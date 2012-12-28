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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.

Сегодня, 18 июня, стало известно, что один липчанин утонул, а второго нашли мертвым на лестничной клетке, умер один из лучших бомбардиров в истории «Металлурга» Геннадий Коркин, и в Липецке снова были перебои с интернетом.

Накануне в реке Воронеж недалеко от улицы Бардина утонул мужчина. В причинах случившегося теперь будет разбираться региональный Следком.

Это уже третий утонувший в Липецкой области с начала купального сезона.

Следком изучает еще одно смертельное происшествие. На лестничной клетке многоэтажки на улице Кривенкова  найден труп 49-летнего мужчины.

Умер один из лучших бомбардиров в истории «Металлурга» Геннадий Коркин.

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В конце прошлой недели загорелся его дом. Геннадий не смог быстро выбраться из здания и получил ожоги почти 80% поверхности тела. 

Футболист умер в больнице не приходя в сознание, будучи подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Через две недели Геннадию Коркину должно было исполниться 62 года.

Геннадий Коркин выступал за «Металлург» в начале 90-х. Именно он забил знаменитый гол в ворота московского «Торпедо» с пенальти в матче Кубка России 1995 года. Та победа одна из самых знаковых в истории клуба.

Геннадия Коркина похоронят в Грязном по соседству с отцом. Время и место прощания будет сообщено дополнительно.

«Помним. Скорбим», — написал Старый Фанат.

«Удачного перерождения», — пожелал Житель.

«Да, только скорая ехала два часа! Хотя звонили постоянно и в скорую, и на горячую линию липецкоблздрава!» — доложил сосед.

«Спасибо врачам ожогового центра, которые до последнего боролись за жизнь человека, хотя и так было всё понятно при таком случае. А то, что два часа. Это село, откуда там быстрый приезд?», — ответил комментатор.

Сегодня всю ночь в Липецкой области действовал режим «Воздушной опасности». По данным министерства обороны России, уничтожен один беспилотник самолетного типа.

«С 01:46 до 08:49 в Липецкой области действовал режим «Воздушной опасности». Но по настоящее время действует режим «интернетной опасности», поэтому мобильный интернет отключен», — написал Вот оно что.

Интернет не включили даже после отмены желтого уровня, как, впрочем, и вчера. Липчане учатся жить без мобильного интернета. Подорожало такси, которое не вызывать через мобильное приложение. Не оплатить платные парковки. На рынке, где покупатели привыкли расплачиваться с помощью системы быстрых платежей, и не носят с собой наличку, застопорилась торговля. В магазинах, где пользовались мобильным, а не стационарным интернетом, невозможно купить товары с QR-кодами. Проблемы и у тех, кто хочет получить посылку на почте. QR-код из почтового приложения действует всего 10 минут и за это время нужно  добежать до почтового отделения и дождаться очереди.  

Зато самокаты на приколе.

Репортаж о жизни без мобильного интернета стал одной из самых популярных публикаций сегодняшнего дня и набрал множество количество комментариев.

«К гужевым повозкам идëм уверенной походкой!», — написал Герасим.

«Какие гужевые повозки? У вас и лошадей нет. К вашим услугам рикши со строительными тачками. Тариф «Запредельный»», — ответил Му-му.

«Интирнэд они проводють. Он нам и не нужон, интирнэд этот ваш», — заявил Во как.

«Заодно надо электричество отключить, может, демографическая обстановка улучшится», — предложила Баба Нюра.

«А вдруг начальству понравится — и совсем отключат!», — переживает Привыкайте.

«Пусть отключат хоть на месяц. Люди совсем разучились думать без Интернета», — порадовался Считаю так.

«Пусть мобильные операторы снижают цены, а то цены повысили, а услуга не предоставляется. За что я плачу, вообще не понимаю. Вечером уже боишься куда-то съездить погулять, потом такси не вызовешь, будешь тащиться через весь город пешком», — потребовал Захар.

«Я работаю от дома две-три остановки, и иногда езжу на такси, так как утренние хлопоты отнимают время, и езда на автобусе, естественно, это тоже время. Так вот я скажу про эти такси, редкий случай стоимость 130-150 рублей, как это и должно быть! Всегда 300 рублей минимум, а сейчас они вообще 500-700 ставят цену, где разум и что за нажива?!», — сообщил Такси совсем уже.

«Во многих аптеках отсутствие интернета приводит к тому, что товар: таблетки, мази и прочие медикаменты просто не пробиваются, потому что не считываются QR-коды, что находятся на препаратах. А людям они необходимы. И фармацевты их продать не могут, хотя и есть рецепты», — сообщил Гость.

«Вчера осталась без пельменей — по карте нельзя было оплатить», — пожаловалась Буша.

Завтра, выходя из дома, не забудьте зонт. В Липецке ожидаются умеренные дожди и грозы,  температура составит от +18 до +20 градусов.

Чтобы вы не сильно огорчались, напомним, что относительно недавно, 19 июня 2014 года в Липецке было всего 5 градусов тепла. Правда, в 1975 году в этот день воздух в городе прогрелся до +34 градусов.

И обратите внимание, в соцсетях распространяются фейки об отключениях электричества и о предложении школьникам поработать на сборке беспилотников. Все это неправда!
вечЁрка
труп
бобмардир
интернет
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Комментарии (2)

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Иваныч
сегодня, 20:46
Без интернета не страшно ходить по тротуарам нет самокатчиков, пешеходы не пялятся в свои смартфоны когда переходят дорогу, таксисты стали говорить довезу если дорогу покажешь, одни плюсы.
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Электорат
сегодня, 20:33
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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