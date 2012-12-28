Полиция задержала 38-летнего поджигателя детских колясок

Пьяный мужчина спалил три детские коляски и самокат.

Сегодня около двух часов ночи в дежурную часть полиции в Лебедяни от пожарных поступило сообщение о поджоге трех детских колясок и самоката, стоявших на первом этаже подъезда жилого дома.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемого в поджоге 38-летнего мужчину задержали по горячим следам. Он был пьян и ему потребовалась медицинская помощь.Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма причиненного ущерба.