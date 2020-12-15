В Липецке закроют колонию общего режима №5

Вместо «пятерки» будет действовать исправительный центр. Подготовка к его открытию уже проводится.

Как сообщили в УФСИН России по Липецкой области, на базе некоторых колоний России планируется открыть исправительные центры. В Липецкой области исправительный центр будет действовать на месте ИК №5, что на улице Механизаторов. Саму колонию закроют.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, закроется колония не сразу, в течение будущего года она еще будет функционировать. Но, уже сейчас в эту колонию не приходят этапы. Постепенно колонию расформируют, осужденных переведут в другие исправительные учреждения.



На базе ликвидируемой «пятерки» откроют исправительный центр на 112 осужденных.



Уже сейчас в колонии идет ремонт и перепрофилирование помещений под будущий исправительный центр.



- С 1 января 2017 на территории России начали применять новый вид уголовного наказания - принудительные работы. Наказание в виде принудительных работ заключается в привлечении осужденного к труду в местах определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы и является альтернативой лишению свободы, - пояснили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России Липецкой области.



Такой вид наказания назначается лицам за преступления небольшой и средней тяжести в том случае, когда суд придёт к выводу о возможности исправления осуждённого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.



- Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со статьей 80 УК РФ. Согласно части 1 статьи 60.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, осужденные к принудительным работам, отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены, - сообщили в УФСИН России по Липецкой области.



