Неделя 48
сегодня, 08:00
Каждому свое, а иным - и чужое
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Итоги недели
На этой неделе как горох из мешка посыпались криминальные новости, связанные с расчетливыми преступлениями корыстной направленности. Сразу в трех городах региона произошли грабежи и разбои.
«А как известно, мы народ горячий, и не выносим нежностей телячьих...»
«Трое жителей Грязей отняли у земляка дорогие часы, 92 тысячи рублей и заставили перевести с карты еще 70 тысяч». По горячим следам подозреваемые были задержаны. Ими оказались неработающие жители города. Двоим подозреваемым в разбое - по 22 года, третьему - 24.
12 декабря «В Ельце охранники задержали грабителей на выходе из ювелирного магазина». Вооруженные преступники вошли в магазин под видом сотрудников противопожарной службы, собрали с прилавков ювелирные изделия на несколько миллионов рублей и забрали 50 тысяч рублей выручки. Задержанным оказались двое мужчин в возрасте 42 и 44 года. И вот ведь надо же такому случиться - вечером 15 декабря двое других преступников ограбили ту же ювелирку (см. «В Ельце во второй раз за три дня ограбили ювелирный магазин «Самоцветы»). Добычей грабителей в камуфляже и черных масках, в руках которых были похожие на обрез ружья и пистолет Макарова предметы, стали пять килограммов золотых украшений. Налетчики разоружили охранника и забрали жесткий диск с записью с камер видеонаблюдения. Место преступления преступники покинули на автомобиле «Нива» белого цвета без номеров с тонированными стеклам.
«Владелец ограбленного ювелирного салона обещает миллион за информацию, которая приведёт к поимке преступников». Истории, которые произошли 12 и 15 декабря, коммерсант между собой никак не связывает.
- Первые грабители действовали как-то интеллигентно, а эти сразу начали всех валить и вязать, - рассказывает Владимир Алимов. - Мы работаем уже 20 лет, но таких громких ограблений никогда не было. Хотя были два таких случая: один раз разбили витрину и унесли две цепочки, другой - мужчина попросил примерить две цепочки для сравнения и так с ними и убежал.
В Липецке «Трое в масках похитили более 3,5 миллиона рублей выручки» из офиса торговой компании «Мегаполис». Злоумышленники в масках ворвались в помещение, связали охранника, расстреляли из пистолета окно кассы, забрали два сейф-пакета с выручкой. Налетчики попытались скрыться, однако недалеко от места происшествия их задержали полицейские. Адвокаты подсудимых попытались разжалобить апелляционный суд рассказами о том, что на иждивении грабителей находятся дети и престарелые родственники. Сторона защиты попросила суд отправить всех троих под домашний арест, но суд решил, что два месяца обвиненным в разбое мужчинам придется провести под стражей.
Также на этой неделе «В Ельце совершено зверское нападение на работницу микрофинансовой организации». Случилось это на улице Коммунаров. Мужчина в медицинской маске (спасибо пандемии - преступники просто надевают маску и тем самым не привлекают к себе внимание, - прим. GOROD48), достал из пакета деревянную палку, избил ею работницу организации, нанося удары по голове, но, не найдя ключей от сейфа, ретировался ни с чем.
Налетчика отыскали по записям видеокамеры. 45-летний ельчанин признался, что пошел на разбой из-за долгов.
Заметим, что мы отвыкли от таких дерзких преступлений. За разбой в зависимости от его квалификации, между прочим, полагается до 15 лет лишения свободы. Выходит, такие сроки уже не пугают налетчиков? Не рано ли «В Липецке закроют колонию общего режима №5»? Кажется, что мы снова вернулись в «лихие 90-е». Как будто и не было тех двадцати лет успехов, побед, прорывов и стабильности, о которых нам все это время рассказывали по телевизору.
«Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?» © Владимир Путин
Кстати, о телевизоре. Все главные телеканалы страны 17 декабря транслировали прямую линию с президентом Владимиром Путиным в формате видеосвязи, на которой он отвечал на вопросы населения и СМИ. Накануне GOROD48 поинтересовался у липчан: «Что бы вы спросили у Путина?» У народа с улицы оказалось немало вопросов к Гаранту. Темы, правда, можно было назвать застарелыми. Горожане жаловались на дорогую «коммуналку», на сложности с получением медицинской помощи, на маленькие зарплаты и пенсии и на высокие цены в магазинах…
Президент России на этой встрече, как считают даже лояльные политики, не зажег. Так, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) назвал пресс-конференцию президента РФ Владимир Путина сеансом психотерапии:
- Экономику - поднимем, медицину - наладим, безработных - трудоустроим, врагов - укоротим, друзьям - поможем. Бабе - цветы, детям - мороженое, и смотри не перепутай!
А вот лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов высоко оценил национального лидера:
- Владимир Владимирович показал, что приоритеты его работы - это безопасность и благосостояние наших граждан, забота о детях, защита наших ценностей, нашего суверенитета, нашей истории.
Президент России заменил в этом году Деда Мороза. Он сообщил, что все дети в возрасте до 7 лет к Новому году получат по 5 тысяч рублей вне зависимости от доходов семьи. «Новогоднюю выплату на детей в 5000 рублей перечислят автоматически по старым реквизитам» (см. «Пятитысячные выплаты на детей. Что? Где? Когда?»).
Глава государства вступился и за небогатых россиян (доходы ниже прожиточного минимума имеют 20 миллионов граждан страны - это данные Росстата). Так, после возмущения президента высокими ценами на хлеб и бакалею - еду бедняков - Генеральная прокуратура сочла необоснованными подорожание в этом году сахара на 71,5%, подсолнечного масла - на 23,8%, муки - на 12,9%. «Генпрокуратура поручила проверить цены в липецких магазинах». Ну, теперь пожуем!
Кстати, «Селедка под шубой» к Новому году обойдется липчанам в 126-149 рублей». Цену традиционного блюда обсчитало Агентство содействия развитию торговой деятельности. Основные продукты (на 5-6 порций салата): сельдь соленая (400 граммов), свекла столовая (300 граммов), картофель (300 граммов), яйца куриные (5 штук), морковь (250 граммов), лук репчатый (150 граммов), майонез (250 граммов).
Для комара все люди - хлеб насущный
Подписано постановление о создании в регионе нового ведомства, созданного на базе областного управления информатизации. «Переходим на цифру: в Липецкой области создают управление цифрового развития». Оно начнет работать с 11 января, первого официального рабочего дня 2021 года.
Эту новость активно комментировали.
Остап: «Там будут развивать цифры. Вот сейчас десять цифр придумано. От нуля до девятки - десять штук. А у них получится одиннадцатую развить, или если постараются, может даже и двенадцатую. Оцените замысел. Двенадцать цифр позволят пронумеровать месяцы по-новому. И потом провести реформу календаря. Что позволит перенести нулевой меридиан из Гринвича в Липецк. В честь этого в городе поставят памятный знак. Возможно прямо в центре острова. Что привлечет сюда туристов со всего мира...»
Житель города: «С нетерпение ждем цыфрового прорыва в цыфровое будущее. Так уже везде прорвались».
Ха: «Вы уже телевидение перевели на цыфру, все икает и заикается».
В самом деле, после перехода с аналогового вещания на модное цифровое телевизор порой невозможно смотреть: картинка зависает, рассыпается, контуры фигур двоятся, пропадает звук. Поэтому наши чиновники в ожидании еще одной неизбежности цифрового будущего, телепортации, по привычке закупаются для перемещения из пункта А в пункт Б хорошо зарекомендовавшими себя иномарками. Так, «Люксовую «Toyota Camry» районным чиновникам пригонят из Подмосковья», с чем мы и поздравляем главу Измалковского района Владимира Иванникова. Поборол-таки он прокуроров, которые ранее отменили аналогичную закупку!
Кстати, первое, что сделал руководитель областного бюджетного учреждения «Эксплуатация жилищного фонда», созданного для обеспечения жильем детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, стала как раз «Тойоту-Камри». А уже три года спустя прокуратура попросило приговорить бывшего директора организации Александра Сотникова к 6 годам лишения свободы за махинации с приобретением квартир для сирот (см. «Преступления не совершал»: в суде прозвучало последнее слово экс-руководителя ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда»).
