51 минуту назад
«Это не по-нашему. Все загадят...»
Обсуждение концепции благоустройства участка возле мини-рынка на улице Водопьянова напоминало диалог глухого с немым, но потом стороны пришли к консенсусу.
Публика на обсуждения начала стягиваться ещё до появления авторов и кураторов проекта благоустройства. Условно участников обсуждения, который набралось порядка 70 человек, можно разделить на несколько групп:
- местные жители, недовольные качеством и ценами на товары в ларьках мини-рынка и постоянной грязью,
- местные жители, уверенные, что любое, хоть железобетонное, благоустройство липчане быстро и эффектно уничтожат,
- хозяйки и работницы киосков мини-рынка, которые беспокоятся за свой бизнес и свои рабочие места,
- владельцы ларьков за пределами мини-рынка.
Как только на аллее появилась исполняющая обязанности главного архитектора Липецка Диана Полуэктова, ее атаковали вопросами. У неё интересовались, кому не нравится сегодняшний вид мини-рынка, который четыре года назад за деньги торгующих там коммерсантов преобразили, кто приказывает все переделывать и, главное, за чей счёт будет новое благоустройства. Четкого ответа на эти вопросы коммерсанты не получили.
Камнем преткновения стало и число киосков, расположенных возле остановок: коммерсанты не досчитались 12 торговых точек. Здесь их постарались успокоить: сейчас идёт обсуждение облика участка, а, киоски, если они не противоречат концепции и здравому смыслу, всегда можно дорисовать. Этот ответ, как и обещание дать новое место для киоска, если он будет мешаться, владельцев нестационарных торговых объектов не устроил. Они начали интересоваться кто и на каком основании стёр тот или иной ларёк с генерального плана развития территории. Оказалось, что концепцию делала коллаборация молодых архитекторов, у которых и юридического названия-то и нет.
Кстати, о самом проекте благоустройства подробно рассказала Анна Красовская, участница творческой коллаборация. Молодежь обследовала участок и разрабатывала план благоустройства прошлой зимой. Незамыленным глазом архитекторы увидели основные проблемы территории:
- стихийные тропинки: их предлагают «легализовать» и сделать дорожками из плитки
- визуальный мусор: убрать чехарду из вывесок и оформить в стиле дизайн-кода, как на домах проспекта Победы после ремонта
- физически и морально устаревшие торговые павильоны: заменить на новые в духе конструктивизма, в стиле которого выполнено здание Дома художника
- остановочные павильоны: убрать торговые точки, сделать прозрачными и дополнить подсветкой
- безликие фасады зданий: выполнить ремонт и смонтировать дополнительную подсветку
- незаконные торговые точки и непотребное состояние контейнерных площадок: ликвидировать или привести в порядок, соответственно.
Группа архитекторов также переложила сделать зоны отдыха, с лавочками и фонарями. Где, например, можно посидеть и выпить кофе. Этот вариант использования лавочек участники обсуждения посчитали утопией: да, там будут сидеть выпивать, но далеко не кофе. Как емко резюмировала одна из пенсионерок: «Нет, это не по-нашему. Все загадят...». Также у участников обсуждения мало надежды на сохранность в презентабельном виде стеклянных остановок: их липчане быстро покроют рекламой, разобьют.
В целом участники слушаний скептически отнеслись к возможности перемен. Дескать, как ни украшай - сломают, испортят, своруют. Претензии по существу оказались только у предпринимателей. В финале обсуждения было принято решение, что местные активисты и предприниматели сформируют рабочую группу, с которой власти и продолжат плотный диалог.
Все желающие могут высказать свои замечания в письменном виде на имя департамента архитектуры до 20 апреля. Проект концепции - не константа, он будет дорабатываться по принятым замечаниям.
Я
Владимир
Серж
Лавочки-это хорошо,
да
Мракобесие
8