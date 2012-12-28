В Липецком округе эвакуируют все школы

Угроза поступила на электронную почту администрации округа.

На электронную почту администрации Липецкого округа сегодня поступило сообщение о минировании всех школ муниципалитета.Как сообщили GOROD48 в комитете образования администрации Липецкого округа, эвакуируют все школы. Дети в них сейчас ещё не на каникулах: весенние каникулы в Липецком округе начинаются со следующей недели.В школу села Ильино сообщение о необходимости проведения эвакуации поступило около 11 утра. Пока экстренные службы для проверки здания еще не приезжали.