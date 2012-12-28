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В Липецкой области сохранится дождливая и туманная погода
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Погода в Липецке
303
сегодня, 17:00

В Липецкой области сохранится дождливая и туманная погода

Температура воздуха будет расти. 

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов обширного циклона с центром над Баренцевым морем — погода останется неустойчивой, временами пройдут дожди различной интенсивности. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью переменный, слабый, 1-6 м/сек, днем южный, 6-11 м/сек. Температура ночью — от -2 до +3 градусов, днем — от +10 до +15 градусов. 
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.

День 27 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году — 18 градусов мороза. 

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