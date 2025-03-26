Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»
Сегодня в Липецке: город писателей, битва эрудитов, липчане хотят вернуть авторитет учителя двойками
Происшествия
550
43 минуты назад
1
«Шахман» потерял несколько тонн мусора на перекрестке Ленина и Студеновской
Автомобили едут по кучам грязи.
По словам очевидцев, на подъеме у самосвала открылся борт, и грязь вывалилась прямо на оживлённый перекресток.
Грунт в кузов самосвала уже забрасывает погрузчик, но автомобили раскатывают по дороге оставшуюся грязь.
1
0
1
1
0
Комментарии (1)