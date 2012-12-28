Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
В соцсетях распространяются фейки об отключении света и привлечении школьников к сборке БПЛА
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Сегодня, 18 июня, стало известно, что один липчанин утонул, а второго нашли мертвым на лестничной клетке, умер один из лучших бомбардиров в истории «Металлурга» Геннадий Коркин, и в Липецке снова были перебои с интернетом.
Это уже третий утонувший в Липецкой области с начала купального сезона.
Следком изучает еще одно смертельное происшествие. На лестничной клетке многоэтажки на улице Кривенкова найден труп 49-летнего мужчины.
Умер один из лучших бомбардиров в истории «Металлурга» Геннадий Коркин.
В конце прошлой недели загорелся его дом. Геннадий не смог быстро выбраться из здания и получил ожоги почти 80% поверхности тела.
Футболист умер в больнице не приходя в сознание, будучи подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Через две недели Геннадию Коркину должно было исполниться 62 года.
Геннадий Коркин выступал за «Металлург» в начале 90-х. Именно он забил знаменитый гол в ворота московского «Торпедо» с пенальти в матче Кубка России 1995 года. Та победа одна из самых знаковых в истории клуба.
Геннадия Коркина похоронят в Грязном по соседству с отцом. Время и место прощания будет сообщено дополнительно.
«Помним. Скорбим», — написал Старый Фанат.
«Удачного перерождения», — пожелал Житель.
«Да, только скорая ехала два часа! Хотя звонили постоянно и в скорую, и на горячую линию липецкоблздрава!» — доложил сосед.
«Спасибо врачам ожогового центра, которые до последнего боролись за жизнь человека, хотя и так было всё понятно при таком случае. А то, что два часа. Это село, откуда там быстрый приезд?», — ответил комментатор.
Сегодня всю ночь в Липецкой области действовал режим «Воздушной опасности». По данным министерства обороны России, уничтожен один беспилотник самолетного типа.
«С 01:46 до 08:49 в Липецкой области действовал режим «Воздушной опасности». Но по настоящее время действует режим «интернетной опасности», поэтому мобильный интернет отключен», — написал Вот оно что.
Интернет не включили даже после отмены желтого уровня, как, впрочем, и вчера. Липчане учатся жить без мобильного интернета. Подорожало такси, которое не вызывать через мобильное приложение. Не оплатить платные парковки. На рынке, где покупатели привыкли расплачиваться с помощью системы быстрых платежей, и не носят с собой наличку, застопорилась торговля. В магазинах, где пользовались мобильным, а не стационарным интернетом, невозможно купить товары с QR-кодами. Проблемы и у тех, кто хочет получить посылку на почте. QR-код из почтового приложения действует всего 10 минут и за это время нужно добежать до почтового отделения и дождаться очереди.
Зато самокаты на приколе.
Репортаж о жизни без мобильного интернета стал одной из самых популярных публикаций сегодняшнего дня и набрал множество количество комментариев.
«К гужевым повозкам идëм уверенной походкой!», — написал Герасим.
«Какие гужевые повозки? У вас и лошадей нет. К вашим услугам рикши со строительными тачками. Тариф «Запредельный»», — ответил Му-му.
«Интирнэд они проводють. Он нам и не нужон, интирнэд этот ваш», — заявил Во как.
«Заодно надо электричество отключить, может, демографическая обстановка улучшится», — предложила Баба Нюра.
«А вдруг начальству понравится — и совсем отключат!», — переживает Привыкайте.
«Пусть отключат хоть на месяц. Люди совсем разучились думать без Интернета», — порадовался Считаю так.
«Пусть мобильные операторы снижают цены, а то цены повысили, а услуга не предоставляется. За что я плачу, вообще не понимаю. Вечером уже боишься куда-то съездить погулять, потом такси не вызовешь, будешь тащиться через весь город пешком», — потребовал Захар.
«Я работаю от дома две-три остановки, и иногда езжу на такси, так как утренние хлопоты отнимают время, и езда на автобусе, естественно, это тоже время. Так вот я скажу про эти такси, редкий случай стоимость 130-150 рублей, как это и должно быть! Всегда 300 рублей минимум, а сейчас они вообще 500-700 ставят цену, где разум и что за нажива?!», — сообщил Такси совсем уже.
«Во многих аптеках отсутствие интернета приводит к тому, что товар: таблетки, мази и прочие медикаменты просто не пробиваются, потому что не считываются QR-коды, что находятся на препаратах. А людям они необходимы. И фармацевты их продать не могут, хотя и есть рецепты», — сообщил Гость.
«Вчера осталась без пельменей — по карте нельзя было оплатить», — пожаловалась Буша.
Завтра, выходя из дома, не забудьте зонт. В Липецке ожидаются умеренные дожди и грозы, температура составит от +18 до +20 градусов.
Чтобы вы не сильно огорчались, напомним, что относительно недавно, 19 июня 2014 года в Липецке было всего 5 градусов тепла. Правда, в 1975 году в этот день воздух в городе прогрелся до +34 градусов.
И обратите внимание, в соцсетях распространяются фейки об отключениях электричества и о предложении школьникам поработать на сборке беспилотников. Все это неправда!
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