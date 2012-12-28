Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Еще об одном случае чудесного исцеления от рака рассказали в областном онкодиспансере
Здоровье
Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»
Общество
Обнажёнка в соцсети обернулась годом условно
Происшествия
Сыну погибшего под рулоном соломы рабочего выплатили 300 000 рублей
Происшествия
«Почему мосты в Липецке не ремонтируют за год?»
Общество
23-летнего жителя области обвиняют в жестоком избиении 5-летнего ребенка
Происшествия
Приставы арестовали пять автомобилей должников
Происшествия
Дело о скрытой участковым фиктивной прописке мигрантов расследовал СК
Общество
В Липецке завершается установка бетонных укрытий
Общество
По ДТП с пьяным 16-летним мотоциклистом уже возбудили два административных дела
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: город писателей, битва эрудитов, липчане хотят вернуть авторитет учителя двойками
Общество
Мусин-Пушкин не пустил. Липчане простились с шансами выйти в плей-офф Суперлиги
Спорт
15-летний ельчанин заказал «минирование» школы
Происшествия
В Ельце на стене проступила фронтовая надпись
Общество
Липчан пугают долгами несуществующих «управляшек»
Общество
В Липецке браконьеры поймали сетью пять щук и четыре красноперки
Происшествия
В Липецком округе эвакуируют все школы
Происшествия
«Шахман» потерял несколько тонн мусора на перекрестке Ленина и Студеновской
Происшествия
В Липецкой области объявлен пожароопасный сезон
Общество
Детская коляска сгорела в пятиэтажке на улице Тургенева
Происшествия
Читать все
Происшествия
220
16 минут назад

В Липецком округе эвакуируют все школы

Угроза поступила на электронную почту администрации округа.

На электронную почту администрации Липецкого округа сегодня поступило сообщение о минировании всех школ муниципалитета.

Как сообщили GOROD48 в комитете образования администрации Липецкого округа, эвакуируют все школы. Дети в них сейчас ещё не на каникулах: весенние каникулы в Липецком округе начинаются со следующей недели. 

В школу села Ильино сообщение о необходимости проведения эвакуации поступило около 11 утра. Пока экстренные службы для проверки здания еще не приезжали.
телефонный терроризм
минирование
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить