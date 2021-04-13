Общество

28 минут назад

В Липецке появится памятник пожарной каске

2 176
#УГПСС #пожар
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В Липецке появится памятник пожарной каске

Фигуру пожарной каски 19 века установят на улице Ангарская.

16 апреля в Липецке на улице Ангарская будет открыт первый в России памятник в виде фигуры пожарной каски 19 века.

Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, высота памятника - 1,6 метра, а ширина 1,7 метра.

- Монумент символизирует мощь, твердость и отвагу пожарных, - отмечают в УГПСС.

Открытие памятника приурочат к 372-годовщине со дня образования пожарной охраны России.

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#УГПСС #пожар
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