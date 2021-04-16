Общество

23 минуты назад

В Липецке введён особый противопожарный режим

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#противопожарный режим
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В Липецке введён особый противопожарный режим

Запрещено разведение костров.

Согласно постановлению, подписанному главой города Евгенией Уваркиной, с 16 апреля по 31 августа на территории областного центра устанавливается особый противопожарный режим. Причины – обострение пожарной обстановки.
 
- В период действия особого режима в городе вводится запрет на разведение костров. Пожароопасные участки, в том числе территории, примыкающие к лесным массивам: Ссёлки, Желтые Пески, Дачный, Тракторный, Новая жизнь, район Силикатных озёр – будут патрулировать городские спасатели и работники лесничеств, - сообщает администрация города.
 
Профильным ведомствам администрации поставлена задача обеспечить постоянную готовность инженерной и водовозной техники и при необходимости выделять её для оказания содействия в тушении природных пожаров, в том числе для доставки воды.
 
Председателям садоводческих товариществ и гаражных кооперативов рекомендовано обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на подведомственных территориях, в том числе посредством патрулирования.
 
В городском управлении по делам ГО и ЧС призывают липчан быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать правила противопожарной безопасности. В большей степени сейчас это относится к хозяевам частных домовладений и дачникам. Им следует убрать со своих участков накопившийся мусор, не складировать его на прилегающей территории и не пытаться уничтожить с помощью огня. Это же касается и сухой травы. Следует помнить, что она может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. 
 
В случае возникновения чрезвычайной ситуации жителям города рекомендуют незамедлительно сообщать об этом по телефонам: «01», «101» и «112».

Мэрия напоминает: штраф для граждан за нарушения особого противопожарного режима составляет до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч, для юридических – до 400 тысяч рублей.
 

2 249
#противопожарный режим
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Комментарии (2)

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Ага,давай

2 минуты назад
вводите,всю страну закошмарили!То пожароопастность,то половодье,то ураган,но еще какой нибудь головняк!В Союзе,ни фига никаких опасностей не было и жили обычной жизнью.Понятно,надо ж МЧС содержать!Бездельников,ни фига не делающих!!!
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ССЁЛКИ

5 минут назад
ул Кирова,Сокольская,ждем от Вас машину тов.Уваркина машину для вывоза мусора.
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