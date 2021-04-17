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сегодня, 11:01

«Позорище просто»: возмутившие Илью Варламова фонари теперь не нравятся и липчанам

11 1175
#благоустройство
2
«Позорище просто»: возмутившие Илью Варламова фонари теперь не нравятся и липчанам

Их уже нужно приводить в порядок.

Возмутившие известного блогера Илью Варламова фонари в Нижнем парке Липецка уже требуют как минимум косметического ремонта.

В редакцию GOROD48 прислали фотографии фонарей в Нижнем парке.

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- И год не простояли. Наши знаменитые пластиковые фонари в Нижнем парке, - пишет автор снимков Александр Шлепетис.

На самом деле, этим фонарям уже полтора года — их установили в сентябре 2019 года. Заказчиком работ было Управление строительства города Липецка.

Фонари в Нижнем парке прославились на всю страну после визита в город известного блогера Ильи Варламова.

- Нижний парк очень загадочный. Самый провал – тут поставили пластиковые фонари, - отметил тогда Илья Варламов. - Они действительно пластиковые. Позорище просто! (…) Попытка сделать модное благоустройство наткнулась на некомпетентность рабочих и плохую эксплуатацию. Куда лучше получился Быханов сад. Тут всё гораздо лучше сделано. Фонари не пластиковые, пусть и простые.
11 1175
#благоустройство
2

Комментарии (11)

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Пeppи Mейcон

2 минуты назад
Хочу БДСМ с Варламовым
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Липецк.

7 минут назад
Городом правят без грамотные специалисты.Позор. Восстановить все за счет Уваркиной
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Фауст

18 минут назад
Пластиковые фонари, они же ломаются быстрее, значит быстрее новые купят и т.д
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Для

21 минуту назад
Уау ууххх, да Липецку вообще "завидуют"...Ни одно начатое дело не доведено "до ума".
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Гость

26 минут назад
Этому городу нужен шериф))
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Гражданин

27 минут назад
Незнайки и неумейки захватили власть
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Уау ууххх

29 минут назад
Никакой даже не "позор"... Креативненько и модно... В других городах таких вообще нет , пускай нам позавидуют...
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***

31 минуту назад
Вот Уваркину "носом ткнуть" , показать результат её кураторства обустройства Нижнего парка! Бегала, истерила,материлась...И как итог, "коллеги, это прекрасно".
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Ой ой

37 минут назад
Поздравляю коллеги!!!!! Мы пробили дно!!!!!
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Ванька Грозный

50 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!)
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