Общество

24 минуты назад

В Липецке закроют колонию общего режима №5

1 785
#УФСИН #исправительный центр
В Липецке закроют колонию общего режима №5

Вместо «пятерки» будет действовать исправительный центр. Подготовка к его открытию уже проводится.

Как сообщили в УФСИН России по Липецкой области, на базе некоторых колоний России планируется открыть исправительные центры. В Липецкой области исправительный центр будет действовать на месте ИК №5, что на улице Механизаторов. Саму колонию закроют.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, закроется колония не сразу, в течение будущего года она еще будет функционировать. Но, уже сейчас в эту колонию не приходят этапы. Постепенно колонию расформируют, осужденных переведут в другие исправительные учреждения.

На базе ликвидируемой «пятерки» откроют исправительный центр на 112 осужденных.

Уже сейчас в колонии идет ремонт и перепрофилирование помещений под будущий исправительный центр.

- С 1 января 2017 на территории России начали применять новый вид уголовного наказания - принудительные работы. Наказание в виде принудительных работ заключается в привлечении осужденного к труду в местах определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы и является альтернативой лишению свободы, - пояснили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России Липецкой области. 

Такой вид наказания назначается лицам за преступления небольшой и средней тяжести в том случае, когда суд придёт к выводу о возможности исправления осуждённого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

- Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со статьей 80 УК РФ.  Согласно части 1 статьи 60.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, осужденные к принудительным работам, отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены, - сообщили в УФСИН России по Липецкой области.

1 785
#УФСИН #исправительный центр

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

житель

11 минут назад
может липецких казнокрадов определят в этот центр.
ответить

Еще в рубрике

Мэрия Липецка отсудила 4,5 млн рублей за дешевые растения в сквере у Комсомольского пруда
#благоустройство
Мэрия Липецка отсудила 4,5 млн рублей за дешевые растения в сквере у Комсомольского пруда

11 минут назад

Общество
Героем уходящего года в Липецкой области назвали 67-летнего врача-инфекциониста
#врач
Героем уходящего года в Липецкой области назвали 67-летнего врача-инфекциониста

16 минут назад

Общество
За брак на проспекте Победы подрядчику не доплатят 60 миллионов рублей
#проспект Победы #улица Баумана
3
За брак на проспекте Победы подрядчику не доплатят 60 миллионов рублей

21 минуту назад

Общество
Снег на тротуарах и внутридворовых проездах в Липецке убирают около 1000 дворников
#снегопад
6
Снег на тротуарах и внутридворовых проездах в Липецке убирают около 1000 дворников

45 минут назад

Общество
Переходим на цифру: в Липецкой области создают управление цифрового развития
#цифровизация
23
Переходим на цифру: в Липецкой области создают управление цифрового развития

сегодня, 13:52

Общество
На карантин полностью закрыты 7 школ и 6 детских садов
#карантин #школа #детский сад
2
На карантин полностью закрыты 7 школ и 6 детских садов

сегодня, 13:08

Общество