В следующем году, кстати, бюджет региона сэкономит на другой ветви власти - законодательной. «Липецкий областной Совет похудеет на 14 депутатов». В новом созыве их будет не 56 «слуг народа», как сейчас, а 42. Сокращение предусмотрено за счет избранных парламентариев по партийным спискам: в следующем областном Совете будут заседать 28 депутатов-одномандатников и 14 представителей от партий (действующий созыв избран на паритетной основе). Критики нововведения считают, что так «Единороссы хотят повторить успех на выборах в горсовет», желая сократить до минимума оппозицию. Которая и сейчас фактически ничего не решает, отмечаясь лишь неприятными для «медвежьей» власти заявлениями.
Корпоративы разрешены, но не рекомендованы
Маховик пандемии, меж тем, набирает обороты. Так, с начала недели коронавирусом в регионе официально заболел 841 человек (мы перешагнули 14-тысячную отсечку). Инфекция погубила 30 инфицированных, забрав итого с начала пандемии 196 жизней. Выздоровевшими считаются 10 865 липчан.
Все это, конечно, весьма условно. Пандемия в наших пенатах и полный хаос с тестированием порождает брожение умов. Нередки случаи с полной картиной у заболевших ковида, но с отрицательными тестами на него и отсутствие клиники при положительных результатах анализов. Отсутствие достоверной информации и непонятные действия властей породили новую реальность. В которой «коронавирус есть, но его нет», «тесты ложноположительные, но они же - ложноотрицательные», «ярмарки проходят, но они запрещены», «в театры ходить можно, но нельзя», «новогодние корпоративы разрешены, но не рекомендованы» (см. «Коронавирусные вечеринки в Липецке продолжаются»).
Из этой же оперы: «пожилым людям показаны прогулки на свежем воздухе, но им положено сидеть дома». Именно такое решение принято администрацией области. «Самоизоляция для липчан старше 65 лет продлена». Соответствующие коррективы внесены на этой неделе в региональное постановление от 26 марта 2020 года «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области». По иронии судьбы подписавшему этот документ чиновнику, первому вице-губернатору Николаю Тагинцеву - 66 лет! И дома он отнюдь не сидит.
«Пожилым липчанам рекомендуют оставаться дома» потому, что в этой возрастной группе выросла заболеваемость COVID-19. В ноябре-декабре 54% умерших составили именно пенсионеры.
А вот и новость, которую ждали уже несколько недель: «В Липецкую область доставлены 800 доз вакцины от коронавируса». Они достанутся врачам и учителям. До конца года в регионе ждут еще 144 дозы вакцины. Конечно, для 1,1 миллионного населения региона это капля в море. Масштабная вакцинация жителей региона начнется в следующем году. Тогда же планирует сделать прививку губернатор Игорь Артамонов.
Наконец-то восторжествовала хоть какая-то справедливость в отношении медиков, ставших первой линией обороны в противодействии коронавирусной инфекцией. «Героем уходящего года в Липецкой области назвали 67-летнего врача-инфекциониста» Александра Горячева из инфекционки. С самого начала пандемии он работает в госпитале, спасая заболевших. «Врач из «красной зоны» набрал необходимые «лайки»: его портрет появился на сайте Всероссийского проекта «Герои уходящего года». Не пора ли подумать о том, чтобы ввести медиков в списки Почетных граждан Липецка, муниципальных образований и области? В которых полным-полно профессиональных демагогов из числа партфункционеров прошедшей и нынешней эпох.
Ну, за прорыв!
Не желаете ли анекдот? «Липецк может стать пилотным городом для реализации международных практик проектирования дорог»! Если наш город войдет в ТОП-5 другого Всероссийского конкурса, «Моя дорога», то у нас «будут сформированы решения по адаптации международных практик проектирования дорог и городской мобильности». Ключевое слово - адаптация. То есть мы снова начнем изобретать свой особый русский велосипед в процессе, требующем не изобретательности, а выполнения стандартных технических процедур укладки дорожного полотна хотя бы по российским стандартам.
