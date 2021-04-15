В Липецке хотят снести два моста

Первый - на улице Гайдара (Сокол), второй - старый путепровод в поселке Новая Жизнь.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутатам рассказали о транспортно-эксплуатационном состоянии мостов.На балансе администрации Липецка - 21 мост. Еще в 2018 году вопрос их технического состояния стал приоритетным. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии была создана рабочая группа по исследованию мостов, но поставить диагнозы - это только полдела (состояние четырех мостов не известно даже специалистам). На «лечение» полуживых пациентов в городском бюджете как не было денег, так и нет. В итоге шесть мостов в Липецке признаны аварийными, а один - через железнодорожные пути по улице Гайдара - не пригоден к эксплуатации по решению Советского районного суда Липецка и должен быть демонтирован.В мэрии уже есть проект на его разборку, что обойдется бюджету в 14,4 миллиона рублей. В этом году, по словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации Николая Дергунова, его снесут. История этого моста, кстати, ра тянется уже 15 лет. Мэрия признала пешеходный мост бесхозным в «нулевых». Замену сгнивших металлических несущих конструкций планировали еще в 2006 году, срок его эксплуатации давно истек. Но ремонта моста - дорогое удовольствие. Так, по прикидкам чиновников, в 2017 году капитальное обновление пешеходного перехода могло стоить городской казне 65 млн рублей. Снести его оказалось дешевле.На этой же комиссии Николай Дергунов заявил о желании снести еще один мост - старый путепровод в поселке Новая Жизнь, рядом с которым в прошлом году появился дублер, обошедшийся бюджету в 330 млн рублей. Ширина нового моста - 9 метров, длина - 80 метров (а с подходами к нему - 635 метров).Депутат Игорь Прозоров поинтересовался судьбой Октябрьского моста, одного из тех, чье состояние оценено как неудовлетворительное, и который в феврале напугал мэрию. Его ввели в эксплуатацию летом 1971 года и за полвека сооружение ни разу капитально не ремонтировали.Николай Дергунов сообщил, что специализированная организация обследовала его техническое состояние, после чего было принято решение, что мост нуждается в реконструкции. На состоявшейся последней сессии горсовета депутаты выделили на разработку проектно-сметной документации 15 млн рублей. Чиновник надеется, что деньги на обновление Октябрьского моста Липецк получит в следующем году из федерального бюджета.- У нас есть небольшие средства на ремонт моста через Каменный лог по улице Терешковой, но этот объект по визуальному обследованию не аварийный. Считаем, что лучше эти средства потратить на разработку проектов ремонтов других мостов, чтобы получить на это позже федеральное финансирование, - заметил Николай Дергунов.