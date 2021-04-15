Общество
35 минут назад
Самым богатым депутатом оказалась сестра мэра Липецка
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Депутат областного Совета Елена Латышева задекларировала доход в 322 млн рублей.
На сайте областного Совета опубликованы декларации о доходах депутатов регионального парламента за 2020 года. Данные о своих доходах, имуществе — движимом и недвижимом, сдали все действующие депутаты. GOROD48 изучил декларации депутатов и сформировал топ-списки по доходам, земельным участкам и транспорту.
Топ-5 самых состоятельных депутатов Липецкой области открывает уроженка Магаданской области, сестра-близнец мэра Липецка, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «ГК Трио» Елена Латышева. Депутат от «Единой России» задекларировала в 2020 году доход в 322 578 461 рубль и 25 копеек. На Елену Латышеву зарегистрированы, в том числе, железнодорожный путь и прицеп — другого транспорта нет.
172 664 279 рублей дохода за 2020 год задекларировал депутат-единорос, глава агропромышленного предприятия Сергей Волков. Владимир Архипенко, председатель Совета директор АО «Энергия» и депутат от «Единой России», задекларировал доход в 106 635 995 рублей и 75 копеек. Его супруга заработала еще 101,4 млн рублей. Уроженец Одессы, депутат от «Единой России», генеральный директор ООО «Завод Стальнофф» Антон Сидоров за 2020 год отчитался о доходе в 57 162 519 рублей. Топ-5 самых состоятельных депутатов областного Совета замыкает партнер Сидорова по бизнесу - коммерческий директор ООО «Завод Стальнофф» Максим Халимончук. Депутат от ЛДПР задекларировал доход в 38 010 056 рублей и 93 копейки.
Редкий липецкий депутат зарабатывает менее миллиона рублей, но среди них все же встречаются те, кто, судя по декларации, имеет скромные доходы. Перечислим пятерых с самыми скромными доходами. Меньше остальных своих коллег заработал внефракционный депутат и бизнесмен Олег Хомутинников. Он задекларировал доход всего в 74 371 рублей и 10 копеек.
Член комитета облсовета по экономике, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»Евгений Франценюк отчитался о доходе в 336 001 рубль. Сторонник Жириновского Павел Евграфов за 2020 год заработал 354 489 рублей. При этом на депутата зарегистрирована «Toyota Land Cruiser».Мастер лаковой миниатюрной живописи, второй секретарь областного комитета Липецкого областного отделения КПРФ Сергей Токарев заработал 538 774 рубля. Выпускница строительного техникума, юрист липецкого областного отделения КПРФ Татьяна Копылова задекларировала доход в 712 719 рублей.
Среди липецких парламентариев немало крупных землевладельцев. В большинстве случаев это участки под коммерческую застройку и сельское хозяйство. В этом плане выделяются угодья и активы пяти депутатов:
- Сергей Волков — агропромышленный бизнес, единорос — почти 20 квадратных километров угодий;
- Борис Богатиков — член «Единой России» и глава КФХ «Богатиков» - почти 5 квадратных километров земли и около 30 позиций недвижимости;
- генеральный директор ООО «Планета» и единорос Александр Плаксицкий — около 50 000 квадратных метров земли под застройку и помещений;
- Александр Лаврентьев - генеральный директор АО «Домостроительный комбинат», «Единая Россия» — почти 40 000 квадратных метров недвижимости
- пенсионер Александр Бровкин — около 200 тысяч квадратных метров земли и под 500 «квадратов» недвижимости.
Пожалуй, самым экзотичным транспортом в гараже и ангарах липецких депутатов остается эксклюзивный самолет СП-30, двухместное винтовое воздушное судно Бориса Богатикова. Из наземного транспорта у депутатов автомобили разных марок — от «Весты» у коммуниста до «Porsche Cayenne» у единороса. Среди необычного, можно выделить ГАЗ М-20 «Победа» Дмитрия Батищева и ГАЗ 21 «Волга» Александра Конаныхина, снегоходы Андрея Бугакова и Дмитрия Еремеева, мини-яхту Monterey Сергея Карасикова, Jaguar F-Type и катер Silver Shark Александра Соколова, квадроцикл Евгения Франценюка.
