В подъезде нашли труп

Причину смерти 50-летнего мужчины устанавливают правоохранители.

Днём 25 марта в подъезде одного из домов микрорайона «Александровский» Ельца нашли тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти.— Личность погибшего установлена — это 50-летний жилец этого же подъезда. Причины и обстоятельства смерти мужчины выясняются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.