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сегодня, 17:10

На трех десятках улиц отключат холодную воду

27 марта из-за плановых ремонтных работ на сетях подачу холодной воды временно ограничат жителям центральной части Липецка, 7 и 9 микрорайонов, Тракторного, Сырского Рудника – с неудобствами столкнутся жители 30 улиц, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители домов № 40 по улице Терешковой, №№ 35, 39, 41, 43 по улице Циолковского. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, №№ 6, 6а, 8а, 8а/1 по улице Жуковского, №№ 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17 по улице Бачурина, №№ 6, 10, 11, 12, 12а по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 4, 5, 6, 12, 14, 16 по улице Коммунистической, № 5 по улице Краснознаменной, №№ 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 12, 13, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 16, 16/2, 17 по улице Звездной, №№ 43, 45/2, 45/3, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51 по улице Космонавтов, №№ 3а, 9, 9а по улице Берзина, №№ 4/1, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 12, 12/2, 14/2 по улице Филипченко, № 23 в 9 микрорайоне, № 2 по улице Прудной, в частном секторе улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Городовикова, Солнечной, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, переулка Узорного. 

Воду подвезут по адресу: улица Папина, 17, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

27 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 14 по проезду Строителей, по улице Ново-Весовой, в садоводчестве «Горняк». 

С 09:00 до 12:00 не будет света в домах №№ 10/3, 14/1, 14/2 по улице Циолковского, на улице Космонавтов. 

С 14:00 до 17:00 обесточат улицы Терешковой, Космонавтов. 

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