С декларациями липецких депутатов можно ознакомиться здесь.
Топ-5 самых состоятельных депутатов Липецкой области открывает уроженка Магаданской области, сестра-близнец мэра Липецка, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «ГК Трио» Елена Латышева. Депутат от «Единой России» задекларировала в 2020 году доход в 322 578 461 рубль и 25 копеек. На Елену Латышеву зарегистрированы, в том числе, железнодорожный путь и прицеп — другого транспорта нет.
172 664 279 рублей дохода за 2020 год задекларировал депутат-единорос, глава агропромышленного предприятия Сергей Волков. Владимир Архипенко, председатель Совета директор АО «Энергия» и депутат от «Единой России», задекларировал доход в 106 635 995 рублей и 75 копеек. Его супруга заработала еще 101,4 млн рублей. Уроженец Одессы, депутат от «Единой России», генеральный директор ООО «Завод Стальнофф» Антон Сидоров за 2020 год отчитался о доходе в 57 162 519 рублей. Топ-5 самых состоятельных депутатов областного Совета замыкает партнер Сидорова по бизнесу - коммерческий директор ООО «Завод Стальнофф» Максим Халимончук. Депутат от ЛДПР задекларировал доход в 38 010 056 рублей и 93 копейки.
Редкий липецкий депутат зарабатывает менее миллиона рублей, но среди них все же встречаются те, кто, судя по декларации, имеет скромные доходы. Перечислим пятерых с самыми скромными доходами. Меньше остальных своих коллег заработал внефракционный депутат и бизнесмен Олег Хомутинников. Он задекларировал доход всего в 74 371 рублей и 10 копеек.
Член комитета облсовета по экономике, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»Евгений Франценюк отчитался о доходе в 336 001 рубль. Сторонник Жириновского Павел Евграфов за 2020 год заработал 354 489 рублей. При этом на депутата зарегистрирована «Toyota Land Cruiser».Мастер лаковой миниатюрной живописи, второй секретарь областного комитета Липецкого областного отделения КПРФ Сергей Токарев заработал 538 774 рубля. Выпускница строительного техникума, юрист липецкого областного отделения КПРФ Татьяна Копылова задекларировала доход в 712 719 рублей.
Среди липецких парламентариев немало крупных землевладельцев. В большинстве случаев это участки под коммерческую застройку и сельское хозяйство. В этом плане выделяются угодья и активы пяти депутатов:
- Сергей Волков — агропромышленный бизнес, единорос — почти 20 квадратных километров угодий;
- Борис Богатиков — член «Единой России» и глава КФХ «Богатиков» - почти 5 квадратных километров земли и около 30 позиций недвижимости;
- генеральный директор ООО «Планета» и единорос Александр Плаксицкий — около 50 000 квадратных метров земли под застройку и помещений;
- Александр Лаврентьев - генеральный директор АО «Домостроительный комбинат», «Единая Россия» — почти 40 000 квадратных метров недвижимости
- пенсионер Александр Бровкин — около 200 тысяч квадратных метров земли и под 500 «квадратов» недвижимости.
Пожалуй, самым экзотичным транспортом в гараже и ангарах липецких депутатов остается эксклюзивный самолет СП-30, двухместное винтовое воздушное судно Бориса Богатикова. Из наземного транспорта у депутатов автомобили разных марок — от «Весты» у коммуниста до «Porsche Cayenne» у единороса. Среди необычного, можно выделить ГАЗ М-20 «Победа» Дмитрия Батищева и ГАЗ 21 «Волга» Александра Конаныхина, снегоходы Андрея Бугакова и Дмитрия Еремеева, мини-яхту Monterey Сергея Карасикова, Jaguar F-Type и катер Silver Shark Александра Соколова, квадроцикл Евгения Франценюка.
С декларациями липецких депутатов можно ознакомиться здесь.
2 1353
да уж
Ендова