Общество

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Пятитысячные выплаты на детей. Что? Где? Когда?

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#детские выплаты
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Пятитысячные выплаты на детей. Что? Где? Когда?

GOROD48 получил ответы на самые популярные в связи с анонсированным президентом России денежном пособии от отделения Пенсионного фонда России по Липецкой области.

В соответствии с Указом Президента №797 от 17 декабря 2020 года, все семьи, имеющие детей в возрасте до 8 лет, получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Кому положена выплата и как ее получить?

GOROD48 получил ответы на самые популярные в связи с этим вопросы от от отделения Пенсионного фонда России по Липецкой области.

- Кому положена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей?

- Право на единовременную выплату есть у семьи, в которой ребенку не исполнилось 8 лет на дату вступления в силу Указа, т.е. по 17 декабря 2020 года включительно. Выплата осуществляется гражданам, проживающим на территории Российской Федерации, также дети и родители должны быть гражданами России.

- Как получить единовременную выплату?

- Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, выплата будет предоставлена автоматически на основе ранее поданного заявления - тому же получателю и по тем же реквизитам. Сами средства будут перечислены до конца месяца.

- Что делать, если сменились реквизиты счета для зачисления выплаты?

- Если счет, который вы указали в предыдущих заявлениях на ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, был закрыт, нужно сообщить новые реквизиты. Для этого подается заявление об изменении реквизитов с новыми данными банковского счета. После этого выплата поступит на новый счет. При этом заявление для назначения новой выплаты подавать не нужно. Если заявление подано с неправильным или недействительным номером банковского счета, Пенсионный фонд сообщит родителю, обратившемуся за выплатой, о том, что необходимо представить корректные реквизиты для перечисления средств. Такое уведомление направляется в личный кабинет на портале госуслуг или заказным письмом с уведомлением - в зависимости от того, как было подано заявление о выплате: в электронной форме через портал или при личном обращении.

- Ребенок родился в июле, соответственно заявление на выплаты детям до трех лет и от 3 до 16 лет мы не подавали. Что делать?

- Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы ранее не подавали заявление ни на одну из этих выплат, вам необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе ПФР, указав в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства.

- Какой срок определен для подачи заявления на выплату 5 тысяч рублей?

- Семьям, которые ранее не подавали заявление на выплату, необходимо обратиться по 31 марта 2021 года включительно, т.е.у них есть более трех месяцев для обращения за положенными средствами.

- Выплата дается на каждого ребенка?

- Да, если в семье один ребенок до 8 лет, выплачивается 5 тысяч рублей, если два ребенка - 10 тысяч рублей, и так далее.

- Могут ли опекуны получить выплату?

- Да, могут. Если опекун ранее уже получал выплаты на детей, 5 тысяч рублей в декабре будут предоставлены беззаявительно. Если ранее опекун не получал выплаты на детей, ему необходимо подать заявление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России.

- Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?

- К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

- Из каких средств идет выплата?

- Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.

- Зависит ли выплата от дохода семьи?

- Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.

- Нужна ли для получения выплат карта «МИР»?

 - Нет, единовременная выплата на детей до 8 лет может быть перечислена на банковский счет, привязанный к карте любой платежной системы.

- Что делать, если выплата не пришла?

- Возникающие вопросы относительно получения единовременной выплаты родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.



фото: sunhome.ru

6 1186
#детские выплаты
2

Комментарии (6)

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пенсионеры

18 минут назад
Мне всегда непонятно.почему детям выплачивают из Пенсионного фонда?
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Ужас!

21 минуту назад
Какое неудачное фото! Пожалейте ребёнка, уберите!
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Мара

22 минуты назад
А старше 8 лет это не дети их кормить одевать не нужно. Если давать то всем а не так тому дали а тому нет. ЛУЧШЕ БЫ ТОГДА НИ КОМУ чтоб другим было не обидно.
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Гость

33 минуты назад
Эх, Вова Пу.., согласна с вами. Тогда бы всем платили, или никому.Остальным детям почему нет доплаты?
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Эх, Вова Пу..

45 минут назад
А дети 8 лет и старше уже не дети..(((
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Перри Мейсон

45 минут назад
Мне бабки уже пришли
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