Общество

сегодня, 11:00

В Липецке установили новый памятник Гагарину

15 1204
#Гагарин #бюст #День космонавтики
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Правда, всего на несколько часов.

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Сегодня в Липецке неофициально установили новый памятник Гагарину. В минувшую субботу с территории разрушенного пионерского лагеря «Комета» в Новой Жизни был вывезен бюст Юрия Гагарина, который за сутки успели привести в порядок.

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Мастер Алексей Ванжа замазал сколы, потом бюст покрыли краской в цвет золота, и уже сегодня утром в честь Дня космонавтики бюст с помощью машины-погрузчика водрузили на пьедестал — поддон из кирпичей — на новом месте. Авторы необычной акции в честь Дня космонавтики говорят, что просто «примерили» памятник в том районе, где его мечтают видеть — на пересечении улицы Космонавтов с улицей Филипченко.

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Напомним, инициативная группа добивается установки бюста в Липецке уже 10 лет — ещё с 50-летия полета в космос Юрия Гагарина.

На этот раз из мэрии пришёл ответ, что рассматривать инициативу со 177 подписями липчан за перенос бюста будут только, если к этому обращению приложат заявление собственника памятника. Теперь собственник сменился: официально он принадлежит Геннадию Платонову.
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А подписей за перенос бюста стало ещё больше: сегодня их собирали в сквере на улице Филипченко.

Большинство тех, к кому обращались собиравшие подписи, были за установку памятника. 73-летний Александр Богатырёв был двумя руками за установку бюста, но вот дату первого полёта человека в космос запамятовал — почему-то добавил, что случилось это в январе 1961 года, а не 12 апреля.

Нашлись и те, кто совсем против бюста. Сергей Бобров был категоричен: место бюсту у гимназии №12 Липецка, где начинается улица Гагарина, или у школы №24. А в сквере на улице Филипченко нужно проставить памятник в честь Анатолия Филипченко (лётчик-космонавт СССР № 19, дважды Герой Советского Союза).

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Памятник простоит на новом месте столько, сколько это позволят обстоятельства. На всякий случай машина-погрузчик дежурит неподалёку.

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15 1204
#Гагарин #бюст #День космонавтики
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Комментарии (15)

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Вольдемар

19 минут назад
Делаю памятники на заказ по фото. Устанавливаю в любом месте города по желанию заказчика. Длительность не гарантирую. Предоплата. Дорого!
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павел

26 минут назад
Поставьте бюст у дс звездный, там реконструкция, будет очень правильно!
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Раиса Петроана

29 минут назад
Хорошая инициатива. Неважно где поставить такую красоту, главное поставить!
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Animal planet.

39 минут назад
Сначала нужно убрать пивнуху Бархат,где тусуется местное быдло,а потом уже устанавливать памятник. А то эти маргиналы быстро превратят памятник,ну вы поняли во что.
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Безмасочник

46 минут назад
Сколько у нас теперь памятников Гагарину? Я знаю теперь о двух. Но этого мало! Надо ещё поставить хотя бы несколько!
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Елена

52 минуты назад
Хорошее место для бюста Гагарину на против гимназии 12.
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Кристина

сегодня, 11:33
Это не то место для бюста!
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В этом вся Россия.

сегодня, 11:32
Серая и полуофициальная.
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мама, дорогая

сегодня, 11:32
я, сам- ты того?1 Бюст стоит на ул. Космонавтов, ул. Филиппченко на метр дальше. Или Ю.А. Гагарин некосмонавт и его бюст нельзя поставить на ул. Космонавтов?! Люююдиии, вы совсем офигели- как старуха из сказки А. С. Пушкина о золотой рыбке- всё вам не так да не эдак ?! Берите инициативу в свои руки и устанавливайте , где вам хочется, а другим неравнодушным не указывайте, где устанавливать! Создайте фонд или найдите спонсора , найдите скульптора- * , чобы изготовил памятник, возьмите разрешение на его установку и ВПЕРЕД С ПЕСНЕЙ....
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OPELуполномоченный

сегодня, 11:20
Гагарин на Филипченко..))))))))
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