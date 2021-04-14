Пока без перекрытия движения. Началась реновация улицы 50 лет НЛМК

Подрядчик вначале построит объездные пути для удобства жителей Манежа и расположенных в этом районе бизнес-структур.

Сегодня на улице 50 лет НЛМК появилась строительная техника: подрядная организация ООО «Стройотдел» начала демонтаж остатков асфальта на пешеходных дорожках и старого бортового камня у торгового центра «Юбилейный».



Но пока мэрия не разрешает подрядной организации перекрывать улицу и разбирать дорогу. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства решили вначале обустроить объездные пути, которые появятся как на четной, так и на нечетной сторонах улицы и станут альтернативными маршрутами для проезда.



- Схема объездных путей согласовывается с ГИБДД. Как только она будет утверждена, подрядчик начнет строить временные пути для жителей Манежа и расположенных тут предприятий и организаций, - сообщили GOROD48 в МКУ «Управление строительства Липецка».



Предполагается, что подрядчик обустроит несколько объездных путей. В частности, от набережной к парковке ТРЦ «L`city» и от «L`city» до ТЦ «Петровский пассаж». При необходимости будет смонтировано освещение, а дороги для транспорта усилят железобетонными плитами.



- Планируется завершить работы по обустройству объездных путей к маю, после чего проезд по улице 50 лет НЛМК будет перекрыт. Когда точно, сообщим дополнительно, - отметили в управлении.



В свою очередь, руководитель ООО «Стройотдел», депутат горсовета Александр Кофанов, сообщил GOROD48, что ждет скорейшего ремонта магистралей, по которым после перекрытия улицы 50 лет НЛМК пойдет автомобильный транспорт. Речь идет об улицах Неделина и Фрунзе.



Реконструкция улицы 50 лет НЛМК затронет участок протяженностью 1,7 км - от кольцевой развязки в районе ТЦ «Юбилейный» до улицы Механизаторов. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» здесь приведут в порядок дорожное полотно, обустроят карманы для общественного транспорта, построят пешеходные зоны и велодорожки, смонтируют сеть ливневой канализации и построят местные очистные сооружения. Все работы по муниципальному контракту должны быть завершены к осени 2022 года.