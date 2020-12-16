Самоизоляция для липчан старше 65 лет продлена

В региональное антиковидное постановление внесено изменение.

И.о. главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев внес коррективы в региональное постановление от 26 марта 2020 года «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области».



Изменение внесено в пункт, касающийся самоизоляции для всех жителей региона старше 65 лет. Теперь он выглядит так: «Обязать с 05 ноября по 18 ноября 2020 года включительно, с 19 ноября по 02 декабря 2020 года включительно, с 03 декабря по 16 декабря 2020 года, с 17 декабря по 30 декабря 2020 года включительно граждан в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках». Таким образом, для пожилых людей до 31 декабря продлена самоизоляция. Выходить из дома разрешается в исключительных случаях: обращение за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью, посещение магазинов в шаговой доступности, выгул домашних животных, вынос мусора до ближайшего места накопления отходов.



Если достигший пенсионного возраста гражданин продолжает работать, то ему откроют больничный по карантину с сохранением заработка при требуемом для этого стаже. Расчёт пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100%-ном размере. За базу берётся среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер – 69 961,65 рубля в месяц). Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

