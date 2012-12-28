Липчане смогут потратить маткапитал на строительство дома через эскроу-счета

С 1 марта закон разрешил перечислять маткапитал на эскроу-счета, чтобы построить в кредит частный дом. Ранее направлять средства таким способом можно было только при покупке жилья долевого строительства.





Решение жилищных вопросов остается самым востребованным способом использовании материнского капитала жителями Липецкой области. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, в прошлом году на эти цели средства маткапитала направили свыше четырех тысяч его получателей.Теперь граждане, получившие маткапитал, могут привлекать к строительству ИЖС организации, строящие объекты по договорам подряда — как крупные юридические организации, так и индивидуальных предпринимателей. В этом случае расчеты с ними будут вестись с использованием эскроу-счетов, на которых хранятся деньги до выполнения всех условий сделки, то есть пока подрядчик не сдаст работу заказчику.«Если договор о счете эскроу по каким-то причинам был расторгнут, в этом случае банк должен вернуть в отделение СФР по Липецкой области средства материнского капитала, направление на строительство. После этого владелец сертификата вправе снова распорядиться отозванными средствами на любые цели по своему усмотрению», — рассказал управляющий региональным отделением СФР Евгений Павлов.Подать заявление об использовании маткапитала можно на портале Госуслуг, лично в клиентской службе отделения Социального фонда или в МФЦ. Вместе с заявлением потребуется предоставить договор строительного подряда, сведения из ЕГРН о праве собственности на участок под строительство, договор займа или сведения из договора об ипотеке, если на строительство берутся кредит или ипотека, сведения из уведомления о планируемой стройке от компании-подрядчика.