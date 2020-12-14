13 декабря в Липецкую область доставлены 800 доз вакцины от коронавируса. Уже завтра начнется вакцинация врачей и учителей, проводится она будет по специальному графику, который составлен в областном управлении здравоохранения. Об этом GOROD48 сообщил вице-губернатор Александр Ильин.



Когда начнется массовая вакцинация населения пока точно не известно. Предположительно в Липецкой области она начнется в марте.

