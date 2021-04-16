Вывеску парка Победы обследует подрядчик

Представителя компании специально вызвали из Санкт-Петербурга.

В середине недели многих липчан удивило то, как их встречал парк Победы. Объемные буквы на входной группе со стороны проспекта 60 лет СССР утверждали, что посетители заходят в «парк Еды». Предварительно, «переименование» - результат рядовой поломки.



- В парке Победы продолжается реконструкция. Пока все уже смонтированные элементы находятся под ответственностью подрядчика. Специалисты парка не имеют права выполнять даже мелкий ремонт. Специально для обследования неполадок с вывеской из Санкт-Петербурга вызван представитель подрядчика. Планируется, что он уже сегодня вместе с экспертами и сотрудниками парка разберется в ситуации с некорректно работающей подсветкой. Предварительно, причина — рядовая поломка реле блока управления, - рассказали GOROD48 в администрации Липецка.



Если версия подтвердится, то поломку к вечеру уже устранят. Если причина окажется иной, то займутся оперативным ремонтом.