Между тем «За брак на проспекте Победы подрядчику не доплатят 60 миллионов рублей». Мэрия судится с подрядчиком за брак на улице Космонавтов. Не открыто на прошедшей неделе автомобильное движение по улице Баумана, как было обещано ранее. И даже при завершении работ «На мосту в Новой Жизни вместе с отбойником покрасили несколько автомобилей»!
А вот и повод еще для одного скандала. Жители улиц Вавилова и Тельмана заявили о своем несогласии с возможным переводом этой зоны частной застройки в зону «Ж-4», предусматривающую возведение жилых домов высотой до 25 этажей. Итак, «Открыточный вид площади Героев под угрозой?» И хотя в мэрии заявляют, что «За площадью Героев не будет многоэтажной застройки без согласования с общественностью», кажется, Липецк ждет история, один в один бьющаяся с той, что была в переулке Яблочкина в прошлом году.
Тем временем «12 семей в Липецке живут в «доме-призраке»: вот уже 5 лет его не могут узаконить». Как на месте частного дома выросла четырехэтажка, не знают ни чиновники, ни даже тот, кто его строил! Эта история - вишенка на торте эпохи «народного мэра», Михаила Гулевского, ныне неплохо коротающем свой век в Госдуме. В его эпоху весь частный сектор Липецка порос вот такими многоэтажками, поднявшимися на небольших земельных участках на местах снесенных застройщиками старых домишек. В любой части города исторически индивидуальная застройка ощетинилась трех-четырехэтажными домами, которые быстренько узаконивались городской администрацией, очевидно, обогащая чиновников, занимавшихся землеустройством и градостроительством. Теперь же частный сектор могут застраивать даже 25-этажками!
Вот еще один повод для шуток: «Липецк попал в «десятку» рейтинга городов с лучшим качеством жизни», обогнав даже столицу Черноземья, Воронеж!
- А Белгород даже не вошел в десятку! Ух, дух захватило, как мы взлетели и это все благодаря эффективным менеджерам. Вот это прорыв! - удивился новости один из читателей GOROD48.
«А как известно, мы народ горячий, и не выносим нежностей телячьих...»
«Трое жителей Грязей отняли у земляка дорогие часы, 92 тысячи рублей и заставили перевести с карты еще 70 тысяч». По горячим следам подозреваемые были задержаны. Ими оказались неработающие жители города. Двоим подозреваемым в разбое - по 22 года, третьему - 24.
12 декабря «В Ельце охранники задержали грабителей на выходе из ювелирного магазина». Вооруженные преступники вошли в магазин под видом сотрудников противопожарной службы, собрали с прилавков ювелирные изделия на несколько миллионов рублей и забрали 50 тысяч рублей выручки. Задержанным оказались двое мужчин в возрасте 42 и 44 года. И вот ведь надо же такому случиться - вечером 15 декабря двое других преступников ограбили ту же ювелирку (см. «В Ельце во второй раз за три дня ограбили ювелирный магазин «Самоцветы»). Добычей грабителей в камуфляже и черных масках, в руках которых были похожие на обрез ружья и пистолет Макарова предметы, стали пять килограммов золотых украшений. Налетчики разоружили охранника и забрали жесткий диск с записью с камер видеонаблюдения. Место преступления преступники покинули на автомобиле «Нива» белого цвета без номеров с тонированными стеклам.
«Владелец ограбленного ювелирного салона обещает миллион за информацию, которая приведёт к поимке преступников». Истории, которые произошли 12 и 15 декабря, коммерсант между собой никак не связывает.
- Первые грабители действовали как-то интеллигентно, а эти сразу начали всех валить и вязать, - рассказывает Владимир Алимов. - Мы работаем уже 20 лет, но таких громких ограблений никогда не было. Хотя были два таких случая: один раз разбили витрину и унесли две цепочки, другой - мужчина попросил примерить две цепочки для сравнения и так с ними и убежал.
