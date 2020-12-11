К середине декабря по улице Баумана поедет автотранспорт

Объект к эксплуатации готов на 99%.



Строительные работы на попавшей в этом году в реновацию улице Баумана почти завершены. Об этом GOROD48 сообщил начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Сергей Алпатов.



- На последнем рабочем совещании мы поставили задачу воронежскому ООО «Дорожник» к 14 декабря завершить монтаж остановочных павильонов, дорожных знаков и элементов ограждения в районе пешеходных переходов и остановок на улице Баумана. Возможно, подрядчик на день-другой запоздает с выполнением этих работ, пока не позволяющих возобновить движение автотранспорта по обновленной магистрали. В любом случае, срок окончания действия контракта – конец декабря, - сообщил GOROD48 Сергей Алпатов.



Сегодня мы поехали и проверили, как обстоят дела на этом объекте.



Первое, что бросается в глаза, расширенная до четырех полос автомобильная дорога. Асфальт на ней уложен осенью, до заморозков и, как говорят в мэрии, к его качеству у экспертных организаций нет никаких претензий. Так, по предварительным данным, по водонасыщению, плотности и толщине трехслойного асфальтобетонного пирога, переложенного армирующей сеткой, дорожное покрытие соответствует ГОСТам. Заказчику осталось только получить заключения экспертиз и подписать с подрядчиком акты выполненных работ.



Но качество асфальта - далеко не главный критерий долговечности дорожного полотна. Если профиль дороги ровный, как доска, это беда: с нее не будет уходить дождевая вода, которая является одним из главных разрушительных факторов дорожной одежды. Новая дорога по Баумана, по словам Сергея Алпатова, сделана по уму: продольная разуклонка по ее центральной оси уводит воду с асфальта на обочины. Это значит, что дорога должна обойтись без ремонтов не только пять первых лет после строительства (этот срок — гарантийный), но и еще, минимум, еще столько же.



В мэрии говорят, что мобильный аэродромно-дорожный лабораторный комплекс недавно проехал всю дорогу. Специальный прибор профилометр дал основания заказчику утверждать, что ее продольная ровность соответствует дорожным стандартам.



Что ж, в 2030 году мы узнаем, правда ли это.



Если к дороге ни у мэрии, ни у корреспондента GOROD48 претензий нет, то этого не сказать о пешеходной зоне. Представители заказчика признают, что асфальт на одном из участков появившихся тут пешеходных дорожках волнистый – в местах разворота дорожных катков заметны неровности. Да, люди не обивают о них ноги, но визуальный эффект эти дефекты портят.



В МКУ «Управление строительства Липецка» обещают заставить подрядчика выровнять асфальт в пешеходных зонах если не сейчас, то весной. Также весной строители доведут до ума откосы между дорогой и подходами к частным домам вдоль улицы.



По проекту между пешеходными зонами и дорогой должен был быть газон. Однако подавляющее большинство жителей 198 домов, попавших в зону расширения дороги, попросили заказчика отсыпать подъезды к домам щебнем, чтобы не подъезжать к ним на машинах по пешеходным дорожкам. Так вместо земли между проезжей частью дороги и пешеходной зоной появился шлак.



Компромиссное решение привело к официальному изменению проекта. В итоге на нечетной стороне улицы Баумана, там, где жилые строения находятся выше уровня автомобильной дороги, подрядчику пришлось выкраивать из уже заасфальтированных пешеходных дорожек лоскуты. Места таких вырезок сегодня продолжали засыпать щебнем и утрамбовывать тяжелым дорожным катком. В мэрии уверены, что такой подход не позволит камню вылетать на проезжую часть дороги. Если же это все же будет происходить, то, возможно, в будущем подъезды к домам заасфальтируют.



В прошлом году, кстати, некоторые жители этой улицы выступали против расширения дороги. Они считали, что потеряют из-за этого часть территории, на которой привыкли парковать автомобили. Но по ходу исполнения муниципального контракта сокольцы убедились, что наконец-то и в их медвежий угол пришла цивилизация. Так, летом тут заменили некоторые старые газовые и инженерные коммуникации. По просьбе жителей домов №№ 5-37 ЛГЭК поменял водопровод. Сейчас стало ясно, что улица Баумана - городская, а не окраинная. Тут смонтирована сеть наружного освещения с энергосберегающими светодиодными светильниками. Уже испытаны новые светофорные объекты в районе школы №41, а также на пересечениях Баумана с переулком Космическим и улицей Пожарского. На дорогу нанесена разметка.



Сейчас в глаза бросается обычный для окончания любой стройки бардак. Обочины дороги в некоторых местах пока завалены строительным мусором и остатками материалов: бордюрным камнем и щебнем. Подрядчик обещает к началу следующей недели полностью убрать следы своей работы. А в начале третей декады декабря по новой дороге поедет наконец-то и общественный транспорт.

