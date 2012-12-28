Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»
За распроданный срезанный асфальт 34-летнего руководителя фирмы оштрафовали на 120 000 рублей
Происшествия
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37 минут назад
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В подъезде нашли труп
Причину смерти 50-летнего мужчины устанавливают правоохранители.
— Личность погибшего установлена — это 50-летний жилец этого же подъезда. Причины и обстоятельства смерти мужчины выясняются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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