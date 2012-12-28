«Люди не умеют летать»: жители липецкого анклава требуют обеспечить проход к остановкам через железнодорожные пути
С утра на улице Московской — сотни мигрантов: иностранцы предпочитают живую очередь онлайн-записи
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«Люди не умеют летать»: жители липецкого анклава требуют обеспечить проход к остановкам через железнодорожные пути
С утра на улице Московской — сотни мигрантов: иностранцы предпочитают живую очередь онлайн-записи
Общество
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53 минуты назад
Липецкая вечЁрка: начало пожароопасного сезона, медвежий угол и фронтовая надпись
Сегодня, 26 марта, в регионе объявили пожароопасный сезон, жители Мудиловки просят обеспечить им безопасный переход через железнодорожные пути, и на одном из домов в Ельце проступила надпись времен войны.
Только за минувшие сутки пожарные тушили 20 палов сухой травы, а с начала года сушняк горел на 62 гектарах.
«И что я теперь, как законопослушный гражданин своей страны, должен не делать? И что мне будет, если сделаю? Мне вот сейчас надо огород зачистить от прошлогодней ботвы и пожечь её, как многие-многие годы тому назад делалось и жглось. По-другому мне от неё не избавиться», — удивился Фокс.
«В прошлом году на Силикатных, мужика оштрафовали на 40 тысяч, вот и думайте, что делать, и что Вам за это будет!», — ответила ему Жесть.
При этом сегодня в логу у парка Победы сожгли мусор..
Жители окраины Липецка — улиц Известковой, Свердлова, Фридриха Энгельса, Патриса Лумумбы, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Радищева и Грибоедова — в народе район называется Мудиловокй, хотя жить как в Подмосковье. Точнее, надеются, что им обустроят переход через железнодорожные пути, как в пригородах столицы.
Сейчас легально перейти пути можно только по высоченному мосту, что не всем под силу. Ночью, кстати, мост почти не освещается. Волей-неволей липчанам приходится нарушать правила и с риском для жизни ходить по путям.
Оборудовать безопасный проход через железнодорожные пути горожане попросили мэра Липецка Романа Ченцова.
Главное, чтобы сделали по уму, а не так, как на улице Неделина, где после статьи GOROD48 наконец-то спилили опасные деревья, но обрубками стволов забросали палисадник с розами.
«У нас, пока Бастрыкин не вмешается, никто не пошевелится. Пора его почётным жителем города признать и жильё какое-то здесь дать, чтобы жил постоянно, он здесь уже, как родной», — заметил Крылов.
На перекрестке улиц Ленина и Гагарина водитель самосвала сегодня утром потерял свой груз: мокрый грунт. Часть с дороги успел собрать погрузчик, остальную автомобили раскатали по улице Гагарина.
«А у нас сегодня трактором убирали срубленные ветки от мусорной площадки. Грязищи навели жесть. Теперь вся дорога в слое грязи. Грязь наше всё!», — пожаловался Задолбали.
«Это же недержание. Срочно к доктору», — съязвил комментатор.
В Ельце на фасаде дома по улице Октябрьской из-под слоя штукатурки проступила старая надпись.
Сотрудники Елецкого краеведческого музея предположили, что полностью она выглядит так: «Каждая горсть дорогого зерна, как пуля, как бомба, фронту нужна».
«Удивительно, как это всё сохранилось, просто чудо какое-то, тем более приближается 80-летие со дня Победы. Трогательно до слёз», — написала Лиза
«Да запустили здание. Давно не штукатурили вот и проступила», — ответил Гость.
Завтра в Липецке еще немного потеплеет, правда, днем ожидается небольшой дождь. По прогнозам синоптиков, в городе будет от +11 до +13 градусов.
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