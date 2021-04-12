В Липецке установили новый памятник Гагарину

Правда, всего на несколько часов.

Сегодня в Липецке неофициально установили новый памятник Гагарину. В минувшую субботу с территории разрушенного пионерского лагеря «Комета» в Новой Жизни был вывезен бюст Юрия Гагарина, который за сутки успели привести в порядок.





















На этот раз из мэрии пришёл ответ, что рассматривать инициативу со 177 подписями липчан за перенос бюста будут только, если к этому обращению приложат заявление собственника памятника. Теперь собственник сменился: официально он принадлежит Геннадию Платонову.











































Нашлись и те, кто совсем против бюста. Сергей Бобров был категоричен: место бюсту у гимназии №12 Липецка, где начинается улица Гагарина, или у школы №24. А в сквере на улице Филипченко нужно проставить памятник в честь Анатолия Филипченко (лётчик-космонавт СССР № 19, дважды Герой Советского Союза).









Памятник простоит на новом месте столько, сколько это позволят обстоятельства. На всякий случай машина-погрузчик дежурит неподалёку.













Мастер Алексей Ванжа замазал сколы, потом бюст покрыли краской в цвет золота, и уже сегодня утром в честь Дня космонавтики бюст с помощью машины-погрузчика водрузили на пьедестал — поддон из кирпичей — на новом месте. Авторы необычной акции в честь Дня космонавтики говорят, что просто «примерили» памятник в том районе, где его мечтают видеть — на пересечении улицы Космонавтов с улицей Филипченко.Напомним, инициативная группа добивается установки бюста в Липецке уже 10 лет — ещё с 50-летия полета в космос Юрия Гагарина.А подписей за перенос бюста стало ещё больше: сегодня их собирали в сквере на улице Филипченко.Большинство тех, к кому обращались собиравшие подписи, были за установку памятника. 73-летний Александр Богатырёв был двумя руками за установку бюста, но вот дату первого полёта человека в космос запамятовал — почему-то добавил, что случилось это в январе 1961 года, а не 12 апреля.