Общество
сегодня, 11:01
«Позорище просто»: возмутившие Илью Варламова фонари теперь не нравятся и липчанам
11 1175
Их уже нужно приводить в порядок.
Возмутившие известного блогера Илью Варламова фонари в Нижнем парке Липецка уже требуют как минимум косметического ремонта.
В редакцию GOROD48 прислали фотографии фонарей в Нижнем парке.
- И год не простояли. Наши знаменитые пластиковые фонари в Нижнем парке, - пишет автор снимков Александр Шлепетис.
На самом деле, этим фонарям уже полтора года — их установили в сентябре 2019 года. Заказчиком работ было Управление строительства города Липецка.
Фонари в Нижнем парке прославились на всю страну после визита в город известного блогера Ильи Варламова.
- Нижний парк очень загадочный. Самый провал – тут поставили пластиковые фонари, - отметил тогда Илья Варламов. - Они действительно пластиковые. Позорище просто! (…) Попытка сделать модное благоустройство наткнулась на некомпетентность рабочих и плохую эксплуатацию. Куда лучше получился Быханов сад. Тут всё гораздо лучше сделано. Фонари не пластиковые, пусть и простые.
В редакцию GOROD48 прислали фотографии фонарей в Нижнем парке.
- И год не простояли. Наши знаменитые пластиковые фонари в Нижнем парке, - пишет автор снимков Александр Шлепетис.
На самом деле, этим фонарям уже полтора года — их установили в сентябре 2019 года. Заказчиком работ было Управление строительства города Липецка.
Фонари в Нижнем парке прославились на всю страну после визита в город известного блогера Ильи Варламова.
- Нижний парк очень загадочный. Самый провал – тут поставили пластиковые фонари, - отметил тогда Илья Варламов. - Они действительно пластиковые. Позорище просто! (…) Попытка сделать модное благоустройство наткнулась на некомпетентность рабочих и плохую эксплуатацию. Куда лучше получился Быханов сад. Тут всё гораздо лучше сделано. Фонари не пластиковые, пусть и простые.
11 1175
Комментарии (11)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Пeppи Mейcон
Липецк.
Фауст
Для
Гость
Гражданин
Уау ууххх
***
Ой ой
Ванька Грозный