В Липецке «Трое в масках похитили более 3,5 миллиона рублей выручки» из офиса торговой компании «Мегаполис». Злоумышленники в масках ворвались в помещение, связали охранника, расстреляли из пистолета окно кассы, забрали два сейф-пакета с выручкой. Налетчики попытались скрыться, однако недалеко от места происшествия их задержали полицейские. Адвокаты подсудимых попытались разжалобить апелляционный суд рассказами о том, что на иждивении грабителей находятся дети и престарелые родственники. Сторона защиты попросила суд отправить всех троих под домашний арест, но суд решил, что два месяца обвиненным в разбое мужчинам придется провести под стражей.
Также на этой неделе «В Ельце совершено зверское нападение на работницу микрофинансовой организации». Случилось это на улице Коммунаров. Мужчина в медицинской маске (спасибо пандемии - преступники просто надевают маску и тем самым не привлекают к себе внимание, - прим. GOROD48), достал из пакета деревянную палку, избил ею работницу организации, нанося удары по голове, но, не найдя ключей от сейфа, ретировался ни с чем.
Налетчика отыскали по записям видеокамеры. 45-летний ельчанин признался, что пошел на разбой из-за долгов.
Заметим, что мы отвыкли от таких дерзких преступлений. За разбой в зависимости от его квалификации, между прочим, полагается до 15 лет лишения свободы. Выходит, такие сроки уже не пугают налетчиков? Не рано ли «В Липецке закроют колонию общего режима №5»? Кажется, что мы снова вернулись в «лихие 90-е». Как будто и не было тех двадцати лет успехов, побед, прорывов и стабильности, о которых нам все это время рассказывали по телевизору.
«Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?» © Владимир Путин
Кстати, о телевизоре. Все главные телеканалы страны 17 декабря транслировали прямую линию с президентом Владимиром Путиным в формате видеосвязи, на которой он отвечал на вопросы населения и СМИ. Накануне GOROD48 поинтересовался у липчан: «Что бы вы спросили у Путина?» У народа с улицы оказалось немало вопросов к Гаранту. Темы, правда, можно было назвать застарелыми. Горожане жаловались на дорогую «коммуналку», на сложности с получением медицинской помощи, на маленькие зарплаты и пенсии и на высокие цены в магазинах…
Президент России на этой встрече, как считают даже лояльные политики, не зажег. Так, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) назвал пресс-конференцию президента РФ Владимир Путина сеансом психотерапии:
- Экономику - поднимем, медицину - наладим, безработных - трудоустроим, врагов - укоротим, друзьям - поможем. Бабе - цветы, детям - мороженое, и смотри не перепутай!
А вот лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов высоко оценил национального лидера:
- Владимир Владимирович показал, что приоритеты его работы - это безопасность и благосостояние наших граждан, забота о детях, защита наших ценностей, нашего суверенитета, нашей истории.
Президент России заменил в этом году Деда Мороза. Он сообщил, что все дети в возрасте до 7 лет к Новому году получат по 5 тысяч рублей вне зависимости от доходов семьи. «Новогоднюю выплату на детей в 5000 рублей перечислят автоматически по старым реквизитам» (см. «Пятитысячные выплаты на детей. Что? Где? Когда?»).
Глава государства вступился и за небогатых россиян (доходы ниже прожиточного минимума имеют 20 миллионов граждан страны - это данные Росстата). Так, после возмущения президента высокими ценами на хлеб и бакалею - еду бедняков - Генеральная прокуратура сочла необоснованными подорожание в этом году сахара на 71,5%, подсолнечного масла - на 23,8%, муки - на 12,9%. «Генпрокуратура поручила проверить цены в липецких магазинах». Ну, теперь пожуем!
Кстати, «Селедка под шубой» к Новому году обойдется липчанам в 126-149 рублей». Цену традиционного блюда обсчитало Агентство содействия развитию торговой деятельности. Основные продукты (на 5-6 порций салата): сельдь соленая (400 граммов), свекла столовая (300 граммов), картофель (300 граммов), яйца куриные (5 штук), морковь (250 граммов), лук репчатый (150 граммов), майонез (250 граммов).
