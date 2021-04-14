Общество

сегодня, 17:57

Пока без перекрытия движения. Началась реновация улицы 50 лет НЛМК

6 900
#улица 50 лет НЛМК
1
Пока без перекрытия движения. Началась реновация улицы 50 лет НЛМК

Подрядчик вначале построит объездные пути для удобства жителей Манежа и расположенных в этом районе бизнес-структур. 

Сегодня на улице 50 лет НЛМК появилась строительная техника: подрядная организация ООО «Стройотдел» начала демонтаж остатков асфальта на пешеходных дорожках и старого бортового камня у торгового центра «Юбилейный».

Но пока мэрия не разрешает подрядной организации перекрывать улицу и разбирать дорогу. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства решили вначале обустроить объездные пути, которые появятся как на четной, так и на нечетной сторонах улицы и станут альтернативными маршрутами для проезда.

- Схема объездных путей согласовывается с ГИБДД. Как только она будет утверждена, подрядчик начнет строить временные пути для жителей Манежа и расположенных тут предприятий и организаций, - сообщили GOROD48 в МКУ «Управление строительства Липецка».

Предполагается, что подрядчик обустроит несколько объездных путей. В частности, от набережной к парковке ТРЦ «L`city» и от «L`city» до ТЦ «Петровский пассаж». При необходимости будет смонтировано освещение, а дороги для транспорта усилят железобетонными плитами.

- Планируется завершить работы по обустройству объездных путей к маю, после чего проезд по улице 50 лет НЛМК будет перекрыт. Когда точно, сообщим дополнительно, - отметили в управлении.

В свою очередь, руководитель ООО «Стройотдел», депутат горсовета Александр Кофанов, сообщил GOROD48, что ждет скорейшего ремонта магистралей, по которым после перекрытия улицы 50 лет НЛМК пойдет автомобильный транспорт. Речь идет об улицах Неделина и Фрунзе.

Реконструкция улицы 50 лет НЛМК затронет участок протяженностью 1,7 км - от кольцевой развязки в районе ТЦ «Юбилейный» до улицы Механизаторов. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» здесь приведут в порядок дорожное полотно, обустроят карманы для общественного транспорта, построят пешеходные зоны и велодорожки, смонтируют сеть ливневой канализации и построят местные очистные сооружения. Все работы по муниципальному контракту должны быть завершены к осени 2022 года.
6 900
#улица 50 лет НЛМК
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

lugov

3 минуты назад
Диман, что еще написать? Ты давай, учи!
ответить

Алебастер

22 минуты назад
Ремонт? Фрунзе? Серьезно? А кофанов ее вобще видел, в каком состоянии дорога? Там нужен не ремонт, а фрезеровка и асфальтирование полностью. Обустройство пешеходной дорожки.
ответить

А где разрешение на строительство?

26 минут назад
Когда появился этот Стройотдел в Липецкой области? По "случайному совпадению" одновременно с появлением в Липецке нового губера и его эффективных менеджеров. ООО "Стройотдел" сразу же стал "выигрывать" конкурсы на строительство за бюджетные деньги. Ну конечно же он никак не афелирован с нынешними небожителями с Соборной? Всё получалось по закону? Конкуренты этого конкурсанта не раз подавали заявления о нарушениях при проведении конкурсов в УФАС, но эта "независимая" организация верно стоит на страже интересов ООО "Стройотдел". Интересно почему? Ведь сам мусьё Кофанов всего лишь пешка, а если точнее - зицпредседатель в директорском кресле. Он такой же директор, как и депутат горсовета, которого никто кроме родственников не избирал. Так кто же настоящий кукловод?
ответить

Ir_net

33 минуты назад
Чиновник, как закончили??? Его разве начинали??? И вообще,администрация, где ремонт дорожными картами, залатайте Петровский мост,весь разбит.
ответить

Диман

49 минут назад
Город48, вы напишите лучше зачем траву то * сжигают по области а следом ещё и машины пожарные? Научились деньги что-ли отмывать государственные, на предотвращения и предупреждения.. Где обещанная дорога от садика от госпожи Уваркиной
ответить

Чиновник

57 минут назад
Две недели назад закончили ямочный ремонт, где рациональное использование бюджетных средств? Полный беспредел.
ответить

Еще в рубрике

В частном секторе Сокола отключат воду из-за работ по врезке в систему водоснабжения
#отключения
В частном секторе Сокола отключат воду из-за работ по врезке в систему водоснабжения

сегодня, 17:37

Общество
«Это не по-нашему. Все загадят...»
#общественные обсуждения #проект
16
«Это не по-нашему. Все загадят...»

сегодня, 17:18

Общество
«Квадра» вернет деньги жильцам неотапливаемого дома
#отопление
4
«Квадра» вернет деньги жильцам неотапливаемого дома

сегодня, 17:11

Общество
Грязинцы собрали 250 подписей за организацию переезда и перенос сроков ремонта моста
#мост #ремонт
7
Грязинцы собрали 250 подписей за организацию переезда и перенос сроков ремонта моста

сегодня, 15:14

Общество
Улицу Зегеля с 19 апреля закроют на ремонт
#дорожный ремонт #Зегеля
39
Улицу Зегеля с 19 апреля закроют на ремонт

сегодня, 14:50

Общество
На липецком пляже появились первые загорающие
#пляж #загар
6
На липецком пляже появились первые загорающие

сегодня, 14:08

Общество