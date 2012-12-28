Один из лучших бомбардиров в истории «Металлурга» получил ожоги, несовместимые с жизнью

Геннадий Коркин сумел вырваться из пламени, но спустя несколько дней скончался.

Футбольная общественность Липецка взбудоражена известием о смерти одного из лучших бомбардиров в истории «Металлурга» Геннадия Коркина.Через два месяца ему должно было исполнится всего 62 года, он был здоров и полон планов, а скончался на больничной койке, не приходя в сознание, будучи подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких.Всему виной трагедия, случившаяся в конце прошлой недели селе Грязное Липецкого района, где у легенды «сталеваров» частный дом. Случился пожар. Геннадий оказался внутри объятого пламенем дома: на окнах решётки, выход закрыл столб пламени. На выручку пришли соседи, Петрович сумел выбраться из огненного ада, добежать в пылающей одежде до местного пруда и прыгнуть в воду. Но всё равно – 78% ожогов тела, кома, муки и смерть…Коркин выступал за «Металлург» в 1990-91, 1993, 1994-95 гг. 123 матча в чемпионате России, 64 гола. В Кубке – 9 игр, 1 гол – тот самый знаменитый в ворота московского «Торпедо» с пенальти в победном матче с московским «Торпедо» в Кубке России в 1995 году – 1:0. Та «виктория» под проливным дождём на переполненном стадионе над клубом высшей лиги – одна из самых знаковых в истории клуба.Он провёл 1 матч в высшей лиге СССР за минское «Динамо», выступал за «Спартак» (Владикавказ), «Спартак» (Анапа), «Звезду» (Иркутск), попробовал себя в качестве «легионера» в чемпионатах Финляндии и Кипра. Многолетний начальник команды в «Металлурге», в 2002—2006 — спортивный директор, в 2011-14 гг. – тренер дубля «сталеваров».Коркина похоронят в Грязном по соседству с отцом. Время и место прощания будет сообщено дополнительно.