Для комара все люди - хлеб насущный
Подписано постановление о создании в регионе нового ведомства, созданного на базе областного управления информатизации. «Переходим на цифру: в Липецкой области создают управление цифрового развития». Оно начнет работать с 11 января, первого официального рабочего дня 2021 года.
Эту новость активно комментировали.
Остап: «Там будут развивать цифры. Вот сейчас десять цифр придумано. От нуля до девятки - десять штук. А у них получится одиннадцатую развить, или если постараются, может даже и двенадцатую. Оцените замысел. Двенадцать цифр позволят пронумеровать месяцы по-новому. И потом провести реформу календаря. Что позволит перенести нулевой меридиан из Гринвича в Липецк. В честь этого в городе поставят памятный знак. Возможно прямо в центре острова. Что привлечет сюда туристов со всего мира...»
Житель города: «С нетерпение ждем цыфрового прорыва в цыфровое будущее. Так уже везде прорвались».
Ха: «Вы уже телевидение перевели на цыфру, все икает и заикается».
В самом деле, после перехода с аналогового вещания на модное цифровое телевизор порой невозможно смотреть: картинка зависает, рассыпается, контуры фигур двоятся, пропадает звук. Поэтому наши чиновники в ожидании еще одной неизбежности цифрового будущего, телепортации, по привычке закупаются для перемещения из пункта А в пункт Б хорошо зарекомендовавшими себя иномарками. Так, «Люксовую «Toyota Camry» районным чиновникам пригонят из Подмосковья», с чем мы и поздравляем главу Измалковского района Владимира Иванникова. Поборол-таки он прокуроров, которые ранее отменили аналогичную закупку!
Кстати, первое, что сделал руководитель областного бюджетного учреждения «Эксплуатация жилищного фонда», созданного для обеспечения жильем детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, стала как раз «Тойоту-Камри». А уже три года спустя прокуратура попросило приговорить бывшего директора организации Александра Сотникова к 6 годам лишения свободы за махинации с приобретением квартир для сирот (см. «Преступления не совершал»: в суде прозвучало последнее слово экс-руководителя ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда»).
В следующем году, кстати, бюджет региона сэкономит на другой ветви власти - законодательной. «Липецкий областной Совет похудеет на 14 депутатов». В новом созыве их будет не 56 «слуг народа», как сейчас, а 42. Сокращение предусмотрено за счет избранных парламентариев по партийным спискам: в следующем областном Совете будут заседать 28 депутатов-одномандатников и 14 представителей от партий (действующий созыв избран на паритетной основе). Критики нововведения считают, что так «Единороссы хотят повторить успех на выборах в горсовет», желая сократить до минимума оппозицию. Которая и сейчас фактически ничего не решает, отмечаясь лишь неприятными для «медвежьей» власти заявлениями.
Корпоративы разрешены, но не рекомендованы
Маховик пандемии, меж тем, набирает обороты. Так, с начала недели коронавирусом в регионе официально заболел 841 человек (мы перешагнули 14-тысячную отсечку). Инфекция погубила 30 инфицированных, забрав итого с начала пандемии 196 жизней. Выздоровевшими считаются 10 865 липчан.
Все это, конечно, весьма условно. Пандемия в наших пенатах и полный хаос с тестированием порождает брожение умов. Нередки случаи с полной картиной у заболевших ковида, но с отрицательными тестами на него и отсутствие клиники при положительных результатах анализов. Отсутствие достоверной информации и непонятные действия властей породили новую реальность. В которой «коронавирус есть, но его нет», «тесты ложноположительные, но они же - ложноотрицательные», «ярмарки проходят, но они запрещены», «в театры ходить можно, но нельзя», «новогодние корпоративы разрешены, но не рекомендованы» (см. «Коронавирусные вечеринки в Липецке продолжаются»).
Из этой же оперы: «пожилым людям показаны прогулки на свежем воздухе, но им положено сидеть дома». Именно такое решение принято администрацией области. «Самоизоляция для липчан старше 65 лет продлена». Соответствующие коррективы внесены на этой неделе в региональное постановление от 26 марта 2020 года «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области». По иронии судьбы подписавшему этот документ чиновнику, первому вице-губернатору Николаю Тагинцеву - 66 лет! И дома он отнюдь не сидит.
