Общество

49 минут назад

Новогоднюю выплату на детей в 5000 рублей перечислят автоматически по старым реквизитам

14 1178
#Путин #дети
3
Новогоднюю выплату на детей в 5000 рублей перечислят автоматически по старым реквизитам

Деньги дадут на детей, рождённых 18 декабря 2012 года и позже.

Сегодня на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что все семьи, в которых есть дети до 7 лет, к Новому году получат по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка. На портале " Госуслуги" уже появилась вся информация по новой мере социальной поддержки. Услугу будет предоставлять Пенсионный фонд. Примечательно, что на "Госуслугах" мера соцподдержки обозначена как "Выплата на детей от 0 до 8 лет". 

- Семьи с детьми до 8 лет, рождёнными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату 5 000 рублей на каждого такого ребёнка, - отмечают "Госуслуги". - Заявление подавать не нужно. Выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году (до 3 лет и от 3 до 16 лет). Если указанный ранее счёт был закрыт, заполните заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счёт.

Заявление подавать нужно только в случае, если у вас родился ребёнок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты.
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14 1178
#Путин #дети
3

Комментарии (14)

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Непонятно

3 минуты назад
А остальные , кто родился позже, пусть устраиваются на работу
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Анна

3 минуты назад
Так ждать и такое разочарование. Обидно до боли
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Ого!

9 минут назад
То есть совершеннолетними теперь становятся после семи лет? После 7 лет дети уже не дети? То есть пенсия стала дальше и младший возраст короче?
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Директор Цирка

10 минут назад
Крошки с барского стола....
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Это

10 минут назад
При СССР все дети были равны.
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Гостья

13 минут назад
аня, я тоже возмущаюсь. Остальные не дети, подарок к нг не хотят
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Лип Чан Ин

17 минут назад
Перри Мейсон, Ахахахах Метко сказано !
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Лип Чан Ин

18 минут назад
У нас в китае в 8 лет уже на заводе костюмы шьют )))
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Рожденный в СССР

19 минут назад
Это Вам не при Союзе,где было равенство и братство.Капитализм,мать вашу..
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Дед

22 минуты назад
А с 8 лет уже не дети? ,маразм крепчает.
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