В Липецке появится памятник пожарной каске

Фигуру пожарной каски 19 века установят на улице Ангарская.

16 апреля в Липецке на улице Ангарская будет открыт первый в России памятник в виде фигуры пожарной каски 19 века.



Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, высота памятника - 1,6 метра, а ширина 1,7 метра.



- Монумент символизирует мощь, твердость и отвагу пожарных, - отмечают в УГПСС.



Открытие памятника приурочат к 372-годовщине со дня образования пожарной охраны России.



