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53 минуты назад

Липецкая вечЁрка: начало пожароопасного сезона, медвежий угол и фронтовая надпись

Сегодня, 26 марта, в регионе объявили пожароопасный сезон, жители Мудиловки просят обеспечить им безопасный переход через железнодорожные пути, и на одном из домов в Ельце проступила надпись времен войны.

С 26 марта на территории Липецкой области объявлен пожароопасный сезон. Соотвествующий документ подписал губернатор Игорь Артамонов, так как наступила сухая погода и увеличилось число возгораний сухой травы. Пожароопасный сезон будет действовать до осенних дождей.

Только за минувшие сутки пожарные тушили 20 палов сухой травы, а с начала года сушняк горел на 62 гектарах.

«И что я теперь, как законопослушный гражданин своей страны, должен не делать? И что мне будет, если сделаю? Мне вот сейчас надо огород зачистить от прошлогодней ботвы и пожечь её, как многие-многие годы тому назад делалось и жглось. По-другому мне от неё не избавиться», — удивился Фокс.

«В прошлом году на Силикатных, мужика оштрафовали на 40 тысяч, вот и думайте, что делать, и что Вам за это будет!», — ответила ему Жесть.

При этом сегодня в логу у парка Победы сожгли мусор..



Жители окраины Липецка — улиц Известковой, Свердлова, Фридриха Энгельса, Патриса Лумумбы, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Радищева и Грибоедова — в народе район называется Мудиловокй, хотя жить как в Подмосковье. Точнее, надеются, что им обустроят переход через железнодорожные пути, как в пригородах столицы.

Сейчас легально перейти пути можно только по высоченному мосту, что не всем под силу. Ночью, кстати, мост почти не освещается. Волей-неволей липчанам приходится нарушать правила и с риском для жизни ходить по путям.  

Оборудовать безопасный проход через железнодорожные пути горожане попросили мэра Липецка Романа Ченцова. 

Главное, чтобы сделали по уму, а не так,  как на улице Неделина, где после статьи GOROD48 наконец-то спилили опасные деревья, но обрубками стволов забросали палисадник с розами.

«У нас, пока Бастрыкин не вмешается, никто не пошевелится. Пора его почётным жителем города признать и жильё какое-то здесь дать, чтобы жил постоянно, он здесь уже, как родной», — заметил Крылов.

На перекрестке улиц  Ленина и Гагарина  водитель самосвала сегодня утром потерял свой груз: мокрый грунт. Часть с дороги успел собрать погрузчик, остальную автомобили раскатали по улице Гагарина.

«А у нас сегодня трактором убирали срубленные ветки от мусорной площадки. Грязищи навели жесть. Теперь вся дорога в слое грязи. Грязь наше всё!», — пожаловался Задолбали.

«Это же недержание. Срочно к доктору», — съязвил комментатор.

В Ельце на фасаде дома по улице Октябрьской из-под слоя штукатурки проступила старая надпись.



Сотрудники Елецкого краеведческого музея предположили, что полностью она выглядит так: «Каждая горсть дорогого зерна, как пуля, как бомба, фронту нужна».

«Удивительно, как это всё сохранилось, просто чудо какое-то, тем более приближается 80-летие со дня Победы. Трогательно до слёз», — написала Лиза

«Да запустили здание. Давно не штукатурили вот и проступила», — ответил Гость.

Завтра в Липецке еще немного потеплеет, правда, днем ожидается небольшой дождь. По прогнозам синоптиков, в городе будет от +11 до +13 градусов.
вечЁрка
пожароопасный сезон
благоустройство
Великая Отечественная война
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