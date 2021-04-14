Экс-мэра Данкова обвинили в присвоении собранных с чиновников денег на празднование 65-летия области

Алексея Левина будут судить за злоупотребление должностных полномочий, взяточничество, превышение должностных полномочий и растрату. Его обвинили в причинении 5,5-миллионного ущерба бюджету города.

В СУ СК РФ по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Данкова Алексея Левина, обвиняемого в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 4 ст. 290 УК РФ («получение взятки»), ч. 3 ст.160 УК РФ («растрата»).



По версии следствия, обвиняемый, действуя в своих интересах, на протяжении двух лет заключал с аффилированным ему ООО «Благоустройство и Озеленение» договоры, согласно которым передавал в аренду указанному обществу спецтехнику по заниженной и невыгодной для городского поселения арендной плате. В результате городская казна недополучила более 4 миллионов рублей, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.



По указанию обвиняемого с подчиненных ему сотрудников в январе 2019 года были собраны начисленные в качестве премий за участие в городском празднике, посвященном 65-летию Липецкой области денежные средства в сумме 50 тысяч рублей. Деньги были переведены на счет Фонда развития и благоустройства Данковского района, фактическим распорядителем которого являлся непосредственно фигурант, а впоследствии израсходованы им на собственные цели. Таким образом, действия чиновника, как считает следствие, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов сотрудников городской администрации.



Данный Фонд использовался чиновником при получении взятки от гендиректора ООО «Эверест», с которой в августе 2018 администрацией Данкова был заключен муниципальный контракт. Однако в срок он был не исполнен, но это не помешало экс-мэру за незаконное денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей дать указание подчиненным сотрудникам о подписании актов выполненных работ по фактически не исполненному контракту.



Следователем установлен также факт получения Левиным в январе 2019 года взятки в сумме 30 тысяч рублей от предпринимателя за выделение ему благоприятного места на территории города для установки нестационарного торгового объекта.



Пресс-служба СУ СК РФ сообщает, что расследование уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную длительностью производства нескольких товароведческих и экономических судебных экспертиз, необходимостью производства допросов 67 свидетелей, конфликтной позицией стороны защиты - в ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигурант не признал и отказался от дачи показаний.



В свою очередь, Данковский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Алексея Левина, согласившись с определенной предварительным следствием общей суммой ущерба, причиненного им бюджету муниципального образования, превышающей 5,5 млн. рублей.