Общество
46 минут назад
За площадью Героев не будет многоэтажной застройки без согласования с общественностью
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Об этом областные и городские чиновники договорились с общественниками, живущими на улицах Тельмана и Вавилова.
Вчера в публикации «Открыточный вид площади Героев под угрозой?» GOROD48 рассказал о тревогах жителей улиц Вавилова и Тельмана, обеспокоенных планами межевания частного сектора за площадью Героев крупным липецким застройщиком, компанией СУ-11. Живущие в этой части Липецка люди считают, что если мэрия примет решение перевести эту территорию из зоны «Ж-1», в которой разрешено строительство зданий высотой до трех этажей, в зону «Ж-4», предусматривающую возведение жилых зданий до 25 этажей включительно, это негативно скажется на районе, застроенном частными домами в 50-60 годах прошлого века. Если тут, сразу же за оградой старого Евдокиевского кладбища, вырастут высотки, они испортят и привычный «открыточный вид» воинского мемориала и церкви.
Строительная компания получила разрешение на разработку проекта планировки частного сектора за площадью Героев и Евдокиевским кладбищем. На эту работу областная администрация дала СУ-11 полгода. Все, что пока успел сделать застройщик, - выкупить у прежних собственников шесть смежных земельных участков на улицах Тельмана и Вавилова и снести на них старые дома и хозпостройки. И хотя планы строителей еще далеки от их одобрения администрациями города и области, сегодня руководители заинтересованных ведомств встретились с членами местного Совета общественного самоуправления прямо у места предполагаемой застройки за площадью Героев.
Председатель уличкома Андрей Деулин опасается того, что старые дома, как правило, шлаконабивные, пострадают от работы строительной техники. К тому же узкие автомобильные проезды не позволят перемещать сюда строительные панели и иные грузы, а работа подъемных кранов будет создавать постоянную опасность жителям частного сектора. Старые инженерные сети и коммуникации не позволят «посадить» на них многоквартирные дома. Также общественник удивлен тем, что никто не оповестил ни его, ни соседей о том, какой же этажности застройщик собирается возвести тут дома? Андрея Деулина поддержали и пришедшие на встречу с чиновниками - председателем городского департамента градостроительства и архитектуры Викторией Катасоновой, заместителем начальника областного управления строительства и архитектуры Антоном Болговым, начальником управления Правобережным округом администрации Липецка Вячеславом Погореловым - жители других улиц, которые не подпадают под планы СУ-11. В некоторых жалобах на будущее строительство сквозила досада на то, что эти шесть земельных участков купили не у них.
- Я живу в старом доме, который мне достался от родителей. Он всеми ветрами продувается насквозь! Я каждый год вынужден чинить ветхие стены! - жалуется мужчина предпенсионного возраста, который явно был бы не прочь дожить свой век в квартире со всеми удобствами.
Виктория Катасонова и Антон Болгов заверили участников народного схода о том, что ничего без ведома общественности делаться тут не будет. Таков закон, что чиновники не могут отказать никакому собственнику земельного участка в желании развивать на нем какую-либо деятельность. Вопрос в другом - будут ли законными и приемлемыми планы освоения территории? СУ-11 дано время на оформление необходимой документации. А будут ли реализованы планы застройщика - решат власти с учетом мнения всех заинтересованных сторон. И без общественного их обсуждения уж точно не обойтись.
- Для выявления мнения жителей о будущем этой части города департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка организовал общественные обсуждения по проекту Правил землепользования и застройки. Мы теперь ждем от вас в том числе предложений и пожеланий. Жители этой части города могут сообщить нашему департаменту о том, что они хотели бы видеть, а что - нет. Мнение жителей очень важно. Кстати, застройщик не хочет никаких конфликтов с общественностью и готов обсуждать все свои планы с жителями, - сообщила собравшимся Виктория Катасонова.
Участников схода, впрочем, не устроило, что обсуждение градостроительных планов из-за запрета на массовые мероприятия будет заочным. Учтя пожелания, начальник управления Правобережным округом администрации Липецка Вячеслав Погорелов договорился с общественниками о том, что жители этой части города сформируют инициативную группу в числе 30 человек, которую пригласят в городскую администрацию на очное обсуждение планов застройки улиц Вавилова и Тельмана.
Строительная компания получила разрешение на разработку проекта планировки частного сектора за площадью Героев и Евдокиевским кладбищем. На эту работу областная администрация дала СУ-11 полгода. Все, что пока успел сделать застройщик, - выкупить у прежних собственников шесть смежных земельных участков на улицах Тельмана и Вавилова и снести на них старые дома и хозпостройки. И хотя планы строителей еще далеки от их одобрения администрациями города и области, сегодня руководители заинтересованных ведомств встретились с членами местного Совета общественного самоуправления прямо у места предполагаемой застройки за площадью Героев.
Председатель уличкома Андрей Деулин опасается того, что старые дома, как правило, шлаконабивные, пострадают от работы строительной техники. К тому же узкие автомобильные проезды не позволят перемещать сюда строительные панели и иные грузы, а работа подъемных кранов будет создавать постоянную опасность жителям частного сектора. Старые инженерные сети и коммуникации не позволят «посадить» на них многоквартирные дома. Также общественник удивлен тем, что никто не оповестил ни его, ни соседей о том, какой же этажности застройщик собирается возвести тут дома? Андрея Деулина поддержали и пришедшие на встречу с чиновниками - председателем городского департамента градостроительства и архитектуры Викторией Катасоновой, заместителем начальника областного управления строительства и архитектуры Антоном Болговым, начальником управления Правобережным округом администрации Липецка Вячеславом Погореловым - жители других улиц, которые не подпадают под планы СУ-11. В некоторых жалобах на будущее строительство сквозила досада на то, что эти шесть земельных участков купили не у них.
- Я живу в старом доме, который мне достался от родителей. Он всеми ветрами продувается насквозь! Я каждый год вынужден чинить ветхие стены! - жалуется мужчина предпенсионного возраста, который явно был бы не прочь дожить свой век в квартире со всеми удобствами.
Виктория Катасонова и Антон Болгов заверили участников народного схода о том, что ничего без ведома общественности делаться тут не будет. Таков закон, что чиновники не могут отказать никакому собственнику земельного участка в желании развивать на нем какую-либо деятельность. Вопрос в другом - будут ли законными и приемлемыми планы освоения территории? СУ-11 дано время на оформление необходимой документации. А будут ли реализованы планы застройщика - решат власти с учетом мнения всех заинтересованных сторон. И без общественного их обсуждения уж точно не обойтись.
- Для выявления мнения жителей о будущем этой части города департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка организовал общественные обсуждения по проекту Правил землепользования и застройки. Мы теперь ждем от вас в том числе предложений и пожеланий. Жители этой части города могут сообщить нашему департаменту о том, что они хотели бы видеть, а что - нет. Мнение жителей очень важно. Кстати, застройщик не хочет никаких конфликтов с общественностью и готов обсуждать все свои планы с жителями, - сообщила собравшимся Виктория Катасонова.
Участников схода, впрочем, не устроило, что обсуждение градостроительных планов из-за запрета на массовые мероприятия будет заочным. Учтя пожелания, начальник управления Правобережным округом администрации Липецка Вячеслав Погорелов договорился с общественниками о том, что жители этой части города сформируют инициативную группу в числе 30 человек, которую пригласят в городскую администрацию на очное обсуждение планов застройки улиц Вавилова и Тельмана.
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Нэт
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