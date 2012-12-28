Липецкая вечЁрка: начало пожароопасного сезона, медвежий угол и фронтовая надпись

Сегодня, 26 марта, в регионе объявили пожароопасный сезон, жители Мудиловки просят обеспечить им безопасный переход через железнодорожные пути, и на одном из домов в Ельце проступила надпись времен войны.