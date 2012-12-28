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Происшествия
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27 минут назад
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БПЛА уничтожен ночью в Липецкой области
Режим «Воздушной опасности» действовал в регионе семь часов.
Всего за ночь над семью регионами страны, в том числе соседними с Липецкой Курской, Орловской и Тульской областями, уничтожены 48 БПЛА.
С 01:46 до 08:49 в Липецкой области действовал режим «Воздушной опасности».
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