Общество
49 минут назад
Новогоднюю выплату на детей в 5000 рублей перечислят автоматически по старым реквизитам
Деньги дадут на детей, рождённых 18 декабря 2012 года и позже.
Сегодня на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что все семьи, в которых есть дети до 7 лет, к Новому году получат по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка. На портале " Госуслуги" уже появилась вся информация по новой мере социальной поддержки. Услугу будет предоставлять Пенсионный фонд. Примечательно, что на "Госуслугах" мера соцподдержки обозначена как "Выплата на детей от 0 до 8 лет".
- Семьи с детьми до 8 лет, рождёнными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату 5 000 рублей на каждого такого ребёнка, - отмечают "Госуслуги". - Заявление подавать не нужно. Выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году (до 3 лет и от 3 до 16 лет). Если указанный ранее счёт был закрыт, заполните заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счёт.
Заявление подавать нужно только в случае, если у вас родился ребёнок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты.
- Семьи с детьми до 8 лет, рождёнными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату 5 000 рублей на каждого такого ребёнка, - отмечают "Госуслуги". - Заявление подавать не нужно. Выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году (до 3 лет и от 3 до 16 лет). Если указанный ранее счёт был закрыт, заполните заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счёт.
Заявление подавать нужно только в случае, если у вас родился ребёнок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты.
Комментарии (14)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Непонятно
Анна
Ого!
Директор Цирка
Это
Гостья
Лип Чан Ин
Лип Чан Ин
Рожденный в СССР
Дед