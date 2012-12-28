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16 минут назад
В Липецком округе эвакуируют все школы
Угроза поступила на электронную почту администрации округа.
Как сообщили GOROD48 в комитете образования администрации Липецкого округа, эвакуируют все школы. Дети в них сейчас ещё не на каникулах: весенние каникулы в Липецком округе начинаются со следующей недели.
В школу села Ильино сообщение о необходимости проведения эвакуации поступило около 11 утра. Пока экстренные службы для проверки здания еще не приезжали.
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