Происшествия

сегодня, 07:58

Трое в масках похитили более 3,5 миллиона рублей выручки

7 2050
#разбой
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В Липецкой области задержаны подозреваемые в разбойном нападении на офис торговой компании.

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Как сообщает пресс-служба МВД России, сотрудники Управления уголовного розыска Управления МВД России по Липецкой области с поличным задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис торговой компании.


Трое злоумышленников в масках ворвались в офис коммерческой фирмы «Мегаполис» и связали охранника. Разбив окно кассы, они распылили газовый баллончик и, угрожая кассиру пистолетом, похитили два сейф-пакета с выручкой. Сумма ущерба превысила 3,5 млн рублей. Налетчики попытались скрыться, однако недалеко от места происшествия их задержали полицейские.

Выяснилось, что соучастники тщательно готовились к преступлению. Они использовали камуфлированную одежду и предметы форменного полицейского обмундирования. Из их машины изъяты два сигнальных пистолета, один из которых переделан под стрельбу боевыми патронами, а также боеприпасы к нему. Кроме того, обнаружены похищенные денежные средства.

Следственным управлением УМВД России по Липецкой области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Есть основания предполагать, что задержанные причастны к совершению аналогичных противоправных деяний на территории региона, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





7 2050
#разбой
2

Комментарии (7)

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Ирония

6 минут назад
Теперь госказна будет содержать их в тюрьмах на те самые деньги которые они не прибавили к зарплатам и пенсиям, а через какое то время они выйду, а тут все тоже самое. Жестокость, безразличие и тотальное разрушение института семьи и общества, смена "моды" и интересов, и кто это все впитает? Конечно же молодые. Так что давайте открывайте больше пивнух, разрушайте и раскалыапйте общество, делите его на касты. Интересно одно:что будут делать, когда тюрьмы переполнятся
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Zodiac

16 минут назад
А где хваленые головорезы охранники,
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ничего личного

20 минут назад
Адвокатов надо тоже закрыть.
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Теперь

22 минуты назад
Улица в тёмное время опасна как проезжая часть,с не работающими светофорами
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Много ников

26 минут назад
Я ведь говорил это только начало, нельзя ставить людей на колени, при этом говоря о каком то росте зарплат и качестве жизни
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Кроули

51 минуту назад
Но ведь масочного режима они не нарушали! Какие претензии? Работы нет, не умирать же с голоду.
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Житель

56 минут назад
К успеху шли, не фартануло.
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