Общество
33 минуты назад
«К сожалению, все правовые меры по борьбе с автолавками не дают результата...»
Ни чиновники, ни полиция, ни прокуратура не знают, как искоренить незаконную развозную торговлю.
Сети автолавок в Липецке объявили бой еще при Михаиле Гулевском, но они до сих пор не побеждены. Два десятка магазинов на колесах паркуются на пешеходных переходах, у остановок, на тротуарах, бессовестно крадут электроэнергию у ЛГЭКа и муниципального «Липецкгорсвета», не платят налогов, торгуют продуктами питания неизвестного происхождения и сомнительного качества (год назад сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики обнародовали результаты проверок Роспотребнадзора, объявившего товар автолавок фальсификатом из-за обилия в «молочке» и кондитерских изделиях пальмового масла). Но с развозной торговли - как с гуся вода!
Новую атаку на такую торговлю осенью прошлого года начала глава Липецка Евгения Уваркина после инспекции Советского района города. Тогда же, в ноябре, в мэрии создали рабочую группу по искоренению этого зла, не имеющих никаких законных оснований для своего существования. Сегодня в городской администрации прошло ее очередное заседание под руководством вице-мэра Ирины Артемовой.
Начальник управления потребительского рынка мэрии Ася Франценюк нарисовала абсолютно унылую картину. Никто - ни чиновники, ни полиция, ни прокуратура, ни суды - ничего не смогли сделать с автолавками. По словам Аси Франценюк, предприниматель Роман Раскопин придумал идеальную схему торговли, приносящую барыши без каких-либо для него правовых последствий. Он совершенно законно сдает транспорт в аренду юридическим лицам, и когда тех ловят на нарушениях Правил дорожного движения (в частности, за парковку на тротуарах) или на воровстве электроэнергии, то отвечать за правонарушение к моменту вынесения судебного решения некому - договоры на автолавки заключены на момент новых проверок с другими организациями.
- К сожалению, все правовые меры по борьбе с автолавками не дают результата, - резюмировала Ася Франценюк.
Так, например, начальник отдела ГИБДД УМВД РФ по Липецку Олег Володин сообщил, что с начала года автоинспекторы выезжали в места такой торговли по 52 сигналам от управлений округами, но составили всего десять протоколов об административных правонарушениях. По словам подполковника полиции, водителей очень сложно застать за рулем автолавки, а входить в торговое помещение автоинспекторы не в праве. Из-за того, что в автомобиле запирается продавец, эвакуировать это транспортное средство невозможно.
- По 18 местам, где стоят запитанные от наших электросетей автолавки, только в пяти есть договоры на подключение с «Новитэном». Остальные подключения к сети незаконные. Но как только мы обесточиваем объект и уезжаем, к автолавке подъезжает бригада от бизнесменов и тут же подключается к сети вновь. В прошлом году автолавки нанесли нам ущерб на 1,9 миллиона рублей. В судах на рассмотрении находятся десятки административных протоколов по статье 7.19 КоАП РФ за самовольное подключение к электрическим сетям. Но как только по ним выносится решение, как только появляется исполнительный лист, виновное юрлицо пропадает и штрафы остаются без исполнения, - сообщила представитель АО «ЛГЭК» Снежана Соловьева.
На заседании было заявлено, что все контрагенты Романа Раскопина - подставные лица. А наказать самого предпринимателя, который всего лишь сдает свои автолавки в аренду, никак нельзя.
- Можно ли привлечь Раскопина к уголовной ответственности за мошенничество? - спросила Ася Франценюк у людей в погонах.
Нет. Ведь следствию нужно доказать умысел владельца сети автолавок на совершение преступления.
Так что же делать? Участники заседания склонились к тому, что бизнес Романа Раскопина нужно легализовать, чтобы иметь законное право его контролировать (оказывается, официально проверить теневой бизнес невозможно: все действия контролирующих и проверяющих органов в таком случае будут признаны незаконными).
- Роман Расокопин как-то заявил, что считает свой бизнес социально ответственным. Он говорит, что помогает неимущим приобретать продукты питания по низким ценам, а ему мешают. Еще летом прошлого года он заявил, что устал от такой жизни. Почему бы тогда не дать ему возможность торговать в тех местах, где это возможно, где есть спрос на его товары? Не включить автолавки в существующую сеть нестационарных торговых объектов? - задалась вопросами Ася Франценюк.
- Мы не можем применять незаконные способы по отношению к бизнесу, но не можем и потакать работающим в тени предпринимателям. Распоряжением правительства РФ от 30 января этого года № 208 в целях стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, увеличения доходов и роста благосостояния граждан органам местного самоуправления предписано оказывать содействие в получении юридическими и физическими лицами мест для нестационарной, в том числе развозной торговли. Мы идем в ногу с общей тенденцией. Поэтому к концу мая мы объявим торги на те места в Липецке, где можно будет торговать автолавкам, - прокомментировала GOROD48 сложившуюся патовую ситуацию вице-мэр Ирина Артемова.
Сейчас в схеме нестационарных торговых объектов Липецка - 1096 мест для киосков и павильонов, а также 226 мест для разносной и развозной торговли. На начало этого года у городского управления потребительского рынка было заключено 950 договоров с малым бизнесом (в «ковидном» 2020 году НТО, развозная и разносная торговля принесли в бюджет 14,1 млн рублей - на 1,4 миллиона меньше, чем в 2019-м). Цена аренды для объекта развозной торговли сегодня - 5800 рублей в год. Но есть ли гарантия в том, что Роман Раскопин захочет легализоваться, сделать свой бизнес официальным?
