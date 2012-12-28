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Происшествия
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41 минуту назад
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Полиция задержала 38-летнего поджигателя детских колясок
Пьяный мужчина спалил три детские коляски и самокат.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемого в поджоге 38-летнего мужчину задержали по горячим следам. Он был пьян и ему потребовалась медицинская помощь.
Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма причиненного ущерба.
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