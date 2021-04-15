Происшествия

34 минуты назад

На заводе «Силан» горела бочка с растворителем

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#пожар #Данков #завод «Силан»

Пожар в Данкове локализован

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Сегодня в Данкове на заводе «Силан»  произошел пожар. Огромные клубы дыма поднялись над городом, напугав его жителей.

Как сообщили GOROD48  в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области,  горела бочка с растворителем. Пожар уже локализован, опасности для жизни и здоровья людей возгорание не предоставляет. 

Как напсиал в Инстаграм глава Данковскойго района Валерйи Фалеев, горели десять пластиковых емкостей с остатками смолистых веществ. Пожар произошел из-за возгорания сухой растительности. Валерий Фалеев призвал горожан не жечь костров и быть предельно соторожными в пожароопасный сезон.





Глава района также сообщил, что накануне сильный пожар из-за поджога сухой травы произошел в селе Малинки


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#пожар #Данков #завод «Силан»

Комментарии (1)

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миша

6 минут назад
РОДИТЕЛИ объясните своим малолеткам, к чему ведет поджог травы!
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