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Общество
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56 минут назад
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Порядок на кладбище наведут по решению суда
Нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства на кладбище выявила прокуратура.
«Прокуратура Усманского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства — несанкционированное складирование твердых коммунальных отходов, срубленных веток, кустарников, аварийных и упавших деревьев на территории общественного кладбища в Усмани. В свою очередь администрация Усмани ссылалась на систематическую уборку территории кладбища, однако доказательств того, что кладбище очищено от мусора, не было представлено», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Суд признал незаконным бездействие администрации Усмани по надлежащему содержанию кладбища и обязал её организовать сбор и вывоз мусора и сообщить об этом в суд и прокурору.
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