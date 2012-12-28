БПЛА уничтожен ночью в Липецкой области

Режим «Воздушной опасности» действовал в регионе семь часов.



Прошедшей ночью в Липецкой области уничтожен один беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.Всего за ночь над семью регионами страны, в том числе соседними с Липецкой Курской, Орловской и Тульской областями, уничтожены 48 БПЛА.С 01:46 до 08:49 в Липецкой области действовал режим «Воздушной опасности».