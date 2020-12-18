Пятитысячные выплаты на детей. Что? Где? Когда?

GOROD48 получил ответы на самые популярные в связи с анонсированным президентом России денежном пособии от отделения Пенсионного фонда России по Липецкой области.

В соответствии с Указом Президента №797 от 17 декабря 2020 года, все семьи, имеющие детей в возрасте до 8 лет, получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Кому положена выплата и как ее получить?



GOROD48 получил ответы на самые популярные в связи с этим вопросы от от отделения Пенсионного фонда России по Липецкой области.



- Кому положена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей?



- Право на единовременную выплату есть у семьи, в которой ребенку не исполнилось 8 лет на дату вступления в силу Указа, т.е. по 17 декабря 2020 года включительно. Выплата осуществляется гражданам, проживающим на территории Российской Федерации, также дети и родители должны быть гражданами России.



- Как получить единовременную выплату?



- Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, выплата будет предоставлена автоматически на основе ранее поданного заявления - тому же получателю и по тем же реквизитам. Сами средства будут перечислены до конца месяца.



- Что делать, если сменились реквизиты счета для зачисления выплаты?



- Если счет, который вы указали в предыдущих заявлениях на ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, был закрыт, нужно сообщить новые реквизиты. Для этого подается заявление об изменении реквизитов с новыми данными банковского счета. После этого выплата поступит на новый счет. При этом заявление для назначения новой выплаты подавать не нужно. Если заявление подано с неправильным или недействительным номером банковского счета, Пенсионный фонд сообщит родителю, обратившемуся за выплатой, о том, что необходимо представить корректные реквизиты для перечисления средств. Такое уведомление направляется в личный кабинет на портале госуслуг или заказным письмом с уведомлением - в зависимости от того, как было подано заявление о выплате: в электронной форме через портал или при личном обращении.



- Ребенок родился в июле, соответственно заявление на выплаты детям до трех лет и от 3 до 16 лет мы не подавали. Что делать?



- Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы ранее не подавали заявление ни на одну из этих выплат, вам необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе ПФР, указав в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства.



- Какой срок определен для подачи заявления на выплату 5 тысяч рублей?



- Семьям, которые ранее не подавали заявление на выплату, необходимо обратиться по 31 марта 2021 года включительно, т.е.у них есть более трех месяцев для обращения за положенными средствами.



- Выплата дается на каждого ребенка?



- Да, если в семье один ребенок до 8 лет, выплачивается 5 тысяч рублей, если два ребенка - 10 тысяч рублей, и так далее.



- Могут ли опекуны получить выплату?



- Да, могут. Если опекун ранее уже получал выплаты на детей, 5 тысяч рублей в декабре будут предоставлены беззаявительно. Если ранее опекун не получал выплаты на детей, ему необходимо подать заявление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России.



- Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?



- К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.



- Из каких средств идет выплата?



- Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.



- Зависит ли выплата от дохода семьи?



- Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.



- Нужна ли для получения выплат карта «МИР»?



- Нет, единовременная выплата на детей до 8 лет может быть перечислена на банковский счет, привязанный к карте любой платежной системы.



- Что делать, если выплата не пришла?



- Возникающие вопросы относительно получения единовременной выплаты родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.







фото: sunhome.ru

