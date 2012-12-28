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Общество
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58 минут назад
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Липчане смогут потратить маткапитал на строительство дома через эскроу-счета
С 1 марта закон разрешил перечислять маткапитал на эскроу-счета, чтобы построить в кредит частный дом. Ранее направлять средства таким способом можно было только при покупке жилья долевого строительства.
Теперь граждане, получившие маткапитал, могут привлекать к строительству ИЖС организации, строящие объекты по договорам подряда — как крупные юридические организации, так и индивидуальных предпринимателей. В этом случае расчеты с ними будут вестись с использованием эскроу-счетов, на которых хранятся деньги до выполнения всех условий сделки, то есть пока подрядчик не сдаст работу заказчику.
«Если договор о счете эскроу по каким-то причинам был расторгнут, в этом случае банк должен вернуть в отделение СФР по Липецкой области средства материнского капитала, направление на строительство. После этого владелец сертификата вправе снова распорядиться отозванными средствами на любые цели по своему усмотрению», — рассказал управляющий региональным отделением СФР Евгений Павлов.
Подать заявление об использовании маткапитала можно на портале Госуслуг, лично в клиентской службе отделения Социального фонда или в МФЦ. Вместе с заявлением потребуется предоставить договор строительного подряда, сведения из ЕГРН о праве собственности на участок под строительство, договор займа или сведения из договора об ипотеке, если на строительство берутся кредит или ипотека, сведения из уведомления о планируемой стройке от компании-подрядчика.
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