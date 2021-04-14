Пожарные вынесли из горящей квартиры трех детей

Пожар произошел в квартире на десятом этаже.

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Днем 14 апреля пожарные вынесли трех детей из горящей на 10-м этаже квартиры в доме по улице Сергея Казьмина в Липецке.



- Пожарные передали трех детей врачам скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. – Уточняется информация по состоянию еще одного человека.



По данным GOROD48, пожарные во время разведки обнаружили трех детей и женщину, они надышались угарным газом.



Пожар локализован, его площадь составила 50 кв.м.

