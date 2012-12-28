У 24-летнего парня попросили помощи — он перевёл мошенникам 176 000 рублей

А жительницу Долгоруково обманули под предлогом оформления полиса ОСАГО.

За минувшие сутки жертвами мошенников стали два жителя Липецкой области.— У 24-летнего липчанина в переписке в Telegram от имени знакомого попросили материальной помощи. Отзывчивый парень перевёл на разные счета 176 000 рублей. Как оказалось — мошенникам, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.А жительница Долгоруково нашла в интернете объявление об оформлении полиса ОСАГО и перевела 5000 рублей. Но никакой полис она не получила.