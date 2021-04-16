Происшествия

43 минуты назад

Погибшая в пожаре женщина была беременна

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#пожар
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Погибшая в пожаре женщина была беременна

Число жертв трагедии на улице Сергея Казьмина стало больше.

GOROD48 стало известно о том, что скончавшаяся от отравления угарным газом при пожаре на улице Сергея Казьмина в Липецке 36-летняя женщина была беременна. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах.

Таким образом, количество жертв трагедии выросло. Напомним, что 14 апреля в однокомнатной квартире дома №7 по улице Сергея Казьмина в Липецке в пожаре погибли 36-летняя женщина и ее годовалый сын, а еще один ее двухлетний ребенок скончался в машине «скорой помощи» по пути в детскую областную больницу. В живых из многодетной семьи, находившихся в квартире во время возгорания телекоммуникационного оборудования, остался трехлетний мальчик, который находится в реанимации областной детской больницы в тяжелом состоянии.

Следственный комитет, как уже сообщалось, возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока известно одно: глава семьи был во время пожара на работе.
1208
#пожар
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