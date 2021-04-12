Общество
сегодня, 12:50
Численность работников малых предприятий в Липецкой области за год сократилась почти на 19%
Составлен рейтинг регионов с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес.
Лидерами рейтинга вовлеченности населения России в малый бизнес являются Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области, а также Москва - в каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся более 20% общей численности рабочей силы, сообщает РИА Новости. Эксперты отмечают, что в 2020 году произошло первое за несколько лет падение российской экономики. Это было вызвано несколькими причинами, основными из которых являются резкое снижение цены нефти, соглашение с ОПЕК, из-за которого произошло рекордное падение добычи, а также коронавирусные ограничения.
В 2020 году наблюдалась тенденция к снижению численности занятых в малом и среднем бизнесе. В целом по стране она снизилась на четыре процента, сокращение зафиксировано в 69 регионах, причем в некоторых довольно существенное.
В Липецкой области численность занятых в малом и среднем бизнесе сократилась и вовсе на 18,9%. Регион занял по этому показателю 54 место из 85-и. Доля занятых в малом бизнесе в нашем регионе составляет 12,1%.
На 10% и более численность снизилась в 16 регионах, а наиболее существенно – в Хабаровском крае (на 20,3%) и Калмыкии (на 21,7%).
Увеличилась она в 15 регионах, лидеры – Ингушетия (+21,6%) и Севастополь (+17,4%).
В 2020 году наблюдалась тенденция к снижению численности занятых в малом и среднем бизнесе. В целом по стране она снизилась на четыре процента, сокращение зафиксировано в 69 регионах, причем в некоторых довольно существенное.
В Липецкой области численность занятых в малом и среднем бизнесе сократилась и вовсе на 18,9%. Регион занял по этому показателю 54 место из 85-и. Доля занятых в малом бизнесе в нашем регионе составляет 12,1%.
На 10% и более численность снизилась в 16 регионах, а наиболее существенно – в Хабаровском крае (на 20,3%) и Калмыкии (на 21,7%).
Увеличилась она в 15 регионах, лидеры – Ингушетия (+21,6%) и Севастополь (+17,4%).
Шеголь
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