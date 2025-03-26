«Шахман» потерял несколько тонн мусора на перекрестке Ленина и Студеновской

Автомобили едут по кучам грязи.



Странное ДТП произошло напротив педуниверситета— из самосвала «Шахман» буквально высыпались тонн мокрого грунта.По словам очевидцев, на подъеме у самосвала открылся борт, и грязь вывалилась прямо на оживлённый перекресток.Грунт в кузов самосвала уже забрасывает погрузчик, но автомобили раскатывают по дороге оставшуюся грязь.