«Пожилым липчанам рекомендуют оставаться дома» потому, что в этой возрастной группе выросла заболеваемость COVID-19. В ноябре-декабре 54% умерших составили именно пенсионеры.
А вот и новость, которую ждали уже несколько недель: «В Липецкую область доставлены 800 доз вакцины от коронавируса». Они достанутся врачам и учителям. До конца года в регионе ждут еще 144 дозы вакцины. Конечно, для 1,1 миллионного населения региона это капля в море. Масштабная вакцинация жителей региона начнется в следующем году. Тогда же планирует сделать прививку губернатор Игорь Артамонов.
Наконец-то восторжествовала хоть какая-то справедливость в отношении медиков, ставших первой линией обороны в противодействии коронавирусной инфекцией. «Героем уходящего года в Липецкой области назвали 67-летнего врача-инфекциониста» Александра Горячева из инфекционки. С самого начала пандемии он работает в госпитале, спасая заболевших. «Врач из «красной зоны» набрал необходимые «лайки»: его портрет появился на сайте Всероссийского проекта «Герои уходящего года». Не пора ли подумать о том, чтобы ввести медиков в списки Почетных граждан Липецка, муниципальных образований и области? В которых полным-полно профессиональных демагогов из числа партфункционеров прошедшей и нынешней эпох.
Ну, за прорыв!
Не желаете ли анекдот? «Липецк может стать пилотным городом для реализации международных практик проектирования дорог»! Если наш город войдет в ТОП-5 другого Всероссийского конкурса, «Моя дорога», то у нас «будут сформированы решения по адаптации международных практик проектирования дорог и городской мобильности». Ключевое слово - адаптация. То есть мы снова начнем изобретать свой особый русский велосипед в процессе, требующем не изобретательности, а выполнения стандартных технических процедур укладки дорожного полотна хотя бы по российским стандартам.
Между тем «За брак на проспекте Победы подрядчику не доплатят 60 миллионов рублей». Мэрия судится с подрядчиком за брак на улице Космонавтов. Не открыто на прошедшей неделе автомобильное движение по улице Баумана, как было обещано ранее. И даже при завершении работ «На мосту в Новой Жизни вместе с отбойником покрасили несколько автомобилей»!
А вот и повод еще для одного скандала. Жители улиц Вавилова и Тельмана заявили о своем несогласии с возможным переводом этой зоны частной застройки в зону «Ж-4», предусматривающую возведение жилых домов высотой до 25 этажей. Итак, «Открыточный вид площади Героев под угрозой?» И хотя в мэрии заявляют, что «За площадью Героев не будет многоэтажной застройки без согласования с общественностью», кажется, Липецк ждет история, один в один бьющаяся с той, что была в переулке Яблочкина в прошлом году.
Тем временем «12 семей в Липецке живут в «доме-призраке»: вот уже 5 лет его не могут узаконить». Как на месте частного дома выросла четырехэтажка, не знают ни чиновники, ни даже тот, кто его строил! Эта история - вишенка на торте эпохи «народного мэра», Михаила Гулевского, ныне неплохо коротающем свой век в Госдуме. В его эпоху весь частный сектор Липецка порос вот такими многоэтажками, поднявшимися на небольших земельных участках на местах снесенных застройщиками старых домишек. В любой части города исторически индивидуальная застройка ощетинилась трех-четырехэтажными домами, которые быстренько узаконивались городской администрацией, очевидно, обогащая чиновников, занимавшихся землеустройством и градостроительством. Теперь же частный сектор могут застраивать даже 25-этажками!
Вот еще один повод для шуток: «Липецк попал в «десятку» рейтинга городов с лучшим качеством жизни», обогнав даже столицу Черноземья, Воронеж!
- А Белгород даже не вошел в десятку! Ух, дух захватило, как мы взлетели и это все благодаря эффективным менеджерам. Вот это прорыв! - удивился новости один из читателей GOROD48.
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Перри Мейсон