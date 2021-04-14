Происшествия

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Пожарные вынесли из горящей квартиры трех детей

2 2226
#МЧС #пожар
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Пожар произошел в квартире на десятом этаже.

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Днем 14 апреля пожарные вынесли трех детей из горящей на 10-м этаже квартиры в доме по улице Сергея Казьмина в Липецке.

- Пожарные передали трех детей врачам скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. – Уточняется информация по состоянию еще одного человека.

По данным GOROD48, пожарные во время разведки обнаружили трех детей и женщину, они надышались угарным газом.

Пожар локализован, его площадь составила 50 кв.м.
2 2226
#МЧС #пожар
8

Комментарии (2)

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10 минут назад
Фельдшер, уже 1 умерла
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Фельдшер

21 минуту назад
Дай бог здоровья деткам
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