Коронавирус
47 минут назад
В Липецкую область доставлены 800 доз вакцины от коронавируса
386
13 декабря в Липецкую область доставлены 800 доз вакцины от коронавируса. Уже завтра начнется вакцинация врачей и учителей, проводится она будет по специальному графику, который составлен в областном управлении здравоохранения. Об этом GOROD48 сообщил вице-губернатор Александр Ильин.
Когда начнется массовая вакцинация населения пока точно не известно. Предположительно в Липецкой области она начнется в марте.
Когда начнется массовая вакцинация населения пока точно не известно. Предположительно в Липецкой области она начнется в марте.
386