Однозначного ответа на этот вопрос у Аси Франценюк и Ирины Артемовой нет. Чиновницы не отвергают возможности того, что коммерсант не будет выходить на торги, ведь нынешняя вольница ему на руку.
К сожалению, спросить о планах на будущее у Романа Ракопина корреспонденту GOROD48 не удалось - автоответчик его мобильного телефона отвечает, что абонент не зарегистрирован в сети.
Новую атаку на такую торговлю осенью прошлого года начала глава Липецка Евгения Уваркина после инспекции Советского района города. Тогда же, в ноябре, в мэрии создали рабочую группу по искоренению этого зла, не имеющих никаких законных оснований для своего существования. Сегодня в городской администрации прошло ее очередное заседание под руководством вице-мэра Ирины Артемовой.
Начальник управления потребительского рынка мэрии Ася Франценюк нарисовала абсолютно унылую картину. Никто - ни чиновники, ни полиция, ни прокуратура, ни суды - ничего не смогли сделать с автолавками. По словам Аси Франценюк, предприниматель Роман Раскопин придумал идеальную схему торговли, приносящую барыши без каких-либо для него правовых последствий. Он совершенно законно сдает транспорт в аренду юридическим лицам, и когда тех ловят на нарушениях Правил дорожного движения (в частности, за парковку на тротуарах) или на воровстве электроэнергии, то отвечать за правонарушение к моменту вынесения судебного решения некому - договоры на автолавки заключены на момент новых проверок с другими организациями.
- К сожалению, все правовые меры по борьбе с автолавками не дают результата, - резюмировала Ася Франценюк.
Так, например, начальник отдела ГИБДД УМВД РФ по Липецку Олег Володин сообщил, что с начала года автоинспекторы выезжали в места такой торговли по 52 сигналам от управлений округами, но составили всего десять протоколов об административных правонарушениях. По словам подполковника полиции, водителей очень сложно застать за рулем автолавки, а входить в торговое помещение автоинспекторы не в праве. Из-за того, что в автомобиле запирается продавец, эвакуировать это транспортное средство невозможно.
- По 18 местам, где стоят запитанные от наших электросетей автолавки, только в пяти есть договоры на подключение с «Новитэном». Остальные подключения к сети незаконные. Но как только мы обесточиваем объект и уезжаем, к автолавке подъезжает бригада от бизнесменов и тут же подключается к сети вновь. В прошлом году автолавки нанесли нам ущерб на 1,9 миллиона рублей. В судах на рассмотрении находятся десятки административных протоколов по статье 7.19 КоАП РФ за самовольное подключение к электрическим сетям. Но как только по ним выносится решение, как только появляется исполнительный лист, виновное юрлицо пропадает и штрафы остаются без исполнения, - сообщила представитель АО «ЛГЭК» Снежана Соловьева.
На заседании было заявлено, что все контрагенты Романа Раскопина - подставные лица. А наказать самого предпринимателя, который всего лишь сдает свои автолавки в аренду, никак нельзя.
- Можно ли привлечь Раскопина к уголовной ответственности за мошенничество? - спросила Ася Франценюк у людей в погонах.
Нет. Ведь следствию нужно доказать умысел владельца сети автолавок на совершение преступления.
Так что же делать? Участники заседания склонились к тому, что бизнес Романа Раскопина нужно легализовать, чтобы иметь законное право его контролировать (оказывается, официально проверить теневой бизнес невозможно: все действия контролирующих и проверяющих органов в таком случае будут признаны незаконными).
- Роман Расокопин как-то заявил, что считает свой бизнес социально ответственным. Он говорит, что помогает неимущим приобретать продукты питания по низким ценам, а ему мешают. Еще летом прошлого года он заявил, что устал от такой жизни. Почему бы тогда не дать ему возможность торговать в тех местах, где это возможно, где есть спрос на его товары? Не включить автолавки в существующую сеть нестационарных торговых объектов? - задалась вопросами Ася Франценюк.
- Мы не можем применять незаконные способы по отношению к бизнесу, но не можем и потакать работающим в тени предпринимателям. Распоряжением правительства РФ от 30 января этого года № 208 в целях стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, увеличения доходов и роста благосостояния граждан органам местного самоуправления предписано оказывать содействие в получении юридическими и физическими лицами мест для нестационарной, в том числе развозной торговли. Мы идем в ногу с общей тенденцией. Поэтому к концу мая мы объявим торги на те места в Липецке, где можно будет торговать автолавкам, - прокомментировала GOROD48 сложившуюся патовую ситуацию вице-мэр Ирина Артемова.
Сейчас в схеме нестационарных торговых объектов Липецка - 1096 мест для киосков и павильонов, а также 226 мест для разносной и развозной торговли. На начало этого года у городского управления потребительского рынка было заключено 950 договоров с малым бизнесом (в «ковидном» 2020 году НТО, развозная и разносная торговля принесли в бюджет 14,1 млн рублей - на 1,4 миллиона меньше, чем в 2019-м). Цена аренды для объекта развозной торговли сегодня - 5800 рублей в год. Но есть ли гарантия в том, что Роман Раскопин захочет легализоваться, сделать свой бизнес официальным?
Однозначного ответа на этот вопрос у Аси Франценюк и Ирины Артемовой нет. Чиновницы не отвергают возможности того, что коммерсант не будет выходить на торги, ведь нынешняя вольница ему на руку.
К сожалению, спросить о планах на будущее у Романа Ракопина корреспонденту GOROD48 не удалось - автоответчик его мобильного телефона отвечает, что абонент не зарегистрирован в сети.
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