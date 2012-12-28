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Общество
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218
49 минут назад
2
Желтый уровень угрозы объявлен в Липецкой области
На территории всей Липецкой области введен режим воздушной опасности.
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (2)
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Диагност
11 минут назад
Срочно отключите интернет на неделю!
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Липецк 48
28 минут назад
3 года не отключали интернет а сейчас что?
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Комментарии (2)