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Численность работников малых предприятий в Липецкой области за год сократилась почти на 19%

7 370
#малый и средний бизнес #сокращение
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Численность работников малых предприятий в Липецкой области за год сократилась почти на 19%

Составлен рейтинг регионов с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес.  

Лидерами рейтинга вовлеченности населения России в малый бизнес являются Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области, а также Москва - в каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся более 20% общей численности рабочей силы, сообщает  РИА Новости.  Эксперты отмечают, что в 2020 году произошло первое за несколько лет падение российской экономики. Это было вызвано несколькими причинами, основными из которых являются резкое снижение цены нефти, соглашение с ОПЕК, из-за которого произошло рекордное падение добычи, а также коронавирусные ограничения.

В 2020 году наблюдалась тенденция к снижению численности занятых в малом и среднем бизнесе. В целом по стране она снизилась на четыре процента, сокращение зафиксировано в 69 регионах, причем в некоторых довольно существенное.

В Липецкой области численность занятых в малом и среднем бизнесе сократилась и вовсе на 18,9%.  Регион занял по этому показателю 54 место из 85-и. Доля занятых в малом бизнесе в нашем регионе составляет 12,1%.

На 10% и более численность снизилась в 16 регионах, а наиболее существенно – в Хабаровском крае (на 20,3%) и Калмыкии (на 21,7%). 

Увеличилась она в 15 регионах, лидеры – Ингушетия (+21,6%) и Севастополь (+17,4%).

7 370
#малый и средний бизнес #сокращение
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Комментарии (7)

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Шеголь

13 минут назад
Малый бизнес душат монополии.
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МИРОТВОРЕЦ

25 минут назад
да ладно ? а по телевизору рост ВВП . все хорошо . зарплаты растут , пенсии растут ! где правда ?
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Хорошего

35 минут назад
мало...
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митяй

35 минут назад
планомерное уничтожение малого бизнеса
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Билли Кид

41 минуту назад
Значит не вписались в рынок...
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Алькаш

55 минут назад
А кто это сделал?
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Гидромицентр.

сегодня, 12:57
Вот вам истинная оценка правления Губернатора и единой россии.Всё развалилось в пух и прах.
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