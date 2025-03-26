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25 минут назад
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«Люди не умеют летать»: жители липецкого анклава требуют обеспечить проход к остановкам через железнодорожные пути

«Хотим, как в Подмосковье — переходить через пути безопасно».

Есть в Липецке район, который даже на Яндекс-картах называется Мудиловкой. Такое историческое название носит массив из частных и многоэтажных домов на улицах Известковой, Свердлова, Фридриха Энгельса, а также конца ряда улиц района Коллективки — Патриса Лумумбы, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова. Из этого района можно выбраться или на автотранспорте по узким дорогам — по этой причине в него не ходят автобусы, или пешком. Если пешком — то только через высоченный мост через железную дорогу у школы №8 или через две ветки путей у хлебзавода №3. Но с недавних пор на народной тропе у хлебзавода дежурят охранники АО «РЖД», запрещающие под страхом штрафа переходить через рельсы. Суровые мужчины отправляют жителей Мудиловки к тому самому мосту с 200 ступеньками, преодолеть который не всякому под силу.

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— Я вынуждена по состоянию здоровья пользоваться тростью. Мне нужна посторонняя помощь даже при посадке в автобус. Я на этот мост взобраться не могу. И что мне делать? Как мне ездить в поликлинику, ходить в магазины? — жалуется корреспонденту GOROD48 64-летняя женщина.

— Я к этому мосту вожу внуков, которые учатся в 8-й школе, а после обеда встречаю их на своей стороне моста. Ведь пока я на него утром поднимусь, у них уроки уже кончатся, — добавляет 75-летняя Нина Коротаева.


Нина Коротаева говорит, что в свое время высокий мост строили для безопасности школьников. Если бы для всех, то учли бы при его проектировании потребности пожилых людей, мам с колясками. В итоге получилось, что школа стала проходным двором, а сотням, а может, и тысячам жителей района, которых от улица Студеновская отрезала железная дорога, пользоваться мостом нет никакой возможности. Людей пугает опасная конструкция ступеней с железными выступающими бортиками, о которые легко споткнуться. А зимой мост никто не чистит от снега и наледи.

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чаще, чем по мосту, школьники и взрослые ходят по натоптанной тропе под ним  

— У меня был случай, когда я помогала женщине с коляской перейти через этот мост. Хорошо, я была моложе и ребенок был совсем маленьким. Я его перенесла через мост на руках, а его мама волокла коляску. А если бы у нее еще была бы и сумка с продуктами, то нужно было бы делать еще одну ходку, — говорит Нина Коротаева.

А в темноте ходить через этот мост просто страшно. Потому что два фонаря над ним разбиты. Кромешная тьма — и у подходов к мосту.


Но у того самого народного перехода, у хлебозавода, по обе стороны путей висят по уличному фонарю. Там переходить через пути не страшно.

— На этом переходе раньше, во времена моего детства, был охраняемый железнодорожный переезд. У него был домик, в который нас, детей, пускала дежурная по переезду, где мы могли согреться и попить чаю. Потом этот домик снесли. Но за все то время, сколько я себя помню, а мне сейчас — больше 40 лет, на этом переходе был лишь один несчастный случай — глухонемую женщину сбил поезд. И все. Люди знают об опасности и ведут себя осторожно при переходе путей, — говорит Людмила Соколова.

— И если машины сбивают людей на «зебре», то что, вообще запретить переходить дорогу? — добавляет ее 73-летняя мать.

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А еще недалеко от перехода у хлебозавода находится старое Студеновское кладбище. От хлебозавода до него минут 5-7 ходьбы. Если же идти к погосту от остановки «Школа № 8» через мост, дорога для здорового человека удлиняется вдвое. Для пожилых и маломобильных людей посещение кладбища и вовсе становится невозможным. А ведь на Пасха на носу. Как добраться до родных могил?

Собравшись с духом, жители улиц Энгельса, Известковой и Свердлова написали коллективное обращение главе Липецка Роману Ченцову. Липчане попросили мэра посодействовать разрешению возникшей на ровном месте проблемы и организовать безопасной переход через железнодорожные пути в районе хлебозавода № 3.

«Сейчас этот переход несанкционированный. Раньше здесь стояли предупреждающие знаки «Берегись поезда», но в середине марта там установили знаки «Проход запрещён». В этом месте начали дежурить сотрудники полиции. Пока предупреждают, не штрафуют. Но если ситуация не изменится, для нашего района это будет огромной проблемой, по сути, настоящей трагедией».

— Мы хотим, чтобы этот переход был как в Подмосковье: с семафором, предупреждающим о приближении поезда, и с резиной или деревянными шпалами между рельсами, чтобы ускорить проход через железную дорогу. Сейчас мне надо на это 10-15 секунд. Но пожилым, инвалидам, мамам с колясками или с детьми, которых они ведут за руку, нужно, конечно, больше времени, — говорит Людмила Соколова, подписавшая обращение к мэру.

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обычный переход в Подмосковье 

GOROD48 поговорил с теми, кто в силу своей работы был вынужден решать какие-то проблемы с РДЖ. Они говорят, что для обычного человека это необычайно трудно. Но для органов власти возможно. Так что если мэрия возьмется за решение проблем жителей липецкого анклава, то дело, возможно, будет решено в пользу горожан.

— У перехода перед хлебозаводом недавно рабочие «РЖД» вырубили кустарник и расчистили землю. Боюсь, как бы там не появился забор. Но если это случится, то люди его будут ломать, потому что летать они не могут, — предсказала Нина Коротаева.
мост
РЖД
транспортная безопасность
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Комментарии (1)

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Гоголь Н.В.
10 минут назад
Депутаты там не живут , да и пешком они не ходят
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