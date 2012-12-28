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1038
40 минут назад
7

Один из лучших бомбардиров в истории «Металлурга» получил ожоги, несовместимые с жизнью

Геннадий Коркин сумел вырваться из пламени, но спустя несколько дней скончался.

Футбольная общественность Липецка взбудоражена известием о смерти одного из лучших бомбардиров в истории «Металлурга» Геннадия Коркина.

Через два месяца ему должно было исполнится всего 62 года, он был здоров и полон планов, а скончался на больничной койке, не приходя в сознание, будучи подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Всему виной трагедия, случившаяся в конце прошлой недели селе Грязное Липецкого района, где у легенды «сталеваров» частный дом. Случился пожар. Геннадий оказался внутри объятого пламенем дома: на окнах решётки, выход закрыл столб пламени. На выручку пришли соседи, Петрович сумел выбраться из огненного ада, добежать в пылающей одежде до местного пруда и прыгнуть в воду. Но всё равно – 78% ожогов тела, кома, муки и смерть…

Коркин выступал за «Металлург» в 1990-91, 1993, 1994-95 гг. 123 матча в чемпионате России, 64 гола. В Кубке – 9 игр, 1 гол – тот самый знаменитый в ворота московского «Торпедо» с пенальти в победном матче с московским «Торпедо» в Кубке России в 1995 году – 1:0. Та «виктория» под проливным дождём на переполненном стадионе над клубом высшей лиги – одна из самых знаковых в истории клуба.

Он провёл 1 матч в высшей лиге СССР за минское «Динамо», выступал за «Спартак» (Владикавказ), «Спартак» (Анапа), «Звезду» (Иркутск), попробовал себя в качестве «легионера» в чемпионатах Финляндии и Кипра. Многолетний начальник команды в «Металлурге», в 2002—2006 — спортивный директор, в 2011-14 гг. – тренер дубля «сталеваров».

Коркина похоронят в Грязном по соседству с отцом. Время и место прощания будет сообщено дополнительно.
Геннадий Коркин
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Комментарии (7)

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Сначала новые
сосед
9 минут назад
Да, только скорая ехала 2 часа!!!! хотя звонили постоянно и в скорую, и на горячую линию липецкоблздрава!!!
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Житель
13 минут назад
Удачного перерождения ....
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Ольга
20 минут назад
Царствие небесное... Это немыслимо... Гена...
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Ээ
22 минуты назад
Очень жаль
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Старый фанат
29 минут назад
Помним. Скорбим.
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Вывод простой:
32 минуты назад
Не нужно играть в футбол!
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да-уж
32 минуты назад
Царствие небесное... Лучше пусть обкрадут без решеток, чем такая страсть...
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