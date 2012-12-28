Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.

Сегодня, 18 июня, стало известно, что один липчанин утонул, а второго нашли мертвым на лестничной клетке, умер один из лучших бомбардиров в истории «Металлурга» Геннадий Коркин, и в Липецке снова были перебои с интернетом.