасности для жизни и здоровья людей возгорание не предоставляет.
Как напсиал в Инстаграм глава Данковскойго района Валерйи Фалеев, горели десять пластиковых емкостей с остатками смолистых веществ. Пожар произошел из-за возгорания сухой растительности. Валерий Фалеев призвал горожан не жечь костров и быть предельно соторожными в пожароопасный сезон.
Глава района также сообщил, что накануне сильный пожар из-за поджога сухой травы произошел в селе Малинки
1 942
миша