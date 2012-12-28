Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»
За распроданный срезанный асфальт 34-летнего руководителя фирмы оштрафовали на 120 000 рублей
Происшествия
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24 минуты назад
У 24-летнего парня попросили помощи — он перевёл мошенникам 176 000 рублей
А жительницу Долгоруково обманули под предлогом оформления полиса ОСАГО.
— У 24-летнего липчанина в переписке в Telegram от имени знакомого попросили материальной помощи. Отзывчивый парень перевёл на разные счета 176 000 рублей. Как оказалось — мошенникам, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
А жительница Долгоруково нашла в интернете объявление об оформлении полиса ОСАГО и перевела 5000 рублей. Но никакой полис она не получила.
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