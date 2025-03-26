«Люди не умеют летать»: жители липецкого анклава требуют обеспечить проход к остановкам через железнодорожные пути

«Хотим, как в Подмосковье — переходить через пути безопасно».

В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript

Есть в Липецке район, который даже на Яндекс-картах называется Мудиловкой. Такое историческое название носит массив из частных и многоэтажных домов на улицах Известковой, Свердлова, Фридриха Энгельса, а также конца ряда улиц района Коллективки — Патриса Лумумбы, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова. Из этого района можно выбраться или на автотранспорте по узким дорогам — по этой причине в него не ходят автобусы, или пешком. Если пешком — то только через высоченный мост через железную дорогу у школы №8 или через две ветки путей у хлебзавода №3. Но с недавних пор на народной тропе у хлебзавода дежурят охранники АО «РЖД», запрещающие под страхом штрафа переходить через рельсы. Суровые мужчины отправляют жителей Мудиловки к тому самому мосту с 200 ступеньками, преодолеть который не всякому под силу.— Я вынуждена по состоянию здоровья пользоваться тростью. Мне нужна посторонняя помощь даже при посадке в автобус. Я на этот мост взобраться не могу. И что мне делать? Как мне ездить в поликлинику, ходить в магазины? — жалуется корреспонденту GOROD48 64-летняя женщина.— Я к этому мосту вожу внуков, которые учатся в 8-й школе, а после обеда встречаю их на своей стороне моста. Ведь пока я на него утром поднимусь, у них уроки уже кончатся, — добавляет 75-летняя Нина Коротаева.Нина Коротаева говорит, что в свое время высокий мост строили для безопасности школьников. Если бы для всех, то учли бы при его проектировании потребности пожилых людей, мам с колясками. В итоге получилось, что школа стала проходным двором, а сотням, а может, и тысячам жителей района, которых от улица Студеновская отрезала железная дорога, пользоваться мостом нет никакой возможности. Людей пугает опасная конструкция ступеней с железными выступающими бортиками, о которые легко споткнуться. А зимой мост никто не чистит от снега и наледи.— У меня был случай, когда я помогала женщине с коляской перейти через этот мост. Хорошо, я была моложе и ребенок был совсем маленьким. Я его перенесла через мост на руках, а его мама волокла коляску. А если бы у нее еще была бы и сумка с продуктами, то нужно было бы делать еще одну ходку, — говорит Нина Коротаева.А в темноте ходить через этот мост просто страшно. Потому что два фонаря над ним разбиты. Кромешная тьма — и у подходов к мосту.Но у того самого народного перехода, у хлебозавода, по обе стороны путей висят по уличному фонарю. Там переходить через пути не страшно.— На этом переходе раньше, во времена моего детства, был охраняемый железнодорожный переезд. У него был домик, в который нас, детей, пускала дежурная по переезду, где мы могли согреться и попить чаю. Потом этот домик снесли. Но за все то время, сколько я себя помню, а мне сейчас — больше 40 лет, на этом переходе был лишь один несчастный случай — глухонемую женщину сбил поезд. И все. Люди знают об опасности и ведут себя осторожно при переходе путей, — говорит Людмила Соколова.— И если машины сбивают людей на «зебре», то что, вообще запретить переходить дорогу? — добавляет ее 73-летняя мать.А еще недалеко от перехода у хлебозавода находится старое Студеновское кладбище. От хлебозавода до него минут 5-7 ходьбы. Если же идти к погосту от остановки «Школа № 8» через мост, дорога для здорового человека удлиняется вдвое. Для пожилых и маломобильных людей посещение кладбища и вовсе становится невозможным. А ведь на Пасха на носу. Как добраться до родных могил?Собравшись с духом, жители улиц Энгельса, Известковой и Свердлова написали коллективное обращение главе Липецка Роману Ченцову. Липчане попросили мэра посодействовать разрешению возникшей на ровном месте проблемы и организовать безопасной переход через железнодорожные пути в районе хлебозавода № 3.«Сейчас этот переход несанкционированный. Раньше здесь стояли предупреждающие знаки «Берегись поезда», но в середине марта там установили знаки «Проход запрещён». В этом месте начали дежурить сотрудники полиции. Пока предупреждают, не штрафуют. Но если ситуация не изменится, для нашего района это будет огромной проблемой, по сути, настоящей трагедией».— Мы хотим, чтобы этот переход был как в Подмосковье: с семафором, предупреждающим о приближении поезда, и с резиной или деревянными шпалами между рельсами, чтобы ускорить проход через железную дорогу. Сейчас мне надо на это 10-15 секунд. Но пожилым, инвалидам, мамам с колясками или с детьми, которых они ведут за руку, нужно, конечно, больше времени, — говорит Людмила Соколова, подписавшая обращение к мэру.GOROD48 поговорил с теми, кто в силу своей работы был вынужден решать какие-то проблемы с РДЖ. Они говорят, что для обычного человека это необычайно трудно. Но для органов власти возможно. Так что если мэрия возьмется за решение проблем жителей липецкого анклава, то дело, возможно, будет решено в пользу горожан.— У перехода перед хлебозаводом недавно рабочие «РЖД» вырубили кустарник и расчистили землю. Боюсь, как бы там не появился забор. Но если это случится, то люди его будут ломать, потому что летать они не могут, — предсказала Нина Коротаева.