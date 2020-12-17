Происшествия

57 минут назад

Владелец ограбленного ювелирного салона обещает миллион за информацию, которая приведёт к поимке преступников

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#ограбление
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Владелец ограбленного ювелирного салона обещает миллион за информацию, которая приведёт к поимке преступников

Ювелирный магазин «Самоцветы» в Ельце ограбили 15 декабря.

Напомним, вечером 15 декабря в Ельце двое мужчин в камуфляже и черных масках ограбили ювелирный магазин «Самоцветы» на улице Радиотехнической. В руках у них были предметы, похожие на обрез и пистолет Макарова. Грабители отняли травматический пистолет у охранника, похитили ювелирные украшения, забрали с сбой жёсткий диск с записью с камер видеонаблюдения и скрылись на автомобиле «Нива» белого цвета без номеров с тонированными стеклам. Часть погони попала на записи камер уличного видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Предварительно похищенные украшения стоят более 10 миллионов рублей. При этом 12 декабря в Ельце была совершена неудачная попытка ограбления этого же ювелирного магазина -  преступники вышли на улицу, и их задержала группа быстрого реагирования охранного агентства. В отношении задержанных 12 декабря мужчин, 42 и 44 лет, возбуждено уголовное дело по ч 4. ст. 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере»).

Сегодня владелец ювелирного магазина «Самоцветы» Владимир Алимов объявил вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за информацию, которая приведёт к раскрытию преступления и поимке преступников, совершившим ограбление 15 декабря. Эту информацию можно сообщать по телефонам (47467) 6-00-94, (47467) 2-24-94.

Как сообщил GOROD48 Владимир Алимов, из его магазина вынесли несколько килограммов золотых украшений (ориентировочно, около 5 килограммов): в основном, это цепи, браслеты, кольца и часы. Точную сумму похищенного даже ещё не подсчитали: Владимир Алимов говорит, что после случившегося его сотрудницы даже боятся возвращаться в этот магазин.

Истории, которые произошли 12 и 15 декабря, владелец магазина между собой никак не связывает.

- Первые грабители действовали как-то интеллигентно, а эти - вероломно, сразу начали всех валить, вязать, - в эмоциях рассказывает Владимир Алимов. - Речь идёт о частном магазине, он не принадлежит крупным ювелирным сетям. Мы работаем уже 20 лет, но таких громких ограблений никогда не было. Хотя были два таких случая: один раз разбили витрину и унесли две цепочки, другой - мужчина попросил примерить две цепочки для сравнения и так с ними и убежал.


6 764
#ограбление
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Комментарии (6)

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митьки

6 минут назад
Ограбления не связаны - вижу четкую я связь. Лишь бы не было бы третьего, чую блин поперла масть.
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Семеныч

8 минут назад
Молодцы ребята. Красиво сработали.
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митьки

10 минут назад
Миллион за информацию. Дядя Вова не смеши. Может кто из педагогов или медик из глуши?
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Украли

16 минут назад
На 10 лимонов,а вознаграждение лимон.Надо 50 на 50.
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Ельчанин

18 минут назад
Липчанин согласен полностью, на охране пожадничал, а миллион за инфу не жалко, где тут связь? Если они реально умные, то их никогда не найду а золото можно переплатить и слить, тем самым отмыв деньги, это при том условие если они ещё в области... Совет им да любовь теперь вообщем и счастливого нового года
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Липчанин

35 минут назад
Надо было на охране не жадничать
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