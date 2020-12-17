Происшествия
сегодня, 07:58
Трое в масках похитили более 3,5 миллиона рублей выручки
В Липецкой области задержаны подозреваемые в разбойном нападении на офис торговой компании.
Загрузка плеера
Как сообщает пресс-служба МВД России, сотрудники Управления уголовного розыска Управления МВД России по Липецкой области с поличным задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис торговой компании.
Трое злоумышленников в масках ворвались в офис коммерческой фирмы «Мегаполис» и связали охранника. Разбив окно кассы, они распылили газовый баллончик и, угрожая кассиру пистолетом, похитили два сейф-пакета с выручкой. Сумма ущерба превысила 3,5 млн рублей. Налетчики попытались скрыться, однако недалеко от места происшествия их задержали полицейские.
Выяснилось, что соучастники тщательно готовились к преступлению. Они использовали камуфлированную одежду и предметы форменного полицейского обмундирования. Из их машины изъяты два сигнальных пистолета, один из которых переделан под стрельбу боевыми патронами, а также боеприпасы к нему. Кроме того, обнаружены похищенные денежные средства.
Следственным управлением УМВД России по Липецкой области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
- Есть основания предполагать, что задержанные причастны к совершению аналогичных противоправных деяний на территории региона, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Трое злоумышленников в масках ворвались в офис коммерческой фирмы «Мегаполис» и связали охранника. Разбив окно кассы, они распылили газовый баллончик и, угрожая кассиру пистолетом, похитили два сейф-пакета с выручкой. Сумма ущерба превысила 3,5 млн рублей. Налетчики попытались скрыться, однако недалеко от места происшествия их задержали полицейские.
Выяснилось, что соучастники тщательно готовились к преступлению. Они использовали камуфлированную одежду и предметы форменного полицейского обмундирования. Из их машины изъяты два сигнальных пистолета, один из которых переделан под стрельбу боевыми патронами, а также боеприпасы к нему. Кроме того, обнаружены похищенные денежные средства.
Следственным управлением УМВД России по Липецкой области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
- Есть основания предполагать, что задержанные причастны к совершению аналогичных противоправных деяний на территории региона, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ирония
Zodiac
ничего личного
Теперь
Много ников
Кроули
Житель